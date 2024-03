Информация о том, что в первой половине 2021 года в России наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 июля в социальной сети «ВКонтакте».

"А ведь когда пропихивали пенсионную реформу, то обещали, что повышение пенсий будет осуществляться каждый год. Что-то не срослось, судя по всему», — напоминает Иван М.

Многие пользователи уличили российские власти в откровенной лжи, ведь народу обещали, что пенсионная реформа улучшит жизнь граждан нашей страны. После таких результатов руководству государства не стоит ожидать от населения большого доверия.

«Когда повышали пенсионный возраст, обещали рост пенсий, превышающий размер инфляции! По 1000 рублей в год, говорили они. Опять что-то пошло не так. Сколько им ещё будут верить? Клейма уже негде ставить!» — возмущается Андрей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что пенсии в России и так находятся на предельно низком уровне, поэтому снижение реального размера выплат станет катастрофой для российских пенсионеров.

«У людей и так пенсия 10 тысяч рублей! Куда ещё ниже?! Это же за гранью разумного!» — указывает Сергей В.

Часть людей считает, что холодный расчёт властей заключается в том, чтобы как можно меньше оказывать социальную поддержку своему народу.

«С таким уровнем жизни, как у нас, в России, можно и вовсе не дожить до пенсии. Но если повезёт, то на эту пенсию только выживать придётся, а не жить», — считает Игорь Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация в российском обществе выходит из-под контроля. Граждане всё меньше и меньше способны позволить себе привычные товары в магазинах.

«Когда люди экономят на еде и одежде, погрязли в кредитах и вынуждены работать на нескольких работах, не могут позволить полноценный отдых себе и своей семье и при всём этом ощущают величие своей страны через картинку в телевизоре — это не патриотизм, а шизофрения», — убеждена Анастасия Д.

