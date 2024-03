Земфира — «Ах» (EP)

Винил

Pop-rock

Текущий, 2021 год, выдался для Земфиры на редкость плодовитым: в феврале вышел альбом «Бордерлайн», чуть позже — саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», и вот — новый четырёхпесенный релиз. На записи — три новых песни плюс студийная версия уже выходившей в живом исполнении композиции «Гудбай». Пожалуй, после не самого весёлого и романтичного «Бордерлайна» новая EP Земфиры получила шанс надолго войти в плейлисты слушателей: «Ах» — идеальная, хоть и короткая, запись для лета, неспешных прогулок, романтических свиданий и даже отпуска на море. Чего стоит хотя бы строчка «В городе +25 — самое лето, но никуда смыться нельзя».

Sadistik — «L'appel Du Vide»

Underground/abstract hip-hop

Цитата из видео на YouTube Sadistik

Житель американского Сиэттла Коди Фостер, более известный под сценическим псевдонимом Sadistik, хорошо знаком любителям андеграундного хип-хопа. «L'appel Du Vide» — очередной студийный альбом артиста, который в последнее время взял за привычку выпускать по полноценному релизу в год. Для обложки альбома музыкант использовал картину «Реквием» испанского символиста Игнасио Трелиса: вряд ли — по аналогии с Моцартом — это «лебединая песня» Фостера, однако тот факт, что музыкант с годами не теряет сноровки и уверенно развивает свою абстрактную лирическую и музыкальную составляющие без заигрываний с другими модными музыкальными течениями, говорит сам за себя. Новый альбом Sadistik — лишь подтверждение тезису о том, что абстрактный и «подземный» хип-хоп живее всех живых. Если вы давно хотели послушать «другой» хип-хоп, но боялись спросить — «L'appel Du Vide» вам в помощь.

Billie Eilish — «Happier Than Ever»

Pop/soul

Второй по счёту студийный альбом Билли Айлиш установил рекорд ещё до даты официального выпуска: число предзаказов — предварительных добавлений — в медиатеке платформы Apple Music превысило отметку в 1 млн 028 тысяч. Стоит отметить, что первый альбом певицы — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — установил в 2019 году аналогичный рекорд, но с 800 тысячами предзаказов. Пластинка «Happier Than Ever», по признанию самой певицы, является её любимым на сегодняшний день проектом. Это 16 песен, записанных с привычной негромкой манерой вокала, глухими битами и, как ни странно, отсутствием ярких суперхитов. Здесь вы не найдёте въедливых песен вроде «Bad Guy», разрывавших танцполы и радиостанции всего два года назад, но зато Айлиш решила немного поэкспериментировать с заходом в боссанову (песня «Billie Bossa Nova») и R’n’B-настроением.

Skepta — «All In» (EP)

Hip-hop/grime

Batiste Safont Skepta

Британец нигерийского происхождения Скепта уже давно стал одним из столпов британского грайма и ярким примером self-made man: выпустив в 2007 году свой дебютный альбом «Greatest Hits» на собственном лейбле, музыкант к середине 2010-х годов набрал обороты и стал звездой не только в локальной грайм-сцене Великобритании, но во всём мировом хип-хоп сообществе. В новом EP Скепты «All In» участвуют всего лишь три приглашённых гостя — музыкант Teezee, колумбийский рэггетон-артист J Balvin, а также суперзвезда рэп-сцены Kid Kudi. Остальные треки — сугубо сольные: здесь не услышать громких боевиков или хардкорных куплетов (за исключением разве что завершающего трека под названием «Eyes On Me» — возможно, некоего оммажа легендарному 2Pac) — чувствуется, что артист вырос, несколько смягчил звучание и будто ушёл в себя. Примечательно, что весной 2021 года артист заявил, что намерен взять творческую паузу, а все его куплеты в совместных песнях были записаны ещё в 2020 году. Возможно, новый релиз британца — последний шанс насладиться его музыкой перед долгим перерывом.

Chunk! No, Captain Chunk! — «Gone Are The Good Days»

Pop-punk/easycore

Цитата из видео на YouTube Chunk! No, Captain Chunk!

Французы Chunk! No, Captain Chunk! представляют собой тот редкий пример, когда группа становится популярной за рубежом больше, чем внутри своей собственной страны. Изначально начав играть музыку на стыке классического поп-панка в духе Blink-182 и панк-рока в стиле A Day To Remember, Chunk! No, Captain Chunk! со временем заиграли более лиричные и радиоформатные песни — впрочем, не предавая и своих корней. «Gone Are The Good Days» — прекрасный саундтрек для пляжного отдыха и летнего релакса.