Технологии трансплантации эмбрионов, активно развивающиеся в последние годы, позволили совершить качественный рывок в отечественном племенном животноводстве. Если естественным путем от высокопродуктивной коровы можно получить три-пять телят, при эмбриотрансфере крупного рогатого скота численность потомства увеличивается в десятки раз. По мнению экспертов, в современных политико-экономических реалиях внедрение инновационных технологий позволит российским производителям не только стать независимыми от западной генетики, но и сведет к минимуму практику ежегодного дорогостоящего импорта десятков тысяч животных. Со своей стороны Минсельхоз РФ разрабатывает различные формы поддержки перспективного направления, нацеленного на увеличение численности генетически ценных высокопродуктивных животных, а сами представители аграрного сектора не боятся браться за амбициозные проекты.

Pixabay.com Крупный рогатый скот

Инновации в деле

Для сравнения, в США в ассоциации, объединяющей компании из сферы трансплантации эмбрионов, больше 300 членов, в России их пока около десяти, и многие из них созданы на базе НИИ и научно-производственных комплексов, а в числе пионеров был агрохимический холдинг «Щелково Агрохим», крупнейший производитель инновационных средств защиты растений. Его проект по созданию генетической фермы «Бетагран Липецк» стоимостью 350 млн рублей стартовал в конце 2014 года, и уже в 2016-м предприятие вышло на самоокупаемость. По словам экспертов, липецкий комплекс мощностью около 10 тыс. эмбрионов в год — единственное в России предприятие, которое на уровне мировых стандартов занимается элитной генетикой крупного рогатого скота.

Новое перспективное направление в деятельности холдинга, уже имевшего на тот момент многолетний опыт собственных научных разработок в технологиях защиты растений, селекции и семеноводстве, появилось с подачи его гендиректора. Ученый с мировым именем, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов всегда делал ставку на инновационные технологии, а сферу их применения подсказывала сама жизнь. По словам Каракотова, при переходе от распространенного в советские годы мясомолочного типа животноводства к отдельно мясному и молочному направлениям стало очевидно, что российским фермерам необходим качественный племенной молодняк, который преимущественно закупается за границей.

«Мы подсчитали, что производство биоматериалов (эмбрионов и использование разделенного по полу семени) может стать хорошим бизнесом», — рассказал гендиректор «Щелково Агрохим». В настоящее время технологии эмбриотрансфера развиваются по двум основным направлениям: in vivo (когда эмбрион формируется в организме матери) и in vitro (когда все процессы формирования эмбриона происходят в лабораторных условиях). Как отмечают эксперты, с точки зрения импортозамещения метод эмбриотрансфера позволяет в кратчайшие сроки накапливать качественный генетический биоматериал. Так, по расчетам специалистов, себестоимость животного, полученного методом трансплантации в своем хозяйстве до возраста 18−19 месяцев, оказывается примерно на 30−40% дешевле племенного животного, ввезенного из-за границы.

Рекордсмены по надоям

Сегодня на липецкой генетической ферме производят эмбрионы признанного лидера по продуктивности — голштинской породы, а также англерской и айширской пород, молоко которых отличается более высоким содержанием жира и белков. Оно идеально подходит для сыроварения, поэтому строительство мини-завода по производству сыров твердых сортов и сливочного масла также в ближайших планах, рассказал Салис Каракотов.

В прошлом году общее поголовье молочной фермы «Бетагран Липецк» составляло 247 животных, которые прибыли в разные годы из Нидерландов, Финляндии, Дании и Германии, а продуктивность была на уровне 9600 кг молока в год на фуражную корову. Глава «Щелково Агрохим» сообщил, что со среднесуточным удоем почти в 28 кг племенной центр занимает первое место по надоям в Добринском районе Липецкой области, где оно расположено, и второе-третье — в целом по региону. На высоте и качество молока: общий жир — 4,64%, белок — 3,54%, поэтому оно отправляется на переработку исключительно как продукция высшего сорта. Сено и сенаж для кормления в племенном хозяйстве заготавливаются собственными силами. Для этого больше 200 га земли засеваются многолетними травами. При упаковке сенажа также используются инновационные технологии — его расфасовывают в стретч-пленку, благодаря которой пищевая ценность кормов сохраняется около года.

Воспроизводство «под ключ»

Кроме того, с 2018 года «Бетагран Липецк» занимается производством семени от генетически ценных быков-улучшателей. Для развития этого направления в Европе были закуплены 12 быков, которые входят в мировой топ-50 по геномной оценке KPI. В прошлом году предприятие получило сразу две лицензии: на производство эмбрионов крупного рогатого скота и на производство и реализацию семени, что само по себе уникально для нашей страны — впервые такие значимые статусы получила частная компания. Довольно быстро сформировалась и клиентская база — в настоящее время продукция компании востребована в Московской, Липецкой, Тамбовской, Оренбургской и Орловской областях.

Как отмечают эксперты, одна из проблем такого рода проектов в том, что не хватает технологов, способных правильно работать с генетическим биоматериалом. Поэтому, начиная свою деятельность, в «Бетагран Липецк» продумали до мелочей не только производство, но и взаимодействие с фермерами, создавая так называемое воспроизводство «под ключ». По словам Салиса Каракотова, сотрудники «Бетагран Липецк», обучавшиеся в лучших российских племенных центрах и у иностранных коллег, со временем стали высококлассными специалистами. В Черноземье, к примеру, фермерам хорошо знакома передвижная лаборатория «Бетагран Липецк», оснащенная всем необходимым оборудованием для подсадки эмбрионов. В перспективе компания планирует открыть несколько обучающих центров в регионах присутствия агрохолдинга — в Краснодарском крае, Башкирии, Тюменской, Тамбовской и многих других областях.

Буквально на днях на базе «Бетагран Липецк» завершился 40-й конкурс операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота. В нём соревновались 29 специалистов со всего региона, из которых в финал вышли шесть, получивших звания лучших в своей редкой профессии. Совместными усилиями они уже сегодня формируют отечественное высокопродуктивное племенное ядро в молочном и мясном животноводстве, выполняя стоящие перед страной задачи по программе импортозамещения.