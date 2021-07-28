На самокате по шоссе в ад
Песенку эту слышали все. Так давайте споём её вместе — а ну-ка! Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride… Узнали? Не сомневаюсь. Это же культовая Highway to hell культовых AC/DC. Многие думают, с подачи соответствующих организаций, что речь тут идёт о сатанинских историях, но на самом деле изначально это крик об изматывающих турне. Впрочем, со временем Highway to hell — и особенно её припев — стали чем-то нарицательным.
Уверен, некоторые вспоминают песню AC/DC, когда им из-за спин или, наоборот, навстречу вылетают увлечённые и не всегда адекватные люди на самокатах. Ох, модная нынче тема! Злая! Самокат взяли напрокат — и решили погонять. Причём степень адекватности передвижения на этом транспортном средстве не зависит от возраста и от кондиции. Творит ад и стар, и млад.
«Творит ад» — в данном случае это не преувеличение и не образ. Потому что регулярно появляются сообщения, как кто-то на самокате покалечился сам или покалечил другого. Последний случай — самокатчик насмерть протаранил известного учёного-биолога Ивана Пигарева-Тютчева. Тот ехал на велосипеде. И неслучайно самокаты, когда они только появились, назвали средством передвижения дьявола.
Не стану лукавить (а когда было иначе?), но всякий раз, когда несётся странноватый самокатчик, мне и самому хочется тормознуть его и приземлить. Да пожёстче. Несколько раз я наблюдал, как такие лихачи проносились мимо детей, чуть не сбив их. Бывает, несутся и сами подростки, формируя нечто вроде банд из GTA.
В урбанистических джунглях самокат — это и развлечение, и проблема, и угроза. А кто станет задумываться, когда нечто развлекает? Да ещё и приносит отличную денежку. Самокаты появились везде, и взять их может любой — вот парковка. Как итог, типичный случай: пацан 12 лет арендовал данный вид транспорта, бросил его не пойми где — набежало 17 000 рублей. Паренька отыскали — заставили платить. Рассчитались, ясное дело, родители. Это очень удобный бизнес — для тех, кто его держит. Максимальная доступность — и эффективная прибыль.
Так вот, я не утверждаю, что самокат в нынешних городских условиях — зло. Но я утверждаю, что от него зла больше, нежели пользы. Именно так. Ключевое тут — в нынешних условиях.
Ведь у нас зачастую как принято? Гром не грянет — мужик не перекрестится. Поэтому сперва происходит что-то жуткое, а затем уже соответствующие меры начинают принимать. Без кошмара никак. А надо бы, конечно, совсем наоборот: заранее предвидеть и решать проблемы, а не когда те уже начались, суетиться. Надо бы…
Вот и с самокатами случаются то одни, то другие неприятности — регулярно. Однако никто не собирается, похоже, шевелиться и думать — не собирается вплоть до большой беды. А собьёт кто кого в особо извращённом варианте — и тогда начнётся дискуссия. Это не кликушество, если что, а сугубая проза жизни — реальность.
Что делать? И что делать, лучше всего, прямо сейчас? Неплохо бы систематизировать бизнес самокатов. Разобраться, кто кому заносит и какие отчисления платит. А следом и установить штрафы. Необходимо чётко определиться с тем, какой возраст допустим для управления данным транспортным средством. Ну, не факт, что 10-летний пацан со всей ответственностью подойдёт. А самокат меж тем развивает скорость до 50 км/час.
В конечном итоге всё важно свести к простой формуле: кто, что, где, когда. То есть кто взберётся на самокат? Как быть с пьяными, к примеру? Не стоило бы ввести нечто вроде прав на управление самокатом? Для чего и как будет управляться самокат? По какой полосе он поедет? Просто понесётся по оживлённым улицам — кого б ещё сбить? И в какое время это будет происходить? Вопросы, вопросы…
Тут много материала для дискуссии. У нас не любят обсуждать угрозы и риски полно — часто либо игнорируют, либо прессуют запретами по итогу. Вероятно, в этот раз получится нечто такое же. До, повторюсь, большой беды. И вот тогда кто-то и как-то прозреет.
Однако хорошо бы всё же решать вопрос с самокатами прямо сейчас. Ибо в данный момент это шикарный заработок для одних и угроза для других. О — ответственность. Вот с неё и стоило бы начать. Если ещё вконец не разучились.