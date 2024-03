Песенку эту слышали все. Так давайте споём её вместе — а ну-ка! Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride… Узнали? Не сомневаюсь. Это же культовая Highway to hell культовых AC/DC. Многие думают, с подачи соответствующих организаций, что речь тут идёт о сатанинских историях, но на самом деле изначально это крик об изматывающих турне. Впрочем, со временем Highway to hell — и особенно её припев — стали чем-то нарицательным.

Сандро Боттичелли. Иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Круги ада. ок.1480

Уверен, некоторые вспоминают песню AC/DC, когда им из-за спин или, наоборот, навстречу вылетают увлечённые и не всегда адекватные люди на самокатах. Ох, модная нынче тема! Злая! Самокат взяли напрокат — и решили погонять. Причём степень адекватности передвижения на этом транспортном средстве не зависит от возраста и от кондиции. Творит ад и стар, и млад.

«Творит ад» — в данном случае это не преувеличение и не образ. Потому что регулярно появляются сообщения, как кто-то на самокате покалечился сам или покалечил другого. Последний случай — самокатчик насмерть протаранил известного учёного-биолога Ивана Пигарева-Тютчева. Тот ехал на велосипеде. И неслучайно самокаты, когда они только появились, назвали средством передвижения дьявола.

Дарья Драй ИА REGNUM Самокат Марсовом поле

Не стану лукавить (а когда было иначе?), но всякий раз, когда несётся странноватый самокатчик, мне и самому хочется тормознуть его и приземлить. Да пожёстче. Несколько раз я наблюдал, как такие лихачи проносились мимо детей, чуть не сбив их. Бывает, несутся и сами подростки, формируя нечто вроде банд из GTA.

В урбанистических джунглях самокат — это и развлечение, и проблема, и угроза. А кто станет задумываться, когда нечто развлекает? Да ещё и приносит отличную денежку. Самокаты появились везде, и взять их может любой — вот парковка. Как итог, типичный случай: пацан 12 лет арендовал данный вид транспорта, бросил его не пойми где — набежало 17 000 рублей. Паренька отыскали — заставили платить. Рассчитались, ясное дело, родители. Это очень удобный бизнес — для тех, кто его держит. Максимальная доступность — и эффективная прибыль.

Так вот, я не утверждаю, что самокат в нынешних городских условиях — зло. Но я утверждаю, что от него зла больше, нежели пользы. Именно так. Ключевое тут — в нынешних условиях.

Ведь у нас зачастую как принято? Гром не грянет — мужик не перекрестится. Поэтому сперва происходит что-то жуткое, а затем уже соответствующие меры начинают принимать. Без кошмара никак. А надо бы, конечно, совсем наоборот: заранее предвидеть и решать проблемы, а не когда те уже начались, суетиться. Надо бы…

Вот и с самокатами случаются то одни, то другие неприятности — регулярно. Однако никто не собирается, похоже, шевелиться и думать — не собирается вплоть до большой беды. А собьёт кто кого в особо извращённом варианте — и тогда начнётся дискуссия. Это не кликушество, если что, а сугубая проза жизни — реальность.

Что делать? И что делать, лучше всего, прямо сейчас? Неплохо бы систематизировать бизнес самокатов. Разобраться, кто кому заносит и какие отчисления платит. А следом и установить штрафы. Необходимо чётко определиться с тем, какой возраст допустим для управления данным транспортным средством. Ну, не факт, что 10-летний пацан со всей ответственностью подойдёт. А самокат меж тем развивает скорость до 50 км/час.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на самокатах

В конечном итоге всё важно свести к простой формуле: кто, что, где, когда. То есть кто взберётся на самокат? Как быть с пьяными, к примеру? Не стоило бы ввести нечто вроде прав на управление самокатом? Для чего и как будет управляться самокат? По какой полосе он поедет? Просто понесётся по оживлённым улицам — кого б ещё сбить? И в какое время это будет происходить? Вопросы, вопросы…

Тут много материала для дискуссии. У нас не любят обсуждать угрозы и риски полно — часто либо игнорируют, либо прессуют запретами по итогу. Вероятно, в этот раз получится нечто такое же. До, повторюсь, большой беды. И вот тогда кто-то и как-то прозреет.

Однако хорошо бы всё же решать вопрос с самокатами прямо сейчас. Ибо в данный момент это шикарный заработок для одних и угроза для других. О — ответственность. Вот с неё и стоило бы начать. Если ещё вконец не разучились.