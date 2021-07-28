В российских регионах продолжаются мероприятия по вакцинированию населения и введению ограничительных мер, что связано с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но далеко не все субъекты стремятся «закручивать гайки» и ужесточать требования к населению. Так, мэр Москвы Сергей Собянин теперь считает, что пик эпидемии в столице уже пройден и дальше ситуация будет только улучшаться. При этом мэр столицы признаёт, что ситуация с вакцинацией по-прежнему требует существенного внимания и контроля. Эксперты отмечают, что власти субъектов пытаются избежать роста социального недовольства и стараются не форсировать ситуацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Карантин

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Никакой стратегии борьбы с инфекцией у регионов нет

Реакция глав регионов на эпидемиологическую ситуацию по-прежнему остаётся весьма различной. Например, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что антиковидные меры в республике пока вводиться не будут. Ранее предполагалось, что в регионе станут требовать предоставления справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у посетителей заведений общепита, кинотеатров, фитнес-клубов и салонов красоты. Однако если ситуация в Москве и в Башкирии относительно контролируемая, то в некоторых других регионах губернаторы бьют в набат.

«В Башкирии власти вооружились мощным инструментом в виде существенных ограничений посещений общественных мест для непривитых, однако возрастающие темпы вакцинации в республике заставляют руководство республики откладывать эти непопулярные меры, но держать их в арсенале. По сути, риск их применения повысил темпы вакцинации, что позволяет говорить об управленческой эффективности, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.

Pravitelstvorb.ru
Вакцинация против коронавируса в Башкирии

А вот глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к гражданам, в ходе которого признал, что уровень заболеваемости и больных тяжелой формой ковида в республике превышен в девять раз. Глава Хакасии Валентин Коновалов в ходе прямого эфира с подписчиками в одной из социальных сетей также выразил обеспокоенность темпами распространения эпидемии и не исключил введения в регионе локдауна в начале или середине августа, когда, по его словам, в республике ожидается пик числа заболевших.

Эксперты отмечают, что ситуация с распространением пандемии является очень динамичной. Руководитель аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый констатирует, что «ещё недавно казалось, что эпидемия пошла на спад, и в самое ближайшее время все мы вернёмся к привычному образу жизни».

«Однако уже сейчас понятно, что наблюдается разгар очередной волны инфекции. Полагаю, что у федерального центра сегодня также нет универсальных рецептов и рекомендаций, как действовать в условиях принципиально новой угрозы. Поэтому и готовой «методички» главам регионов никто в ежедневном режиме не сбрасывает. Важно и другое: ограничительные меры и процесс добровольно-принудительной вакцинации коррелирует непосредственно как с вопросами экономики, так и с политической составляющей».
Михаил Белый

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что ситуация с распространением вируса сильно отличается от региона к региону и говорить о какой-то непоследовательности глав регионов в отношении мер по борьбе с коронавирусом не следует.

«Дело в том, что страна большая, все субъекты очень различаются по динамике заболевания, количеству свободных больничных коек, квалификации и количеству медицинского персонала, плотности населения и т. д. Поэтому и меры везде принимаются абсолютно разные: где-то локдаун, как в Бурятии, а где-то ничего, кроме масок. Также не нужно забывать, что жесткие ограничительные меры вызывают достаточно негативную реакцию, что ведет к существенному снижению рейтинга власти. Поэтому главы регионов должны найти золотую середину: с одной стороны, эффективно бороться с пандемией на подведомственной территории, потому что этот процесс находится под особым контролем федерального центра, а с другой стороны, постараться не обрушить свой рейтинг слишком жесткими ограничительными мерами.
При этом следует оговориться, что рейтинг глав регионов тоже различен. В каких-то субъектах Федерации губернаторы пользуются значительной поддержкой Кремля и жителей, поэтому даже введение жестких противовирусных мер существенно не повлияет на их политический статус. А где-то глава региона не популярен или не столь популярен, поэтому ограничение прав граждан, даже имеющее объективные предпосылки, вызовет негативную реакцию со стороны избирателей».
Олег Иванов
Пресс-служба ККИ
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Иной позиции придерживается политолог Алина Жестовская, считающая, что никакой стратегии действий в сложившейся ситуации у власти нет.

«Регионы, как и федерация, действуют «методом научного тыка» — спускают какие-то установки, смотрят на динамику, корректируют, отменяют. Объективно это обусловлено новизной вируса и тем, что человечество уже отвыкло от чумнохолерных угроз. Субъективно — власть теперь довольно мощно рефлексирует на изменения народного настроения. Причём потребность в лояльности конкретных категорий гражданских масс у местной «верхушки» настолько высока, что она готова потакать и идти на поводу. Волевое общеобязательное неукоснительное распоряжение могло бы «вылупиться» из красного кирпича кремлёвской стены, но в стране вот уже который год ведётся политика радикального делегирования ответственности, когда из Москвы публично декларируются правильные инициативы, а вот ответственность за их реализацию целиком ложится на регионы.
В обратную сторону данный алгоритм тоже работает. Вот и выходит: ввёл губернатор коды — народ взбунтовался — виноват губернатор; запустил губернатор отраслевую принудительную вакцинацию — народ побурчал и поплелся на прививку — вакцинация прошла благополучно, пандемия пошла на спад — молодец гарант, он же за это агитировал, а если после укола кому-то сердце прихватило — виноват губернатор, потому что гарант высказывался против обязаловки».
Алина Жестовская

Чем больше вакцинированных, тем ниже рейтинг «Единой России»?

Эксперты всё чаще отмечают влияние на коронавирусную повестку приближающихся выборов в Государственную думу. До дня голосования остаётся уже меньше двух месяцев, и политические партии начинают активно использовать тему вакцинации и ограничительных мер в ходе избирательной кампании. Так, КПРФ и «Справедливая Россия» выступают категорически против обязательной вакцинации. Обе партии отказались подписать соглашение «За безопасные выборы», которое предполагает запрет на обсуждение коронавируса и вакцинации неспециалистами, а также обязывает подписавшихся строго соблюдать установленные властями санитарные ограничения, вакцинировать кандидатов, агитаторов и наблюдателей, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Отказ коммунистов и эсеров от подписания этого соглашения уже вызвал жёсткую критику со стороны «Единой России» и ЛДПР.

Непарламентские партии тоже уделяют вопросам ограничительных мер и вакцинации большое внимание. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков призвал Владимира Путина ввести двухнедельный локдаун, профинансировав ряд антикризисных мер из Фонда национального благосостояния. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев потребовал закрепления в законе нормы о недопустимости увольнения работников за отказ от вакцинации.

Пресс-служба партии «Новые люди»
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Несложно заметить, что оппозиционные партии, кроме ЛДПР, активно используют антипрививочные настроения в ходе избирательной кампании. Эксперты полагают, что губернаторы также не могут не учитывать этого фактора. По мнению Олега Иванова, то, как грядущие выборы в Госдуму влияют на эпидемиологическую ситуацию, можно видеть на примере Москвы, когда «Сергей Собянин сначала ввел беспрецедентные ограничительные меры (частично принудительную вакцинацию, QR-коды), но ближе к выборам пошел на отмену этих мер».

«Полагаю, что в Кремле провели определенные социологические исследования, просчитали рейтинг власти — и поняли, что дальнейшие жесткие действия в столице очень негативно скажутся на ходе избирательной кампании и результатах «Единой России» на выборах в Госдуму.
Особенно негативно большинство населения настроено по отношению к принудительной вакцинации, поэтому чем активнее власти будут заставлять граждан прививаться, тем хуже будет их результат на выборах в Госдуму. В этой связи тема с принудительной вакцинацией является серьезным информационным поводом для оппозиционных партий. Те же КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» активно используют проблему принудительной вакцинации в своей избирательной кампании. Возможно, это также стало одной из причин отмены в Москве строгих ограничительных мер — чтобы не давать оппозиции возможность «качать» свой рейтинг на популистских заявлениях по этой теме».
Олег Иванов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Закрытый стадион в Москве в период пандемии

По мнению Михаила Белого, федеральные власти поняли, что слишком резкое давление на общество, требования во что бы то ни стало вакцинироваться, введение достаточно жестких ограничений вызвали негативную реакцию со стороны общества.

«Россияне оказались раздражены, а такое раздражение в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму федеральному центру явно не на руку. Поэтому в ближайшие полтора месяца власти постараются «пройти между струйками» — продолжат предпринимать попытки купировать эпидемию, при этом не доводя электорат до состояния белого каления. К слову, речь идет о крайне сложной с технологической точки зрения задаче».
Михаил Белый

Таким образом, очевидно, что меры, предпринимаемые властями ряда регионов, направлены на купирование социального недовольства. Однако это вовсе не значит, что после выборов власти в субъектах не вернутся к практике ужесточения ограничительных мер. Тем более если зримых успехов в борьбе с пандемией так и не будет достигнуто. На сегодня 41 регион ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей.