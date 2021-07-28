В российских регионах продолжаются мероприятия по вакцинированию населения и введению ограничительных мер, что связано с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но далеко не все субъекты стремятся «закручивать гайки» и ужесточать требования к населению. Так, мэр Москвы Сергей Собянин теперь считает, что пик эпидемии в столице уже пройден и дальше ситуация будет только улучшаться. При этом мэр столицы признаёт, что ситуация с вакцинацией по-прежнему требует существенного внимания и контроля. Эксперты отмечают, что власти субъектов пытаются избежать роста социального недовольства и стараются не форсировать ситуацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Никакой стратегии борьбы с инфекцией у регионов нет

Реакция глав регионов на эпидемиологическую ситуацию по-прежнему остаётся весьма различной. Например, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что антиковидные меры в республике пока вводиться не будут. Ранее предполагалось, что в регионе станут требовать предоставления справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у посетителей заведений общепита, кинотеатров, фитнес-клубов и салонов красоты. Однако если ситуация в Москве и в Башкирии относительно контролируемая, то в некоторых других регионах губернаторы бьют в набат.

«В Башкирии власти вооружились мощным инструментом в виде существенных ограничений посещений общественных мест для непривитых, однако возрастающие темпы вакцинации в республике заставляют руководство республики откладывать эти непопулярные меры, но держать их в арсенале. По сути, риск их применения повысил темпы вакцинации, что позволяет говорить об управленческой эффективности, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.

Pravitelstvorb.ru Вакцинация против коронавируса в Башкирии

А вот глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к гражданам, в ходе которого признал, что уровень заболеваемости и больных тяжелой формой ковида в республике превышен в девять раз. Глава Хакасии Валентин Коновалов в ходе прямого эфира с подписчиками в одной из социальных сетей также выразил обеспокоенность темпами распространения эпидемии и не исключил введения в регионе локдауна в начале или середине августа, когда, по его словам, в республике ожидается пик числа заболевших.

Эксперты отмечают, что ситуация с распространением пандемии является очень динамичной. Руководитель аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый констатирует, что «ещё недавно казалось, что эпидемия пошла на спад, и в самое ближайшее время все мы вернёмся к привычному образу жизни».