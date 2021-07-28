Принудительная вакцинация против «Единой России» и власти
В российских регионах продолжаются мероприятия по вакцинированию населения и введению ограничительных мер, что связано с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но далеко не все субъекты стремятся «закручивать гайки» и ужесточать требования к населению. Так, мэр Москвы Сергей Собянин теперь считает, что пик эпидемии в столице уже пройден и дальше ситуация будет только улучшаться. При этом мэр столицы признаёт, что ситуация с вакцинацией по-прежнему требует существенного внимания и контроля. Эксперты отмечают, что власти субъектов пытаются избежать роста социального недовольства и стараются не форсировать ситуацию.
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Никакой стратегии борьбы с инфекцией у регионов нет
Реакция глав регионов на эпидемиологическую ситуацию по-прежнему остаётся весьма различной. Например, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что антиковидные меры в республике пока вводиться не будут. Ранее предполагалось, что в регионе станут требовать предоставления справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у посетителей заведений общепита, кинотеатров, фитнес-клубов и салонов красоты. Однако если ситуация в Москве и в Башкирии относительно контролируемая, то в некоторых других регионах губернаторы бьют в набат.
«В Башкирии власти вооружились мощным инструментом в виде существенных ограничений посещений общественных мест для непривитых, однако возрастающие темпы вакцинации в республике заставляют руководство республики откладывать эти непопулярные меры, но держать их в арсенале. По сути, риск их применения повысил темпы вакцинации, что позволяет говорить об управленческой эффективности, — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.
А вот глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к гражданам, в ходе которого признал, что уровень заболеваемости и больных тяжелой формой ковида в республике превышен в девять раз. Глава Хакасии Валентин Коновалов в ходе прямого эфира с подписчиками в одной из социальных сетей также выразил обеспокоенность темпами распространения эпидемии и не исключил введения в регионе локдауна в начале или середине августа, когда, по его словам, в республике ожидается пик числа заболевших.
Эксперты отмечают, что ситуация с распространением пандемии является очень динамичной. Руководитель аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый констатирует, что «ещё недавно казалось, что эпидемия пошла на спад, и в самое ближайшее время все мы вернёмся к привычному образу жизни».
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что ситуация с распространением вируса сильно отличается от региона к региону и говорить о какой-то непоследовательности глав регионов в отношении мер по борьбе с коронавирусом не следует.
Иной позиции придерживается политолог Алина Жестовская, считающая, что никакой стратегии действий в сложившейся ситуации у власти нет.
Чем больше вакцинированных, тем ниже рейтинг «Единой России»?
Эксперты всё чаще отмечают влияние на коронавирусную повестку приближающихся выборов в Государственную думу. До дня голосования остаётся уже меньше двух месяцев, и политические партии начинают активно использовать тему вакцинации и ограничительных мер в ходе избирательной кампании. Так, КПРФ и «Справедливая Россия» выступают категорически против обязательной вакцинации. Обе партии отказались подписать соглашение «За безопасные выборы», которое предполагает запрет на обсуждение коронавируса и вакцинации неспециалистами, а также обязывает подписавшихся строго соблюдать установленные властями санитарные ограничения, вакцинировать кандидатов, агитаторов и наблюдателей, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Отказ коммунистов и эсеров от подписания этого соглашения уже вызвал жёсткую критику со стороны «Единой России» и ЛДПР.
Непарламентские партии тоже уделяют вопросам ограничительных мер и вакцинации большое внимание. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков призвал Владимира Путина ввести двухнедельный локдаун, профинансировав ряд антикризисных мер из Фонда национального благосостояния. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев потребовал закрепления в законе нормы о недопустимости увольнения работников за отказ от вакцинации.
Несложно заметить, что оппозиционные партии, кроме ЛДПР, активно используют антипрививочные настроения в ходе избирательной кампании. Эксперты полагают, что губернаторы также не могут не учитывать этого фактора. По мнению Олега Иванова, то, как грядущие выборы в Госдуму влияют на эпидемиологическую ситуацию, можно видеть на примере Москвы, когда «Сергей Собянин сначала ввел беспрецедентные ограничительные меры (частично принудительную вакцинацию, QR-коды), но ближе к выборам пошел на отмену этих мер».
По мнению Михаила Белого, федеральные власти поняли, что слишком резкое давление на общество, требования во что бы то ни стало вакцинироваться, введение достаточно жестких ограничений вызвали негативную реакцию со стороны общества.
Таким образом, очевидно, что меры, предпринимаемые властями ряда регионов, направлены на купирование социального недовольства. Однако это вовсе не значит, что после выборов власти в субъектах не вернутся к практике ужесточения ограничительных мер. Тем более если зримых успехов в борьбе с пандемией так и не будет достигнуто. На сегодня 41 регион ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей.