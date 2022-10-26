На днях стали известны планы открытия новой версии транспортного коридора «Север — Юг» — речной. Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов 22 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину о проектировании контейнеровоза, способного доставить грузы из Каспийского моря в Балтийское. Тем самым для ряда поставщиков будет предложена альтернатива Суэцкому каналу.

Виктор Васнецов. Варяги. 1913

«Особое внимание уделяем коридору Юг—Север. Прежде всего, это Каспий. В этом году начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым будем открывать не зависящие от иностранцев пути», — рассказал Рахманов главе государства.

«Через Каспий до Хельсинки?» — переспросил президент.

«Да. Есть возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и, соответственно, через порт Оля [в Астраханской области] довести его до Хельсинки. От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 км/ч семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких, соответственно, проблем, с застрявшими пароходами в Суэцком канале. Это, на самом деле, действительно, альтернатива. Ключевой вопрос — себестоимость перевозки. И мы совместно с транспортными компаниями решаем этот вопрос на сегодняшний день», — ответил Рахманов.

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«Волга, потом Волго-Балт?» — уточнил президент маршрут.

«Волга, потом Волго-Балт, Канал имени Москвы, дальше уходим на север, и дальше — уже напрямую — Петербург. При необходимости можем выходить и в Белое море. Возможность такая существует, но там габариты чуть поменьше, соответственно грузоподъёмность будет чуть поменьше», — отметил глава ОСК.

По его словам, на пути пока есть трудности. Так, возле Городца (Нижегородская область) осадка не превышает 2,6 метра, хотя для перевозки грузов нужно 3,6 метра.

Волго-Балтийский водный путь начинается в Рыбинском водохранилище, проходит Онежское и Ладожское озёра и заканчивается Финским заливом. Его длина составляет 1,1 тыс. км извилистых путей, важную часть которых составляют гидротехнические сооружения с регулируемым уровнем воды. Для примера — длина Суэцкого канала составляет 160 км, остальное расстояние суда проходят по морю.

Из слов Рахманова неясно, на каком этапе контейнеровоз окажется в водах Канала имени Москвы, который действительно достигает Волги, но уже западнее Рыбинского водохранилища, то есть судно из Каспия берёт курс на север раньше. Также неясно, как новый транспортный путь сможет обслуживать интересы грузоотправителей из Западного Китая, до которого из самой ближайшей точки маршрута тысячи километров.

SuezCanal- NASA — NASA

Для товаров из Поднебесной Россия строит транспортные коридоры Восток—Запад и Европа — Западный Китай. Последний планируется реализовать в виде сети автомагистралей, важной частью которой станет М-12. Транспортный коридор «Север — Юг» нацелен не на Китай, а на Иран, Индию и другие страны, берега которых омываются водами Индийского океана. При этом предполагается, что основной поток грузов пройдёт через порт в Мумбаи. То есть контейнер пройдёт по морю, потом будет выгружен на землю в иранском порту Чахбехар, будет доставлен на автомобилях или по железной дороге до Каспийского моря, далее по воде в Оля. Как дальше последует груз по территории России, вопрос экономической целесообразности.

После двух десятков лет разговоров о транспортном коридоре Север—Юг, он, наконец, начинает работу. По данным агентства IRNA, в конце июня в Иран поступили 32 контейнера из Финляндии для дальнейшей транспортировки в крупнейший порт Индии Нхава-Шева (Мумбаи, штат Махараштра). Уточняется, что в перевозке через несколько границ участвовали логистические компании из России, Азербайджана, Индии и Ирана, из чего можно предположить, что контейнеры объехали Каспийское море по суше. То есть водным может быть лишь участок Чахбехар—Нхава-Шева.

Будут ли востребованы именно речные перевозки, для которых планируется спроектировать и заложить контейнеровоз? Это вопрос, скорее, диверсификации перевозок. И их расширения, поскольку грузы можно будет отправлять и принимать не только на крайних точках маршрутов, но и волжских городах (возможно об этом говорил Рахманов, упоминая Западный Китай). Для России важно в целом превратить «Север — Юг» из прожекта и вопроса для обсуждения в механизм, который позволит наладить движение грузов между севером Европы и югом Азии, а также упростить своим компаниям выход на рынки этих стран.

Когда-то путь «из варяг в греки» помог России сформироваться как государству. Сегодня одним из важнейших транспортных коридоров становится путь «из варяг в персы», в Иран, способный прервать многовековую экономическую изоляцию от важной части материка.