Снова не всё гладко в ведомстве любителей помпезных зданий, более известных как дворцы Пенсионного фонда. В Челябинской области по подозрению в получении особо крупной взятки задержан глава регионального отделения, а до этого под следствие попал его заместитель. ИА REGNUM выяснило детали дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Нелёгкая пенсионная доля

ПФР построит себе новые «дворцы», а 18 регионов «забыли» о пенсионерах

Следственный комитет по Челябинской области 22 июля 2021 года сообщил, что по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан глава отделения Пенсионного фонда России по региону. Следствие считает, что взятки он получал от представителя частной охранной организации «за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а расследование дела продолжается.

Руководителем челябинского отделения ПФР с 2006 года является Виктор Чернобровин.

До этого под следствие попал заместитель руководителя этого же отделения Александр Орехов. Ему также вменяется получение 3 млн рублей взятки, и опять же речь идёт об охранной организации и договорах об охране территориальных подразделений. Задержали заместителя в момент получения денег. Фигурант был отправлен под домашний арест.

Напомним, ПФР по Челябинской области уже ославился в 2020 году, когда пенсионерка из Челябинска пожаловалась на прибавку к пенсии в один рубль 10 копеек. Скандал разгорелся тогда, когда пенсионерка отправила эту «прибавку» президенту РФ.

Цитата из х∕ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка ест хлеб

О руководителе отделения

С 2006 года отделением одного из уральских регионов руководит бывший директор ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», депутат шести созывов Законодательного собрания Челябинской области Виктор Чернобровин.

Из биографии, обнародованной на сайте отделения, известно, что Чернобровин — уроженец Оренбургской области. Свою трудовую деятельность начинал в металлургической отрасли. В 1995—2001 годах был генеральным директором ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Он также выступал соучредителем отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области.

Орехов на сайте ОФПР указан как заместитель, который обеспечивает выполнение работ по капитальному строительству, а также контролирует «рациональное использование капитальных вложений, повышение их эффективности». Его биографии на сайте нет, но, по открытым данным, вместе с Чернобровиным Орехов работал в сфере металлургии.

Торги и исполнитель

Анализ базы госзакупок показал, что в последние годы основным исполнителем по договорам на охрану отделений ПФР в Челябинской области было ООО «Частная охранная организация «Аквилон». По открытым данным, она — вторая сторона как минимум 11 госконтрактов на общую сумму 291,2 млн рублей, и все они связаны с охраной зданий отделения Пенсионного фонда и районных подразделений в Челябинске и в районах. Семь контрактов на общую сумму 290 млн рублей числятся как раз за ОПФР по Челябинской области, которое возглавляет Чернобровин.

ООО «Частная охранная организация «Аквилон», учрежденная в сентябре 2010 года, принадлежит Михаилу Васильеву. За 2020 год компания получила чистую прибыль 17,965 млн рублей против 13,5 млн рублей годом ранее.

Васильев также был владельцем ООО «Частная охранная организация «Абсолют», которое работало с июня 2011 года по март 2021 года и было ликвидировано.

A-r-e-s Взятка

Последний контракт с «Аквилоном» Васильева был подписан 15 июня 2021 года. Его цена — 40 297 545,6 рубля, срок исполнения — до 31 декабря текущего года. При этом «Аквилон» был единственным участником, и начальная цена в итоге была снижена несущественно — с 40,417 млн рублей. От имени ОПФР его подписал как раз Александр Орехов, который числился руководителем контрактной службы. По условиям контракта, исполнитель должен был охранять 49 зданий госведомства, включая обеспечение внутрипропускного режима, в том числе в районах области, например, селах Уйское, Чесма. При этом по техзаданию тендера, услуги должны были оказываться круглосуточно внутри административных зданий.

Круговая порука. Карикатура 1871 года

Ещё один контракт с «Аквилоном» ОПФР по Челябинской области подписало 21 декабря 2020 года на сумму 42 569 028 рублей (по итогам ноябрьского тендера). И снова в нём подпись Орехова. Речь шла об охране двух административных зданий и 48 помещений. При этом среднесписочная численность работников у ООО на начало 2020 года была порядка 20 человек.

У «Аквилона» на торгах в этот раз был конкурент, но, несмотря на одинаковую цену, запрошенную компаниями за свои услуги, госзаказчик выбрал фирму Васильева. Из протокола подведения итогов видно, что конкурент недотянул по баллам за квалификацию. При этом он до этого был исполнителем в порядка 350 государственных контрактах на общую сумму 233 млн рублей. Детские сады охранять квалификация дотягивала, а вот дворцы Пенсионного фонда нет, удивительно, не находите?

Вот и руководство ООО ЧОО «Система безопасности» удивилось и подало жалобу в УФАС, в которой указало на то, что «заказчиком в конкурсной документации необоснованно установлено условие по нестоимостному критерию оценки заявок «Опыт участника по успешному оказанию охранных услуг сопоставимого характера и объема». По мнению заявителя, указанное условие могло привести к ограничению количества участников закупки.

Жалобу тогда признали необоснованной, но вполне возможно, что именно с неё расследование уголовного дела и началось.