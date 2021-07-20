Уже почти год, как Белоруссия находится в очень серьезном политическом кризисе. Выборы президента, прошедшие в августе прошлого года, которые должны были стать основой стабильности на следующие пять лет, к сожалению, вызвали в белорусском обществе и политической системе обратный эффект.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

К политическим проблемам — десятки политзаключенных, сотни уехавших из республики, тысячи увольнений просто из-за того, что летом прошлого года поставил подпись за одного из альтернативных кандидатов, утрата Минском ряда межгосударственных проектов, отмена крупных спортивных мероприятий, добавился целый ряд серьезных экономических проблем.

Например, согласно указу президента № 154 от 20 апреля 2021 года, государство получило право конфисковывать валюту у предприятий. Документ позволяет Нацбанку при необходимости принудительно обменивать валюту, принадлежащую юридическим лицам, в первую очередь доллары, на белорусские рубли по официальному курсу, запрещать валютные и валютно-обменные операции, назначать предельные сроки таких сделок и не разрешать вести счета в иностранных банках.

И это произошло еще до введения в июле санкций Евросоюза, которые стали серьезным дестабилизирующим жизнь республики фактором. Напомню, что решением Совета ЕС приняты санкции в отношении доступа к рынкам капитала Евросоюза со стороны белорусских банков, введены дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий и так далее.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Секторальные санкции ЕС вступили в силу 25 июня и позволят завершить уже заключенные контракты. По первым оценкам, санкции обойдутся республике в 5−7 млрд долларов в год, что составляет около 10−14% ВВП. Таковы предварительные цифры финансовых потерь белорусской экономики после введения Европой секторальных санкций.

Все это создает весьма негативные общественные ожидания, ответственность за которые несет государство, которое не в состоянии обеспечить спокойное течение общественно-политической жизни и поступательное развитие социально-экономической сферы жизни.

Страна нуждается в серьезном обновлении политико-управляющей элиты, создании новых политических механизмов управления и корректировке имеющихся, создании атмосферы доверия между государством, особенно силовыми структурами, и обществом, возвращении политического диалога различных политических сил из карательной практики в нормальное русло — с дискуссиями в СМИ, свободой высказывания мнений и так далее.

На этом фоне Запад не демонстрирует понимания внутриполитических реалий республики, а занимается исключительно провоцированием внутриполитической и экономической эскалации — санкции не могут быть основой равноправного диалога. А попытки военно-политического давления — учения у границ республики, закупка Польшей 150 танков «Абрамс» и много другое, и вовсе выводят Запад из числа тех, кто может участвовать или содействовать налаживанию внутриполитического диалога в республике.

При этом важно отметить, что прозападно ориентированные белорусские политики и эксперты говорят, что надо идти в Евросоюз, чтобы сохранить суверенитет Белоруссии. Однако степень интеграции между странами внутри ЕС гораздо выше, чем в Союзном государстве. Тогда почему там не происходит утраты государственности и суверенитета?

Так может быть только в одном случае — если со стороны этих политиков и экспертов идет прямой обман и подмена терминов. Мол, военный союз с Россией — это утрата суверенитета, а вхождение в блок НАТО для них — это, наоборот, его повышение. Общая экономическая политика с Россией — это утрата суверенитета, а интеграция в экономический механизм Европы — это его обретение. Чистая пропаганда и двойные стандарты.

Фото посольства США в Литве Учения НАТО. Высадка десанта

То есть необходимо понимать, что это все игра слов, словесная эквилибристика для того, чтобы скрыть истинные намерения тех, кто хочет нажиться на приватизации промышленности республики, а затем ввергнуть ее в состояние социально-экономического хаоса и гражданскую войну, как это происходит на Украине.

В этих условиях особенно актуальным для возвращения общественно-политической и социально-экономической жизни Белоруссии в нормальное, спокойное и поступательно-позитивное русло является ответ на вопрос — почему Белоруссии выгодна интеграция с Россией?

Напомню, несколько дней назад президент России Владимир Путин, говоря с журналистами на эту тему, отметил:

«Вот мы с Белоруссией говорим «Союзное государство, Союзное государство…». Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определённый уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в Союзном государстве с Белоруссией. Гораздо более глубокий!»

При этом он напомнил, что в ЕС единая валюта, таможня, единое пространство передвижения. России с Белоруссией пока достичь этого не удалось: «И при полном сохранении суверенитета [с Белоруссией]. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность».

Действительно, что означает для республики и каждого ее жителя реализация Союзного договора между Россией и Белоруссией во всем его объеме, включая уже практически согласованные, включая налоги и таможню, дорожные карты?

Для республики в целом, для Белоруссии как государства значимы следующие факторы.

Геополитический. Россия является одной из трех мировых сверхдержав, наряду с США и КНР. Москва обеспечивает республике необходимый геополитический «зонтик» спокойствия, особенно с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем сегодня в мире. Одно дело, если бы республика находилась на другом конце света, как, например, та же Венесуэла, и совсем другое, когда у двух стран общая граница.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Нет никаких сомнений в том, что, если бы не Союзное государство, не ежедневная финансовая, экономическая и политическая помощь со стороны России, Запад давно бы устроил в республике цветную революцию, которая бы обернулась полным хаосом и потерей того научного и промышленного потенциала, который достался республике в наследство от Советского Союза.

Военный. Тут вообще все понятно без лишних слов. Несмотря на всю воинственную риторику со стороны Запада, особенно его самых маленьких членов, типа Литвы и Польши, понятно, что ни о каком военном решении «белорусской проблемы» со стороны НАТО речи идти не может.

Финансово-экономический. Даже западные международные организации давно признали вклад России в обеспечение социально-экономической стабильности и в развитие республики. Цифры разняться, но общепринятые цифры говорят о безвозмездном вкладе России в обеспечение социального-экономического развития республики в размере более 100 млрд долларов.

Речь идет и поставках нефти по ценам в 2 раза меньше мировых (до налогового маневра), о поставках газа по фактически внутрироссийским ценам (Лукашенко прошлым летом хотел цены на газ такие же, как в Европе, но сегодня в Европе газ покупают уже почти по 400 долларов за одну тысячу кубометров, а республика — всего за 110).

Можно долго спорить о терминах, дотации это или еще какая форма финансовой поддержки, но смысл один — российские деньги идут в Белоруссию, обеспечивая ее предприятия валютой, граждан — зарплатой, а дома и предприятия — дешевым газом.

Единая таможня позволит резко снизить контрабандные потоки и повысить продажи белорусских и российских компаний на внутреннем рынке.

Единая налоговая система позволяет упростить ведение бизнеса, особенно для крупнейших 50 предприятий республики, которые дают 75% ВВП.

Это на уровне государственном.

Что мы имеем на уровне бизнеса? Прежде всего, Россия — это основной торгово-экономический партнер республики, доля которого в общем объеме торговли составляет более 50%. Без российского рынка сбыта, большинство белорусских крупных и средних предприятий давно бы умерло, а люди, простые, рядовые граждане республики, остались без работы. К чему это приводит, мы видим на примере Украины — распад системы управления государством, уничтожение крупной промышленности, олигархические войны, гражданская война.

Грузовая фура

То есть Россия — это огромный рынок сбыта продукции для белорусских предприятий. А это опять-таки — зарплаты, детские сады, школы, вузы, система здравоохранения, сфера обслуживания. А все потому, что белорусским предприятиям есть куда сбывать свою продукцию, а поставки российской нефти на белорусские НПЗ обеспечивают страну валютой для закупки необходимого импорта и поддержания золотовалютных резервов.

Кроме того, в России накоплен огромный инвестиционный ресурс. Страна сегодня практически не нуждается в иностранных инвестициях. Создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Сколько стоит такое место? Несколько миллионов рублей. Есть ли такой инвестиционный потенциал у белорусских предприятий? Необходимо признать, что его практически нет. Создание совместных предприятий с российскими партнерами позволит резко повысить степень технологичности белорусских предприятий и поднять уровень благосостояния их работников и семей.

Как мы видим, цели российско-белорусской интеграции — повышение уровня благосостояния граждан республики, повышение геополитической субъектности, рост социально-экономических возможностей и промышленного потенциала республики, серьезно отличаются от целей «белорусско-европейской интеграции», которые влекут распад единого белорусского государственного организма, социально-экономический хаос и гражданскую войну. Выбор делать всегда трудно, но сегодня республика находится в таком состоянии, что его делать надо.