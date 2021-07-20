Не знаю, что там с постмодерном, но Средневековье явно переживает второе рождение. Мысль заменяется мифом, что дает о себе знать в сообщениях о любом значимом событии. Разумеется, не избегает подобной участи такое важное дело, как идущая по планете вакцинация от ковида. Тут мифотворчество процветает: одни в своих заблуждениях доходят до того, что под видом вакцины у них уже чуть не адский Сатана явился с печатью Антихриста наперевес, а другие веруют в божественное происхождение вакцины — она и безвредна, и всем полезна, и за сомнения к упорствующим в ереси пора применять методы инквизиции. Ведь и сами не хотят прививаться, и других отговаривают.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

На этом фоне показательна инициатива первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего наказывать за призывы к отказу от прививки «по немедицинским показаниям». А то, говорит Петров со единомышленники, даже некоторые медицинские работники позволяют себе сомневаться в вакцине. Что же, пока прививковерие не возведено в ранг закона, обязательного к исполнению, нужно еще и еще раз повторять то, что наука действительно знает о вакцинировании, которое не вчера изобретено. И тогда вдруг оказывается, что есть не только прививковерие и прививкофобия, а внятная и научно обоснованная позиция тех, кто противостоит распропагандированной линии на всеобщую вакцинацию.

Вот что говорит доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Борисовна Кирилличева, ученый, посвятивший более сорока лет своей научной работы изучению иммунитета и вакцинации.

Иммунолог Галина Кирилличева

Первое. Вакцинация усиливает слабый иммунитет и ослабляет сильный. Именно поэтому недопустимо прививать всех подряд, не разбираясь в особенностях иммунитета каждого конкретного человека. Особенно опасен такой подход в отношении детей и подростков, у которых иммунитет обычно повышен. Ведь в массовом применении вакцины таится опасность того, что, погасив естественный иммунитет, в ближайшем будущем мы получим гораздо более тяжелую вспышку заболевания.

Галина Кирилличева «В результате своих специфических свойств вакцина должна повышать устойчивость к какой-либо конкретной инфекции. Нами также показано, что вакцина может не только повышать устойчивость, но и снижать её. И это снижение устойчивости к инфекциям связано с неспецифическими свойствами вакцины. Это нами было доказано во многих экспериментах».

Второе. Экспериментальное знание, накопленное наукой, показывает: защищая от определенного заболевания, вакцина может открыть дорогу для других болезней. И не только вызываемых болезнетворными организмами, но и тех, которые связаны с негативным воздействием окружающей среды. При этом, как и в предыдущем случае, первыми пострадают от вакцины те люди, у кого от природы повышенная сопротивляемость. Такой удар по обладателям повышенной сопротивляемости ослабит всю популяцию в целом, ведь у инфекций не будет тех «очагов сопротивления», которыми были люди с повышенной сопротивляемостью (она же — резистентность). Вакцина сделает этих сильных людей слабыми, и следующая волна ковида или другой болезни обойдется гораздо дороже. Это объясняет настоящий профессионал, не диванный эксперт, не околомедицинский комментатор, специально для тех, кто любит спекулировать на том, что вакцина «спасает», а критика в ее адрес «убивает». Особенно отвратительно выглядит сокрытие информации о развитии других инфекционных заболеваний на фоне борьбы с ковидом. А ведь такая информация уже есть.

группа риска — это именно резистентные люди, у которых еще не нарушена естественная резистентность, которые могут справиться с любой инфекцией, и в результате введения вакцин мы уничтожаем эту популяцию(выделено мною. — Д.Ю.). Что происходит? Развитие эпидемиологического процесса, который направляется в совсем отрицательную сторону. Понимаете?» Галина Кирилличева «Вакцина снижает устойчивость у этих резистентных особей. И они из резистентных становятся чувствительными. То есть(выделено мною. — Д.Ю.). Что происходит? Развитие эпидемиологического процесса, который направляется в совсем отрицательную сторону. Понимаете?»

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Третье. «Нормальная» прививка, как ее воспринимают граждане, — это та, которую колют один раз в детстве и на всю жизнь. Поэтому не слишком популярны прививки от гриппа, которые надо делать под каждый конкретный штамм. С ковидом, как показывает история с его мутациями, вакцинация может стать регулярной, раз в год или полгода. Никому, кроме фармацевтических компаний, от этого лучше не будет. Особенно если учесть тот факт, что все нынешние вакцины от ковида идут в дело, не проверяясь на отдаленные последствия, для этого просто нет времени. Еще хуже, что это вакцины нового типа, и их воздействие предсказать еще сложнее. По факту мы оказались в ситуации масштабного эксперимента на людях. Казалось бы, врачам, которые не должны людям вредить, нельзя в этом участвовать, но медицина в нашей действительности все больше превращается в массовую торговлю теми или иными препаратами и стандартными процедурами.

И это состояние медицины, пожалуй, еще опаснее самой неисследованной вакцины. Потому что, относясь к человеку как к механизму, починка которого требует стандартных процедур, можно потерять принципы, наработанные медицинской наукой за тысячелетия. Потеря индивидуального подхода под девизом «на это нет времени» может стоить огромного количества жертв в будущем и уже приносит их в настоящем. Да, с диагнозом «ковид» с начала эпидемии умерло во всем мире около четырех миллионов человек. Понятен ужас перед этой цифрой, и все же это не повод готовить себе еще более ужасное будущее из-за неразборчивой вакцинации. Подчеркну: именно неразборчивой, повальной. Судя по тому, что говорит Галина Кирилличева, вакцина показана тем, у кого иммунитет ослаблен. А если иммунитет на должном уровне — может быть, не стоит им рисковать? И уж, конечно, необходимо как можно скорее остановить вакханалию мифов и запугивания, которая окружила вакцинную тему.

массовое применение вакцины просто недопустимо (выделено мною. — Д.Ю.). Отрицательные свойства вакцины заложены в механизме каждой вакцины, понимаете? И если мы будем массово применять вакцинацию, тем более обязательную, мы не сможем снять этого отрицательного воздействия». Галина Кирилличева «Но самое главное, что нами было установлено, что это действие вакцин зависит от исходного состояния резистентности любого человека. Это значит, что(выделено мною. — Д.Ю.). Отрицательные свойства вакцины заложены в механизме каждой вакцины, понимаете? И если мы будем массово применять вакцинацию, тем более обязательную, мы не сможем снять этого отрицательного воздействия».

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки

Какой же вывод следует из всего перечисленного? Нужно здраво подходить к вопросу об антиковидной прививке. И раз уж здравый подход не демонстрируют ни власть, ни официальная медицина, этот груз ложится на плечи простых граждан. Стоит найти информацию о возможных противопоказаниях и решить — мой ли это случай, не понижу ли я собственную сопротивляемость вместо того, чтобы ее повысить? Еще раз — эта статья выстроена на мнении ученого с огромным стажем в исследовании иммунитета и вакцинации.