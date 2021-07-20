Представители научного сообщества и экологической общественности, похоже, не особо верят заверениям властей Адыгеи, что строительство горнолыжного курорта «Лагонаки» не затронет объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья. В сети Интернет продолжается сбор подписей под петицией от общественности, которая просит правительство РФ не позволить «превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт».

Архип Куинджи. Снежные вершины. 1895

До этого в отдельном письме к президенту России Владимиру Путину учёные обратились с просьбой инициировать внесение законопроекта, который ввёл бы полный запрет «на изъятие земельных и лесных участков государственных природных заповедников и национальных парков». ИА REGNUM выяснило некоторые детали конфликтной ситуации, на стороне инвесторов в которой фигурирует бывший министр сельского хозяйства РФ, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев.

На 5 августа 2021 года запланирована презентация общественности мастер-плана по созданию курорта.

Несколько месяцев назад широкой общественности стало известно о начале реализации лелеемых властями уже более десяти лет планов по строительству на плато Лагонаки всесезонного горнолыжного курорта. Проект вызвал протест общественности. Под петицией в адрес Минприроды РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина подписи оставили уже более 46 тыс. человек, и сбор продолжается. Помимо этого, под открытым письмом к Владимиру Путину свои подписи поставили 124 авторитетных учёных. Чего же опасается общественность?

Предыстория

В 2011—2013 годах в закон «Об особо охраняемых природных территориях» планомерно вносились поправки, вводящие понятие государственных природных биосферных полигонов. В статье 10 этого закона прямо прописано, что на выделенных федеральным органом исполнительной власти отдельных участках такого полигона допускается «размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры» — для обеспечения предусмотренных положением об этом полигоне видов деятельности, развития познавательного туризма, физической культуры и спорта.

В 2016 году президент поручил правительству определить порядок и критерии принятия решений о создании таких полигонов в заповедниках, предусмотрев государственную экологическую экспертизу и широкое общественное обсуждение. Как утверждают авторы письма Владимиру Путину, решение о создании на территории Кавказского заповедника биосферного полигона, закрепленное в правительственном распоряжении от 6 марта 2021 года, «не проходило экологическую экспертизу и общественное обсуждение».

(сс) Dack9 Плато Лаго-Наки

То есть в марте 2021 года без широкого общественного обсуждения, пока ещё только на бумаге, появился «пилотник» — первый в России биосферный полигон в границах заповедника. Тогда же «Гринпис России» заявил о намерении оспорить в суде его создание. Но, похоже, это не удалось, так как реализация проекта вышла на следующий этап.

Научное сообщество отмечает, что включение 17 264,13 га Кавказского заповедника в биосферный полигон не было обосновано. В обращении уточняется, что в состав включена вся высокогорная часть Лагонакского нагорья, включая уникальный Фишт-Оштенский массив. Авторы письма напоминают, что Лагонакское нагорье — уникальный природный комплекс с чрезвычайно высоким ландшафтным и биологическим разнообразием и по многим показателям не имеет аналогов в России.

Учёные считают, что «любое масштабное строительство неизбежно приведет к деградации карстовых ландшафтов и, что особенно важно, может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, что может повлечь за собой крайне негативные последствия для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края в будущем».

(сс) Afonin Урочище Лаго-Наки

Авторы письма президенту считают, что главная цель создания особо охраняемых территорий сейчас уходит на задний план, выводя на первое место идеи коммерциализации заповедников и национальных парков. По их мнению, создание биосферного полигона в Кавказском заповеднике без аргументированного обоснования, проведения экоэкспертизы и учета мнения экспертов — опасный прецедент.

Реакция властей

После того, как протест стал нарастать, власти Адыгеи обнародовали собственную позицию. В официальном релизе от 14 июля 2021 года они сообщили, что курорт будет «за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО» и займёт площадь 1,5 тыс. га, полностью поместившись в бассейне р. Сухой Курджипс, на восточных склонах г. Абадзеш — Мурзикао. Тут не лишним будет вспомнить слова ученых, что территории являются целостным участком экосистемы, которая «не может быть расчленена на участки, имеющие большую или меньшую природоохранную ценность».

Власти Адыгеи заявили, что переданный в 1992 году заповеднику участок бывшего горного пастбища был передан «как раз с целью создания биосферного полигона» и «этот процесс завершен». Сообщалось, что на территории Лагонакского полигона планируют разместить «линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру». Общественности пообещали, что «при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменение рельефа». Гостиницы, парковки и прочие «тяжелые» объекты планируют разместить за пределами заповедника. Так заявляют власти.

Судя по тому, что под петицией с требованием отменить планы строительства горнолыжного курорта и любого другого капитального строительства на территории Кавказского заповедника продолжается сбор подписей, властям не очень-то верят. И это вполне понятно.

(сс) Alexey Komarov Лыжники на плато Лаго-Наки

Не добавило популярности проекту и то, что после появления петиций с инвестиционного портала республики исчез проект «Строительство круглогодичного горно-климатического курорта «Лагонаки», оцениваемый в 7,6 млрд рублей. В кэше поисковых систем осталось упоминание о нём. И, в частности, речь шла о том, что проект предполагает строительство курорта в районе Лагонакского нагорья и Фишт-Оштеновского горного массива с оборудованием горнолыжных трасс, строительством гондольных, кресельных и бугельно-буксировочных канатных дорог на северных и северо-западных склонах горы Гузерипль, северных склонах горы Оштен, северо-восточных склонах горы Абадзеш.

Чудеса, да и только: был проект — исчез проект.

Ещё больше общественность удивило заявление пресс-службы о размещении курорта вне заповедника с указанием места размещения — в бассейне р. Сухой Курджипс, на восточных склонах г. Абадзеш — Мурзикао. После этого автор петиции в защиту Лагонаки Сергей Строганов написал открытое письмо к главе Адыгеи Мурату Кумпилову, в котором спросил: «Территория перечисленных географических объектов — бассейн р. Сухой Курджипс, а также плато Мурзикао, включая г. Абадзеш, — уже перестала входить в состав Кавказского государственного биосферного природного заповедника, являющегося частью объекта Всемирного наследия? Или планируется снова изменить/"уточнить» границы заповедника?» Ответа пока не поступало.

Кандидат биологических наук, ботаник, эколог, геоботаник Антон Бакалов в комментариях сайту Activatica также заявил, что сообщение власти — это дезинформация населения, добавив, что «Сухой Курджипс и Абадзеш — это территории заповедника и очень ценные в природоохранном отношении территории».

Adygheya.ru Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Помимо этого, недоверие к властям обосновано сделанными ими несколько лет назад попытками через суд оспорить возвращение в 90-х годах части территории Кавказского заповедника. Спор власти проиграли, но осадок остался.

Об инвесторе

Кто же замахнулся на спорные территории и планирует горнолыжную дачу на Лагонаки?

В начале июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский поставили подписи под соглашением о намерениях создать «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». До этого проект получил статус масштабного, что даёт инвестору ряд преференций.

Из сообщения пресс-службы администрации Адыгеи от июня 2021 года следует, что «соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж».

По данным ЕГРЮЛ, НАО «Красная Поляна» учреждено в октябре 2001 года в Сочи. Директор с марта 2019 года — Андрей Круковский. Уставный капитал — 2,77 млрд рублей. В активе НАО доли в ряде компаний, в том числе ему принадлежит строительное ООО «Инвестспортстрой». В мае 2021 года данная фирма перешла в единоличную собственность НАО. Компания также управляет курортом в Сочи, в предгорье главного Кавказского хребта, построенным для Зимних Олимпийских игр 2014.

Adygheya.ru Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский подписали соглашение о намерениях создать «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки»

В публикациях от 2018 года газета «Коммерсант» сообщала, что ранее владельцем 100% акций НАО «Красная поляна» были структуры Сбербанка. Тогда же отмечалось, что на начало года НАО контролировало ООО «Курорт плюс», которое участники рынка связывали с семьей бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В июне 2021 года в сообщении властей Адыгеи о подписании соглашения о намерениях отмечалось, что «в церемонии подписания приняли участие акционер НАО «Красная Поляна» Александр Ткачев».

Напомним, в 2015 году «Ведомости» сообщали, что аффилированный со «Сбербанк капиталом» «СВК холдинг» в ходе аукциона продал 96,91% акций «Красной поляны» некоему «Курорт плюс». Позднее сделку согласовала госкорпорация ВЭБ. Согласие последней необходимо было из-за того, что акции были у неё в залоге.

Из отчётности НАО за 2020 год следует, что к одной группе с ним относятся ООО «Курорт плюс», «Бизнес курорт», компания «Кастерон холдинг лимитед».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Курорт плюс» создано в сентябре 2015 года, то есть незадолго до приобретения акций НАО, и работает в сфере капиталовложений. Директор фирмы с 2017 года — Андрей Близнюк. Основной владелец с долей 99% — ООО «Бизнес курорт». Владелец 1% с 2016 года — Вадим Трукшин. Последний в 2016 году был членом совета директоров ОАО «Сочи-Парк», в составе которого также был и Роман Баталов, чьи данные совпадают с данными депутата Заксобрания Краснодарского края, зятя бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Андрей Близнюк также фигурировал в том составе совета директоров.

Kremlin.ru Бывший министра сельского хозяйства РФ Александр Ткачев с президентом России Владимиром Путиным в Красной Поляне

По данным из отчёта «Сочи-Парк» за 2020 год, в состав совета директоров входили Баталов и директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. Единственный акционер на конец 2020 года в АО «Сочи-Парк» — ООО «Юг-Бизнеспартнер».

Компания «Бизнес курорт», контролирующая ООО «Курорт плюс», в свою очередь принадлежит компании «Кастерон холдинг лимитед». Директор — Вадим Трукшин.

Если, с учётом оговорки властей Адыгеи об акционере НАО Александре Ткачеве, предположить, что «Курорт плюс» по-прежнему — единственный акционер НАО «Красная поляна», то финансовое состояние этих двух компаний представляет особый интерес.

Так ООО «Курорт плюс» за 2020 год указывает чистый убыток — 50,9 млн рублей против 410 тыс. рублей годом ранее. А чистый убыток НАО «Красная поляна» по итогам 2020 года, фигурирующий в отчётности на сайте ФНС РФ, и вовсе составил 2,499 млрд рублей, а по итогам 2019 года — 2,312 млрд рублей.

Архип Куинджи. Снежные вершины. 1895

Между тем проект курорта Лагонаки оценивается в 23 млрд рублей.

В свете этого возникает вопрос — за чей счёт банкет, то есть стройка?

Чем грозит строительство?

В сообщении комитета всемирного наследия ЮНЕСКО от 2018 года говорилось, что он приветствует заявление государства-стороны в письме от августа 2017 года, направленном в Центр всемирного наследия, о том, что не существует ни планов строительства крупномасштабной инфраструктуры на плато Лагонаки, ни намерений развивать территорию объекта в рекреационных, туристических или спортивных целях.

Стоит напомнить, что комитет неоднократно заявлял, что строительство инфраструктуры на плато Лагонаки и в районе Фишт-Оштенского массива будет основанием перевести объект в список объектов природного наследия, находящихся под угрозой сохранности. Среди экообщественности этот список иначе как позором властей, на территории которых находится объект, не называют.