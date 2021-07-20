Отмена обязательной системы QR-кодов в заведениях общепита Москвы стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

"А зачем вводили? Чтобы попробовать систему, которая оказалась не столь продуктивной и убыточной для московского бизнеса?» — задаётся вопросом Артём И.

Многие пользователи пришли к выводу, что это негативно скажется на безопасном посещении заведений общепита. Граждане предпочитают оставаться дома, чем есть вместе с непривитыми.

«Да как-то всё равно рискованно будет идти в такие заведения, где толпы народа без прививки. Лучше сразу перестраховаться — привиться и сидеть дома», — пишет Николай Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что QR-коды никак не исправляли ситуацию, потому что посещение ресторанов привитыми никак не ограждает их от заражения и, соответственно, дальнейшего распространения инфекции.

«QR-код — палка о двух концах. То, что человек привит, не гарантирует, что он не может заразиться, а вот то, что он будет болеть в лёгкой или бессимптомной форме — вполне вероятно. И как итог: раз у гражданина есть QR-код, значит, он будет ходить и заражать других», — считает Татьяна З.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан в Москве

Часть людей считает, что власти осознали неэффективность QR-кодов и просто перевели внимание на более действенные способы воздействия на население.

«Система себя просто не оправдала, ведь люди начали вакцинироваться из-за обязательной вакцинации, а не из-за запрета посещать рестораны. Поэтому, в принципе, можно и не продолжать использовать QR-коды», — предполагает Екатерина А.

Ряд пользователей указывает на то, что в результате непродолжительного действия QR-кодов московский бизнес понёс огромные потери.

«Видимо, обеспеченные люди не привились и не имеют QR-кодов, а бедные привитые и так по ресторанам не ходят. Поэтому всё накрылось медным тазом!» — написал Юрий К.

Нашлись и те, кто считает, что столичные власти заигрались с экспериментами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтому регионам не стоит вслепую копировать действия руководства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM У входа в московский ресторан

«Всем понятно, что Москва — это центр различных извращений. Всё в стране было бы намного проще, если бы чиновники в регионах, как попугаи, не повторяли бы всё за столичными властями», — поделился своим мнением Александр Д.

Напомним, 19 июля в Москве была отменена обязательная система QR-кодов в заведениях общепита. Кроме того, сняты ограничения на работу в ночное время, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.