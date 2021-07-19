В Ростове-на-Дону разгорелся скандал вокруг правил посещения православных храмов. Пользователи социальных сетей активно включились в дискуссию после того, как мастер чистоты не пустила в Свято-Троицкий храм женщину с коляской. Как пояснила работница церкви, чтобы не перемывать полы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Светлана Л. пришла в церковь, чтобы поставить свечу за упокой матери. Женщине предложили взять на руки ребёнка, и только в этом случае ей было бы разрешено оказаться под сводами храма, пишет телеграм-канал Don Mash. Однако мальчик спал, и мать побоялась, что ребёнок может проснуться. В ответ женщину якобы облили грязной водой из ведра.

Большинство подписчиков телеграм-канала вступились за женщину, которая побоялась оставить ребёнка в коляске за стенами храма. Некоторые даже посоветовали вернуться и ответить уборщице.

«Православненько», — иронично отметила одна из участниц дискуссии.

«Женщина! Вернитесь туда завтра со своим ведром грязной воды, найдите эту поломойку, вылейте на неё своё ведро воды. Как говорится, око за око», — предложил ещё один пользователь.

Tourism.rostov-gorod.ru Свято-Троицкий храм в Ростове-на-Дону

Многие заметили, что уборщица в храме была с непокрытой головой: «Бдительная служительница с непокрытой головой», «Неподобно служителям церкви с непокрытой головой ходить».

Часть комментаторов всё-таки вступилась за служительницу храма.

«Задолбали эти мамашки с колясками, прущиеся с ними куда ни попадя. Не соображая. Потом ещё их дети орут во всё горло. Правильно сделали. В чём проблема на руках ребёнка пронести, если уж оставить не с кем и так приспичило?» — задала вопрос одна из представительниц другого лагеря.

«Ребёнок спал в коляске. Почему она не имеет право войти в храм с коляской? Не на самокате же она туда прикатила», — возмутилась предыдущим мнением участница обсуждения.

«А инвалидам как быть? Выпадать из коляски и ползти по полу, чтоб купить свечку, так как со своими нельзя?» — задал логичный вопрос ещё один пользователь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прихожане

«Не вижу причины, из-за чего нельзя с коляской. Ребёнок спал, не кричал. Оставить коляску — кто за ней приглядит на случай кражи? Она не грязнее обуви, в которой мы заходим. Даже, может, и чище. Я всегда мыла колёса, так как заносила её домой, в коридор. У таких женщин включается синдром вахтерши. Без платка. Тоже мне верующая. В магазине тоже, наверное, нужно коляску оставлять за магазином и в руках ребёнка тащить и тележку. Терпимее нужно быть к окружающим», — высказала мнение ещё одна участница дискуссии.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский на своей странице в Facebook изложил версию происходящего, назвав пост «ЯжеМать» против «ПоПомытомуНеХодить».

"Во-первых, если бы кого-то (тем более ростовчанку, которая, судя по всему, умеет постоять за себя) где-либо облили грязной водой из ведра — реакция была бы совсем иной. Это был бы повод не просто повздорить, а повод вызвать полицию или даже накинуться на обидчика с кулаками. Во-вторых, почему само обливание или его итог не сняты на видео? Где мокрая одежда, где испачканная грязной водой обувь? Мелькнувшие на несколько секунд в кадре кроссовки и синие штаны — сухие. В закадровом комментарии об этой вопиющей сцене ни слова», — пишет Петровский.

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы

По его мнению, произошедшее в храме достойно передачи в стиле Андрея Малахова. Однако на самом деле всё происходило не так, как описала женщина с ребёнком. В храме имеется специальный тамбур для парковки колясок, а за спящим ребёнком (судя по всему, работники храма) организуют специальный пригляд. Петровский считает, что мать просто попросили по мокрому полу не ходить.

«Женщину «ПоПомытомуНеХодить» будет воспитывать местный настоятель. Она уже отстранена от своих обязанностей, а в храме сегодня проводится собрание всех сотрудников с оргвыводами. А кто будет воспитывать женщину «ЯжеМать» — понятия не имею. <…> Все проиграли, и нет тут правых», — написал в заключение Петровский.