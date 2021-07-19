Заявление руководителя филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семёнова о том, что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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»Уже достали, честное слово! Сами толком ничего конкретно не знают, зато народ кошмарят на полную катушку!» — возмущается Алла П.

Многие пользователи пришли к выводу, что властям в России пора всерьёз задуматься над тем, чтобы полностью перекрыть границы с другими государствами. Это нужно, чтобы переждать вспышки различных штаммов коронавируса.

«Границы закройте, наконец! В Средние века пировали и погибали во время чумы. В наше время новые штаммы привозят людишки из других стран вместо магнитиков на холодильник», — отмечает Мариана Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что вакцины против коронавируса не так хорошо реагируют на новые штаммы, поэтому прививки вскоре могут попросту потерять свою актуальность.

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«Более заразен? То есть вакцина более может не понадобиться? Прививка отныне бесполезна или ещё пригодится?» — задаётся вопросом Александр Ф.

Часть людей считает, что чем дольше продолжается пандемия коронавируса, тем больше и больше будет появляться вариантов коронавируса. В результате против каждого штамма уже не получится изобрести свою вакцину.

«Дело не в более заразных штаммах, а в том, что в иммунной памяти человека существует связь ген-антиген, но когда меняется последовательность генов, антитела перестают работать оттого, что вирус мутирует с такой высокой скоростью, что постоянно последовательность меняется на более заразную. Короче, я что хочу сказать: «Заколебала эта вирусная война уже!» — указывает Рома Р.

Ряд пользователей указывает на то, что хорошей новостью является то, что более заразные штаммы коронавируса пока не несут большей угрозы, чем его обычные версии. Поэтому переживать пока не стоит

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«Да лучше пусть так. Хоть и более заразно, но зато не более смертелен. Будем надеяться, что корона со временем ослабнет и перестанет кошмарить человечество», — пишет Арсений О.

Нашлись и те, кто напомнили, что к теме коронавируса стоит относиться с максимальной серьёзностью и не разбрасываться заявлениями, которые могут вызвать панику среди населения.

«Люди даже до конца ещё не понимают, почему новые штаммы появляются, как вирус мутирует, но каждый горазд вставить свои три копейки, в том числе про заговоры и коммерцию. Не будьте темными, относитесь к данной теме с уважением, люди страдают», — напоминает Екатерина И.

Напомним, 18 июля руководитель филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил «РИА Новости», что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует.