Исследование аналитического центра Университета «Синергия», согласно которому более 60% граждан России тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин «проедает» пятую часть своего бюджета, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

"Примерно да, ½ на еду. Плюсуем к этому платёжки ЖКХ, оплату сотовой связи, оплату домашнего интернета и цифрового телевидения. А ещё к этому и лекарства у многих. Что остаётся в остатке? Ни-че-го!» — указывает Максим Б.

Многие пользователи отмечают, что обозначенные цифры действительно выглядят достоверными. У большинства граждан половина или треть зарплаты уходит лишь на продукты питания.

«У меня где-то треть на продукты уходит. Но в целом цифры вполне нормальные вроде. Или верещальщики вечнонедовольные типа хотят сказать, что когда-то лучше было?» — задаётся вопросом Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены на продукты в России начинают опережать европейские, хотя зарплаты граждан РФ даже и не думают догонять уровень Европы.

«Помню, в конце 2019 года смотрел видос, там примерно одинаковые товары покупали в Москве и в Берлине. По сумме в Берлине вышло дороже на 200р. Сейчас, скорее всего, у нас всё ещё дороже стало. Но сами понимаете, у немца при этом зарплата в разы выше», — отмечает Глеб Ж.

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе в супермаркете

Часть людей считают, что лучше отдать свой выбор в пользу качественных товаров, которые, может быть, и дороже, но тем не менее хотя бы не нанесут вред человеческому организму.

«Я покупаю фрукты и овощи на рынке сенном дёшево. Если молочка, то только из Белоруссии и то в специализированных магазинах. Мясо свежее на рынке и рыбу, хлеб — в частной пекарне. В обычные магазины ни ногой, ни пятой. Там низкокачественные несъедобные продукты, всё из пальмы», — поделилась своим мнением Ева М.

Ряд пользователей указывают на то, что российским пенсионерам становится всё тяжелее достать качественную еду. Им приходится иметь дело с самым дешёвым сегментом товаров, иначе прожить на пенсию попросту не получится.

«Пенсионеры не тратят 50% на еду. После коммуналки и лекарств у них от пенсии остается от 30 до 10%. Реально голодают, едят самое дешёвое и вредное. Больно в магазине смотреть на бабушек, которые приличные продукты на полках могут только понюхать», — пишет Вера П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка в магазине

Нашлись и те, кто напомнил, что в России продолжается необоснованный рост цен на товары. Граждане надеются, что ситуация измениться к августу.

«Да никакую. Хожу по рынку, а цены в два-три раза выше стали. Хотел купить морковь, а она за 1 килограмм — 90 рублей. Махнул рукой. Пошла на три буквы такая морковь. И купил на эти деньги две хороших бутылки пива. Дождёмся августа, тогда, быть может, ситуация изменится», — надеется Николай П.

Напомним, 15 июля РИА Новости опубликовало исследование аналитического центра Университета «Синергия», согласно которому более 60% граждан России тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин «проедает» пятую часть своего бюджета.