Индия вывела местный персонал из своего консульства в Кандагаре по соображениям безопасности, после чего присутствие Индии в Афганистане еще больше сократилось. В консульствах Джелалабада и Герата индийские официальные лица не появлялись уже более года. Все три объекта, таким образом, фактически не функционируют, поскольку представительства являются не просто центрами сбора визовых заявлений. Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут угрожать городу Мазари-Шариф, консульство там тоже придется оперативно закрыть.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Все это было бы к огромному удовлетворению Пакистана. В 2002 году он активно настраивал афганские власти против предоставления Индии разрешения на открытие консульств в стране. Пакистан утверждал, что характер и потенциал индийско-афганских отношений не оправдывают широкого индийского присутствия. Он настаивал, что консульства Индии будут использоваться для разжигания проблем на территории. Пакистанские доброжелатели в афганской системе поддержали эти взгляды, и потребовалось ловкое дипломатическое обращение, чтобы преодолеть опасения некоторых высших афганских лидеров и получить разрешение на открытие консульств.

Теперь нет никаких сомнений: ни одно из четырех консульств не сможет функционировать до тех пор, пока не будут устранены неопределенности, сопровождающие вывод войск Соединенных Штатов и НАТО. Быстрое военное наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке и в некоторых частях западного и северного Афганистана застало врасплох большую часть мира.

Даже сейчас неясно, отказались ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от идеи участия во временном правительстве. Если они это сделают, то будут стремиться доминировать в нем и контролировать его компонент безопасности. Однако динамика текущих военных событий делает возможность создания временного правительства более слабой. В любом случае «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь будет самым значительным, если не решающим политическим фактором в Афганистане.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

На недавней совместной пресс-конференции в Москве со своим российским коллегой министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил: «В конце концов, тот, кто управляет Афганистаном, имеет аспект легитимности. Я думаю, что это то, что нельзя и не следует игнорировать». Ранее он подчеркивал необходимость «двойного мира» — в Афганистане и вокруг него. Эти идеи в принципе хороши, но неэффективны, поскольку Индия вряд ли может каким-либо значимым и устойчивым образом повлиять на складывающуюся ситуацию в Афганистане.

Несмотря на все недавние разговоры США о непринятии силой сформированного в Афганистане правительства, международное сообщество не вернется к своим антиталибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходам 1990-х годов. Тем более что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) умело ведет дипломатическую игру — недавно его представитель заверил Китай, что уйгурским боевикам не будет разрешено находиться в Афганистане. Иран и Россия находятся в тесном контакте с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение многих лет и, несомненно, разработали бы меры для обеспечения того, чтобы их реальные интересы безопасности в регионе оставались неприкосновенными. Таким образом, даже настаивая на том, чтобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не повторил ужасы Исламского эмирата 1990-х годов, многие важные страны вряд ли откажут ему в легитимности.

В общем, Индии в ближайшем будущем придется открыто иметь дело с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До сих пор она избегала этого, хотя в последнее время и поступают сообщения о неафишируемых контактах. Вместо того, чтобы опережать дипломатическую линию в отношении ситуации в Афганистане, Индия значительно отстала от нее. Сперва она решила сделать ставку на Хамида Карзая (бывшего президентом в 2004—2014 годах), а затем, что еще более удивительно, на непостоянного Ашрафа Гани (действующего президента страны). В течение довольно долгого времени она даже позволяла прерывать свои многолетние контакты в Кабуле — впрочем, потом работала над устранением ущерба.

President.gov.af Ашраф Гани

По иронии судьбы, в то время как Карзай и Гани в течение многих лет поддерживали контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Индия решила избегать этой группы. Тесные отношения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Пакистаном, несомненно, были сдерживающим фактором, хотя группировка в течение многих лет давала понять, что Индия не должна рассматривать ее как пакистанскую марионетку. На своих встречах с индийцами представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивали, что оно не стремилось навредить индийским проектам в Афганистане, и также избегали занимать резкие позиции по чувствительным индийским проблемам.

Некоторые элементы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по всей вероятности, по указанию Пакистана прибегли к насилию в отношении индийских дипломатических учреждений. Хотя эти действия ждут справедливости в отношении погибших, разве дипломатия не требовала, по крайней мере с начала 2017 года, чтобы дверь перед лицом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не закрывалась? Великие державы сохраняют постоянное внимание к своим интересам и применяют гибкие подходы.

Нет никаких сомнений, что Пакистан просит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держать Индию на расстоянии вытянутой руки. Это можно понять в том числе из комментария Моида Юсуфа, советника по национальной безопасности пакистанского премьер-министра, что Индия «продолжала ежедневно убивать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и продолжала выделять средства на операции против них». Таким образом, утверждал Юсуф, для Индии искать возможности для сотрудничества с группой было позором, а не стратегическим шагом. Это, конечно, полная чушь. Пакистан теперь будет усердно работать над сокращением индийского присутствия в Афганистане и в рамках этого процесса стремиться к тому, чтобы индийские консульства не функционировали, а то и вовсе были закрыты любым правительством, в котором доминирует «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Joshua Kruger Пакистан

Интересы безопасности Индии требуют не публичного повторения благочестивых настроений и сохранения политических иллюзий, а адаптации к меняющейся афганской ситуации. Индии необходимо прорабатывать вопрос «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы группировка не смотрела на нее через призму своих отношений с Пакистаном. И это выполнимо без ослабления нынешних связей между Дели и Кабулом или компромисса в отношении принципов, касающихся гендерных вопросов и меньшинств.