Россия: деньги есть — дороги в дефиците
В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору средств из резервного фонда правительства, согласно которому в 2021 году регионам дополнительно направят более 2,3 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отдельно в документе выделены Калужская и Амурская области, которым правительство РФ выделит средства на завершение важных объектов дорожной инфраструктуры (более 1,5 млрд и 3 млрд соответственно). Таким образом, в общей сложности исполнительная власть направит в эту отрасль дополнительно 6,9 млрд рублей, однако на уровне регионов проблем достаточно много.
Дорожный вопрос
Несмотря на коронавирусные ограничения, финансирование развития дорожной инфраструктуры по-прежнему в числе приоритетов для большинства глав регионов. Удивительно, но расходы на эту сферу продолжают расти даже на фоне сокращения расходов на другие отрасли. Наибольший рост демонстрируют Ненецкий автономный округ и Амурская область. В числе лидеров также весьма крупный регион — Самарская область, где существенные средства выделяются на развитие инфраструктуры федеральной трассы «Урал». Прирост наблюдается и у таких крупных субъектов, как Москва, Ленинградская и Новосибирская области, Башкирия. Впрочем, позитивная динамика имеется не везде. Так, заметно упали расходы на дорожное строительство в Санкт-Петербурге, более чем наполовину сократились средства на дорожную инфраструктуру в Крыму. Такая же ситуация ещё в нескольких регионах.
Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова констатирует: дорожный вопрос — одна из главных болевых точек.
По мнению политолога Алины Жестовской, нужно учитывать, что это направление, согласно Бюджетному кодексу РФ, имеет свое отдельное финансирование.
Озабоченность относительно дальнейших перспектив финансирования дорожной отрасли высказывает и сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный эксперт» Сергей Журавский, который отмечает, что «состояние дорог и дорожной инфраструктуры — важнейший маркер развития региона».
Инвестиции не придут туда, где вместо дорог — направления
Средства, выделяемые правительством субъектам, весьма неравномерны. Нехитрый анализ показывает, что больше всего денег получит Амурская область — более 3 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на строительство моста через реку Зея. Причём в прошлом году этот объект уже получал финансирование в размере 4,76 млрд рублей. Ещё одним масштабным проектом в Амурской области является строительство моста через Амур, который должен соединить Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Калужская область получит из бюджета 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на строительство обхода города Калуги на участке Анненки — Жерело. 1,4 млрд рублей получит Карелия для ремонта автодороги Олонец — Вяртсиля. Трасса очень важна для развития туристического бизнеса в этой республике, так как ведёт в популярный парк «Рускеала». 700 млн рублей на строительство моста через реку Свирь будет выделено Ленинградской области.
Однако эксперты отмечают, что не везде ситуация может быть признана удовлетворительной. Так, Наталья Желтова в качестве негативного примера приводит Ульяновскую область:
В качестве позитивного примера она отмечает Башкирию, где в 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог выделят 26,6 млрд рублей, из них 7,3 млрд — из федерального бюджета, а остальное возьмёт на себя сама республика. Ожидается, в этом году в регионе будет построено и отреставрировано 28 тыс. км дорог, отремонтировано 34 моста и 215 км. Наталья Желтова отмечает, что «подобные проекты не только увеличивают транспортную доступность, повышают качество жизни населения, но и работают на улучшение инвестиционного климата в регионе».
Алина Жестовская полагает, что с плохими дорогами «сталкиваются повсеместно — от Калининграда до Чукотки».
Положительный опыт Татарии и Башкирии отмечает и Сергей Журавский.
«Очевидно, что в этих регионах осознали, что состояние дорожного комплекса непосредственно коррелирует с инвестиционной и туристической привлекательностью. Бизнес не хочет приходить туда, где вместо дорог — направления», — констатирует эксперт.
Вместе с тем опыт текущего года показывает, что правительство склонно больше поддерживать небогатые регионы, более сильные субъекты должны справляться с вопросами развития дорожной инфраструктуры самостоятельно или при относительно небольшой поддержке Центра. Очевидно, что власть по-прежнему считает развитие транспортной инфраструктуры своей ключевой экономической задачей и готова помогать с этим вопросом тем российским регионам, которые не способны справиться с её решением самостоятельно.