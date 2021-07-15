В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору средств из резервного фонда правительства, согласно которому в 2021 году регионам дополнительно направят более 2,3 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отдельно в документе выделены Калужская и Амурская области, которым правительство РФ выделит средства на завершение важных объектов дорожной инфраструктуры (более 1,5 млрд и 3 млрд соответственно). Таким образом, в общей сложности исполнительная власть направит в эту отрасль дополнительно 6,9 млрд рублей, однако на уровне регионов проблем достаточно много.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Дорожный вопрос

Несмотря на коронавирусные ограничения, финансирование развития дорожной инфраструктуры по-прежнему в числе приоритетов для большинства глав регионов. Удивительно, но расходы на эту сферу продолжают расти даже на фоне сокращения расходов на другие отрасли. Наибольший рост демонстрируют Ненецкий автономный округ и Амурская область. В числе лидеров также весьма крупный регион — Самарская область, где существенные средства выделяются на развитие инфраструктуры федеральной трассы «Урал». Прирост наблюдается и у таких крупных субъектов, как Москва, Ленинградская и Новосибирская области, Башкирия. Впрочем, позитивная динамика имеется не везде. Так, заметно упали расходы на дорожное строительство в Санкт-Петербурге, более чем наполовину сократились средства на дорожную инфраструктуру в Крыму. Такая же ситуация ещё в нескольких регионах.

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова констатирует: дорожный вопрос — одна из главных болевых точек.

Наталья Желтова «Сегодня большинство регионов не готовы инвестировать в дорожную инфраструктуру. Как правило, все упирается в дефицит средств местных бюджетов. Именно поэтому дорожный вопрос продолжает оставаться одной из главных болевых точек».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа Дорожно-патрульной службы

По мнению политолога Алины Жестовской, нужно учитывать, что это направление, согласно Бюджетному кодексу РФ, имеет свое отдельное финансирование.

«То есть не из общей кубышки «нарезают» произвольно, а собирают с автовладельцев — и физических лиц, и юридических — на эти конкретные цели. Наверное, только совсем аполитичные граждане регулярно не шутят о том самом двойном обложении, когда у нас водители платят сначала транспортный налог, а затем еще и топливные акцизы. И все это на дороги. Кстати, к 2024 году обещано зачислять 100% этих топливных акцизов в дорожные фонды субъектов, сейчас переводится около 70%. Это к разговору о доходах. Расходование дорожного фонда также прямо регулируется без вариаций.

Алина Жестовская Дорожный фонд — средства бюджета, подлежащие использованию на обеспечение деятельности автодорог общего пользования, капремонта дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов. Базовый объем ассигнований Федерального дорожного фонда устанавливается как сумма 345 млрд рублей, подлежащая индексации на прогнозируемый уровень инфляции. Представьте, сколько у нас автомобилей, какие очереди на заправки, и попытайтесь сами ответить на вопрос о реальности нехватки денег на дороги. Ну, а вот эффективность их расходования, по давней российской чиновничьей традиции, никаких экспертных оценок не требует. Просто выйдите на улицу и посмотрите себе под ноги».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт автомобильной трассы

Озабоченность относительно дальнейших перспектив финансирования дорожной отрасли высказывает и сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный эксперт» Сергей Журавский, который отмечает, что «состояние дорог и дорожной инфраструктуры — важнейший маркер развития региона».

Сергей Журавский «Однако очевидно, что стратегически решение дорожного вопроса возможно лишь в симбиозе региональных властей с федеральным центром. К сожалению, в период очередного экономического кризиса существует риск значительного секвестирования финансирования дорожной отрасли».

Инвестиции не придут туда, где вместо дорог — направления

Средства, выделяемые правительством субъектам, весьма неравномерны. Нехитрый анализ показывает, что больше всего денег получит Амурская область — более 3 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на строительство моста через реку Зея. Причём в прошлом году этот объект уже получал финансирование в размере 4,76 млрд рублей. Ещё одним масштабным проектом в Амурской области является строительство моста через Амур, который должен соединить Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Калужская область получит из бюджета 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на строительство обхода города Калуги на участке Анненки — Жерело. 1,4 млрд рублей получит Карелия для ремонта автодороги Олонец — Вяртсиля. Трасса очень важна для развития туристического бизнеса в этой республике, так как ведёт в популярный парк «Рускеала». 700 млн рублей на строительство моста через реку Свирь будет выделено Ленинградской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

Однако эксперты отмечают, что не везде ситуация может быть признана удовлетворительной. Так, Наталья Желтова в качестве негативного примера приводит Ульяновскую область:

Наталья Желтова «Например, в Димитровграде, втором по величине городе региона, дороги представляют собой жалкое зрелище. Это происходит в том числе из-за неравномерного распределения денежных средств между муниципальными образованиями».

В качестве позитивного примера она отмечает Башкирию, где в 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог выделят 26,6 млрд рублей, из них 7,3 млрд — из федерального бюджета, а остальное возьмёт на себя сама республика. Ожидается, в этом году в регионе будет построено и отреставрировано 28 тыс. км дорог, отремонтировано 34 моста и 215 км. Наталья Желтова отмечает, что «подобные проекты не только увеличивают транспортную доступность, повышают качество жизни населения, но и работают на улучшение инвестиционного климата в регионе».

Алина Жестовская полагает, что с плохими дорогами «сталкиваются повсеместно — от Калининграда до Чукотки».

Алина Жестовская «Так что дороги, как и медицина с образованием — три столпа, по которым можно судить об эффективности власти в таком громадном государстве. Хуже всего, по оценкам жителей, дела с качеством дорог обстоят в Кирове, Астрахани, Томске, Иркутске, Рязани, Новосибирске. Я бы сюда еще по личному опыту добавила Ярославскую область и Челябинск. А лучше всего с дорогами в Тюмени, Казани и Москве. Причем именно в таком порядке».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт автомобильной трассы

Положительный опыт Татарии и Башкирии отмечает и Сергей Журавский.

«Очевидно, что в этих регионах осознали, что состояние дорожного комплекса непосредственно коррелирует с инвестиционной и туристической привлекательностью. Бизнес не хочет приходить туда, где вместо дорог — направления», — констатирует эксперт.

Вместе с тем опыт текущего года показывает, что правительство склонно больше поддерживать небогатые регионы, более сильные субъекты должны справляться с вопросами развития дорожной инфраструктуры самостоятельно или при относительно небольшой поддержке Центра. Очевидно, что власть по-прежнему считает развитие транспортной инфраструктуры своей ключевой экономической задачей и готова помогать с этим вопросом тем российским регионам, которые не способны справиться с её решением самостоятельно.