«И вот теперь, когда ситуация с ковидом начала выходить из-под контроля, начались поиски «крайнего», и, конечно же, им стала РАН. Мол, Академия «только бумагу изводит»… На самом деле деньги, выделяемые на науку, идут не в науку, а на финансирование новой «лысенковщины», которая бурно расцвела в последние годы», — лауреат Государственной премии, журналист Владимир Губарев.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Россия заняла сегодня четвертую строчку после США, Индии и Бразилии по числу заражений COVID-19 — такие данные публикует ВОЗ. Все обеспокоены — еще недавно были на шестом месте. И, конечно, ищут причины, поскольку поводов как бы нет: созданы четыре отечественных вакцины против коронавирусной инфекции. Такого показателя нет нигде в мире. И что мы слышим?

«Науки в РАН нет, все озабочены ссылками на публикации в зарубежных научных журналах и погрязли в экспертизах лжеученых, которые хотят получить госфинансирование», — о ситуации в РАН одна из молодых сотрудниц. Мнение прозвучало по радио «Москва FM». С раннего утра почему-то всех внезапно взволновала тема эффективности Российской академии наук. Видимо, потому что Россия с шестой позиции по COVID-19 переместилась на четвертую.

Пандемия, по последним данным, унесла 4 миллиона жизней обитателей Земли, а более 180 миллионов переболели ковидом. Это означает, что именно столько еще потенциальных жертв, поскольку зараза до конца организм не покидает. Коронавирус продолжает свою разрушительную работу и после поправки, несмотря на антитела, вакцины и реабилитацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Общение врача с больным в «красной зоне» в Госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге

Недавно Минздрав выпустил новые — 11-е по счету — протоколы лечения и профилактики коронавирусной инфекции, где на момент реабилитации обращается особое внимание. До этого выздоровевшими никто особо не интересовался, а люди меж тем умирали. Причем сколько этих жертв, никто в России не знает. В заключениях о смерти таких пациентов нет слова «ковид», а, как у моей мамы, например, «отек мозга» или инсульт, инфаркт и т.п. А то, что эти осложнения вызваны тромбозом артерий, явившимся следствием перенесенного COVID-19, нигде не упомянуто.

Вместе с тем моя мама, как и многие, у кого есть ссылки на ковид, скажем, ушедший на днях в иной мир оскароносный режиссер Владимир Меньшов, могли бы жить, если бы не последствия коронавирусной инфекции. Причем не всегда помогает даже соответствующая терапия и так называемая реабилитация.

В академической среде аналогичная смерть у экс-президента РАН, академика Владимира Фортова. Он тоже перенес ковид, но не смог справиться с его последствиями. А последствия теперь тоже хорошо известны — тромбозы, поражения легких и психозы.

Буквально позавчера, сидя в полном расслаблении под вечерним мягким солнышком на набережной Москвы-реки, я внезапно была ошарашена новостью подруги и коллеги по Радио России в соцсетях. Наша коллега, молодая еще женщина, перенесла ковид. Поражено было 80% легких, но врачи вылечили, выписали из больницы домой. А дома она свела счеты с жизнью. Очевидно, ковидный психоз. То, о чём неоднократно приходится слышать от академиков-врачей на заседаниях президиума РАН.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ГУМе

Так какие упреки к ведомству? Не только они ничего не знали про ковид, не понимали и эскулапы, глядя на умирающих пациентов «красной зоны». Это общая беда человечества, и нет смысла искать виноватых. Надо дело делать, а о причинах лучше всего спросить тех, кто всю жизнь связан с наукой. Но не сам ею занимается, а написал немало книг об ученых, получив за это Государственную премию. Речь о легенде российской журналистике Владимире Губареве.

«То, о чём предупреждали академики в начале реформы РАН, к сожалению, начало осуществляться, — сообщил мне он в ответ на мой вопрос об эффективности РАН. — Я имею в виду трагические события в связи с ковидом-19. В начале все были воодушевлены успехами в создании вакцин. Чиновники ликовали и, конечно же, даже не упоминали, что основа создания вакцин была в фундаментальных исследованиях, проведенных в Академии наук. Но в результате реформ институты были выведены из системы РАН. Там чиновники оставили только «экспертизу», то есть не ведение исследований, а чистое бумаготворчество. И вот теперь, когда ситуация с ковидом начала выходить из-под контроля, начались поиски «крайнего», и конечно же, им стала РАН. Мол, Академия «только бумагу изводит». На самом деле деньги, выделяемые на науку, идут не в науку, а на финансирование новой «лысенковщины», которая бурно расцвела в последние годы. Власть идет на поклон к лженауке, а мы расплачивается за это гибелью своих близких. Надо наконец-то понять, что уничтожение РАН — это гибель отечественной науки».

Лучше и правильнее не скажешь: абсолютно адекватная оценка ситуации в науке и эффективности РАН. Теперь, увы, это зачастую не наука, а бумаготворчество. Но что привело к такому положению вещей? Привели те, кто затеял в 2013 году реформу РАН. А покойный ныне академик Фортов пытался смягчить удар, находясь тогда на посту президента Академии наук.

Минобороны России Мобильный госпиталь Центрального военного округа. Хакасия

Может ли наука выжить? Это примерно такой же вопрос, как «когда исчезнет ковид». Никто не сможет дать ответ. Возможно, да, а возможно, нет: оба варианта равноправны. Единственное, что беспокоит лично меня, поскольку я имею отношение к РАН, защищалась в академическом институте имени В.В. Виноградова и отлично представляю себе всю академическую кухню изнутри, так вот меня беспокоит повышенное внимание к материальной стороне дела.

Прошу понять правильно: без денег нельзя делать науку. Это аксиома. Но беда также в том, что сколько денег ни дай, если нет таланта и школ, ничего не выйдет! А сегодня, мне кажется, именно это и происходит. Исчезают естественным путем ученые — просто умирают от старости. А молодежь предпочитает идти иным путем, более сытным и адекватным моменту. Вот и ответ на вопрос про эффективность науки. Пока еще есть время, но его крайне мало. Утешает лишь то, что Ломоносовы и Моцарты рождаются вне зависимости от финансирования. Это просто дар Божий, который не купишь и не заработаешь.