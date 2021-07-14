В Азербайджане разрешили поведение свадеб и обручений — решение Кабмина. Свадьбы можно проводить на 150 человек и до полуночи.

Леонид Иванович Соломаткин. Невеста. 1867

Весь персонал, кроме музыкантов, на торжествах должен быть в масках.

На свадьбах до 50 человек использование масок будет обязательным. COVID-паспорт не нужен. На торжествах с участием более 50 человек все гости должны быть полностью привиты и иметь COVID-паспорт.

Но это обсуждается по-разному на азербайджанских платформах социальных сетей.

В азербайджанском телеграм-канале пользователи пишут:

Zamanov Zaman: Вот каквынуждают людей прививаться.

Бакинец:Если так, то лучше бы вообще не открывали.

Aida Rzayeva:И что делать? В такую жару невыносимо в масках. Всем плохо может быть.

Dyuymovochka86: В ресторанах все сидят без маски, а на свадьбе с маской?

Nüfuzlu из г. Гянджа недоволен.

@Nüfuzlu : Из людей подопытных кроликов сделали. Кто что во сне увидел, то на нас и применяет. Пора уже отвечать за свои действия.

İbrahim Haciyev: Свадьбы будут проходить под строгим контролем МВД. Не «Тябиба»… не министерства здравоохранения… а именно полиции.

(сс) State Agency for Compulsory Health Insurance of Republic of Azerbaijan Информационный билборд о коронавирусе в Азербайджане

Nüfuzlu из г. Гянджа продолжает:

@Nüfuzlu : Чем делать такую свадьбу, лучше ничего не делать. Или собраться человек десять и нормально справить в ресторанчике или же на даче.

Некоторые считают, это хорошее решение, если посмотреть с другого ракурса:

Mehriban Aliyeva: Ничего-ничего, предприимчивые хозяева свадеб закажут, чтоб с ресторана по гостям без паспорта ходили на дом люди в белых защитных костюмах с урной для конвертов с бабками) хороший стартап, кстати.

Ulenshpigel: На свадьбе в маске — значит, есть не будут. Не будут есть — деньги не заплатят. Деньги не заплатят — кол-во гостей само собой уменьшится до минимума. Гениальное решение!

Пользователь телеграма Заур Зейемли радуется:

@Zaur13iyul: Ура! можно будет не пойти на свадьбу — паспорта нет. Суперновость!)

Natavan Hasanova:Очень хорошо, что сделали ограничение по количеству. ИншаАллах и после окончания пандемии и возврата к нормальной жизни ограничение не снимут.

Но Рухия, наоборот, другого мнения:

Ruhiyya Baylarova: А я расстроилась.

Представляешь, какой контроль установят, чтоб содрать бабло!

Морально устала. Хочется живой музыки, смеха, танца, улыбок, радости на лицах, любоваться женихом и невестой. Видеть перед собой светящихся от радости родителей… Звук сигналов. После войны, чувствую буна ехтиячым вар. Даже если решу вакцинироваться, я просто не уложусь по времени…

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

@Em7711: Кто хотел жениться, точно расхочет.

Hacı @ArakelSa: Я завидую тем, кто жил в предыдущую эпоху.

Некоторых пользователей соцсетей повеселила такая новость:

Azerbaijan: Когда я пойду на свадьбу, я пойду с зурной.

@Fexiziyadov: Вы танцуете на свадьбе, но не знаете с кем, карнавал современности.

Талиб Алисой поддерживает:

@Tete 77 : Да и макияж не понадобится

Заур Оруджев: — И помни, Золушка, ты должна покинуть свадьбу до полуночи. Иначе твой ковидный паспорт превратится тыкву.

@BaysunqurShadTekin: Коронавирус умеет считать да 50. И до 150. А в метро, наверное, с ума сходит.

Пользователь Телеграм Асад под ником @Region 041 пишет: Новый тип приглашения: уважаемый такой-то! Я приглашаю вас на свадебную вечеринку моего сына вместе с паспортом COVID-19.

Но многие все-таки считают, что это плохая идея и ни к чему хорошему не приведет:

Xəyal Məmmədov @Xeyal_M Бессмысленные и несущественные решения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

Vusal Alizade: Мы сами предоставили им эти условия. 3−5 человек управляют миллионами, как они хотят.

@SAMIRA310186: Это абсурдная идея, что оперативный штаб поставил нацию на глупое место.

Асад @Region 041 Чем дальше, тем больше ограничений будет. Категорически запретят посещать свадьбу более 1 раза в месяц, например.

Eli : Мало осталось, скоро и в туалет с разрешения будем ходить.

Asiya Japarova @Asiya_J : Зато на портале будет инфо о проведённом мероприятии, количестве гостей и, следовательно, о доходах заведения. Да здравствуют налоги))

Sumerkurt : Издатели таких законов не должны забывать, что их преступление отягощено полувоенной ситуацией в стране. Маячит им вышка при смене власти.

Elchin67 : А все первые люди твердили, что вакцинация добровольная, как всегда, все лгут, им этот яд влить в людей любым способом, и всё.