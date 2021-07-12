Победа сборной Италии по футболу, обыгравшей в финале ЕВРО-2020 команду Англии, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 июля в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Сборная Италии празднует победу

«Молодцы! Настоящие герои футбола! Уже 34 матча подряд в их копилке без поражений! Скоро догонят, а, может, и перегонят наконец-то с рекордом Бразилию, у которой таких 35. Не плачьте Бэкхем и королевская чета, просто Англии, возможно, ещё нужно лет 50!» — пишет Marina N.

Многие пользователи оказались крайне рады победе итальянской сборной по футболу. Люди уверены, что футболисты этой команды действительно достойны называться чемпионами Европы.

«Англия остановилась в шаге от чемпионства, но Италия была сильнее и по игре, и по составу. Отличный финал! Спасибо за игру!» — пишет Сергей К.

Некоторые комментаторы отметили, что игра итальянцев оказалась на голову выше, в профессиональном смысле, чем у команды Англии. В результате кубок справедливо достался сильнейшей сборной.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Италии во время трансляции финального матча

«Браво, Италия! Доннарумма — красавчик! Футбольный бог всё видит. Как ни тащили английскую сборную к финалу, но справедливость всё-таки восторжествовала!» — считает Анастасия Д.

Часть людей отмечают, что во время просмотра решающего матча болели за сборную Италии, потому что эта страна намного ближе по духу России, в отличие от Англии, с которой у нашей страны многовековые конфликты.

«Я болела за итальянцев, потому что они ближе к русским по темпераменту, как и по общению, да и вообще — это хороший народ!» — отмечает Ljudmila S.

Ряд пользователей указывает на то, что английские болельщики, судя по всему, сильно расстроились проигрышу своей команды. Люди убеждены, что граждане Великобритании не ожидали такой «подставы» со стороны своей сборной.

«Надо было видеть болельщиков в Англии, как они приготовились праздновать победу и как по итогу оказались у разбитого корыта! Всё по заслугам!» — поделилась своим мнением Лидия Б.

Отдельные комментаторы отметили, что 2021 год стал для Италии очень удачным в плане побед. Теперь у страны есть не только победа в европейском музыкальном конкурсе, но и первое место в чемпионате Европы по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Италии во время трансляции финального матча

«Поздравляем! Супермолодцы. Ещё одна крупная победа Италии за этот год. Сначала на Евровидении взяли первое место, и вот сейчас заслуженная победа в футболе. Удивительный год для этой страны», — написала Лиза К.

Напомним, 12 июля футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в серии пенальти в финале ЕВРО-2020 команду Англии. Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1: 1.