Информация о том, что с 1 августа туристам, приехавшим на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, грозит штраф до 30 тысяч рублей, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 11 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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"Совсем что ли? Приехать на отдых и привиться, чтобы потом в жару с температурой в номере проваляться весь отпуск? Очумели совсем!» — считает Максим Б.

Многие пользователи оказались возмущены подобным условием. Граждане считают, что такие меры противозаконны и являются просто выдумкой краснодарских властей.

«Беспредел исходит от представителей власти. Они элементарно не знают законов и лепят, что в их бошки взбредёт. По сути, это их самодеятельность», — пишет Сергей М.

Некоторые комментаторы убеждены, что штрафы, которые будет выписывать руководство Краснодарского края, слишком малы. Люди призывают власти использовать более жёсткие меры против тех, кто не желает прививаться.

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«Маловат штраф. В Европе вон, на наши деньги от 300 000 рублей штрафы давно, в том числе и за отсутствие маски. А мы всё нежничаем с полудурками», — поделился своим мнением Владимир И.

Часть людей считает, что подобные недальновидные решения приведут к огромным издержкам для региона. Многие представители бизнеса попросту останутся без клиентов.

«С такими ценами и сервисом штрафы окончательно убьют сферу туризма на Кубани. Будут туда ездить только невыездные от безысходности», — предполагает Филипп М.

Ряд пользователей указывает на то, что властям не удастся контролировать приезжих в Краснодарском крае, потому что не все из них пожелают быть на виду у надзорных ведомств.

«Неужели губернатор не понимает, что он творит? Какой ещё штраф? Люди просто будут селиться в частном секторе и никому об этом не сообщать. К тому же многие едут на своём личном транспорте, таких вообще не отследить», — отмечает Ада Л.

Mos.ru / В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Нашлись и те, кто уверен, что чиновники готовы лишить свои регионы любого дохода, лишь бы успешно отчитаться перед своим начальством о выполненных требованиях по вакцинации от коронавируса.

«Сейчас каждый чинуша из штанов выпрыгивает, лишь бы угодить программе вакцинации. Ибо ответственности за негативные последствия нет. Как можно колоть людей, приехавших отдыхать? А вдруг им плохо станет? Активный отдых и смена климата — это тоже нагрузка для организмов. А она противопоказана в первые дни после вакцинации», — указывает Галина К.

Напомним, 10 июля на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что с 1 августа туристам, приехавшим на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, грозит штраф до 30 тысяч рублей.