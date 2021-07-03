Японское командование, получив известие о гибели адм. Макарова, приняло решение начать высадку на Ляодунском полуострове, победа под Тюренченом — первая проба сил в столкновении с европейской армией — усилила веру в успех. Запланированная перевозка 2-й армии ген.-полк. Ясуката Оку — из Хиросимы на Ляодун — требовала задействовать до 80 транспортов. Они следовали группами по 4−5 вымпелов под прикрытием военных судов. 20 апреля (3 мая) 1904 г. японский адмирал вновь попытался заблокировать выход из бухты Порт-Артура транспортами. На этот раз для атаки было использовано 10 пароходов, но и она была безуспешной. Тем не менее переход по морю состоялся. 23 апреля (6 мая) 1904 г. армия Оку начала высадку в Бицзыво, приблизительно в 60 км от Дальнего. Приход 33 транспортов с десантом и прикрывавших их кораблей военного флота к берегам Ляодуна еще накануне был замечен наблюдательными постами. Русский флот не предпринял ничего для того, чтобы помешать японцам. Куропаткин долгое время не имел точных сведений о случившемся, не было информации и о составе десанта, а когда высадка подтвердилась, до 29 апреля (12 мая) считал ее демонстрацией. К 13 мая на берег были высажены уже 3 дивизии с артиллерией. Этот десант должен был обеспечить взятие под контроль Дальнего с его подготовленным портом, более безопасными, спокойными для навигации водами, более длительным световым днем.

Бой под Вафангоу. Плакат 1905 года

Японская армия рвалась в бой. Ее воины мечтали рассчитаться за вынужденный отказ от условий Симоносекского мира. Перед Оку была поставлена задача прервать железнодорожное сообщение между Порт-Артуром и Ляояном, что ему удалось сделать через несколько дней без особого труда. 3 (16) мая его передовой отряд из 16 батальонов столкнулся с тремя Восточно-Сибирскими стрелковыми полками, в результате чего они вынуждены были отойти к воротам на Квантунский полуостров — перешейку Цзинь-чжоу. После этого, повернувшись тылом к Маньчжурской армии, 2-я армия двинулась туда же.

Перешеек находился приблизительно в 60 верстах от Порт-Артура и в 20 от Дальнего. Ширина его составляла 3 версты и по 2 версты отмелей с каждого фланга. При отливах отмели вырастали в 2 раза — с 4 до 8 верст. Перед позицией, расположенной на господствующих высотах лежал город Цзиньчжоу, обнесенный стеной в 3,5 версты. Позиции располагались на вершине пологих к северу скатов, круто обрывавшихся на юг. Долина свыше 5 верст длиной прекрасно просматривалась с вершин, и только город с населением в 25 тыс. чел. был единственным препятствием для обстрела. Его укрепления имели вид квадрата с четырьмя воротами, выходившими на юг, север, запад и восток. Русские укрепления на перешейке, построенные в 1900 г., не поддерживались в порядке и пришли в упадок. Пороховые погреба были залиты водой, рвы были засыпаны, валы обвалились.

Это произошло, несмотря на распоряжение Куропаткина, посетившего их во время поездки на Дальний Восток, содержать укрепления в порядке и сделать их долговременными. Причиной было отсутствие средств. Даже в 1903 г. вместо необходимых 19 тыс. рублей на эту цель было отпущено только 5 тыс. Поэтому тут к началу войны были заброшенные окопы, несколько батарей, из которых только на двух были блиндажи, покрытые жердями в два наката с небольшой присыпкой земли. Особое внимание на необходимость укрепления перешейка обратил и адмирал Макаров, остановившийся здесь по пути в Порт-Артур. Вновь за укрепления на перешейке взялись лишь с началом военных действий. К высадке японского десанта завершить работы не удалось.

Адмирал Макаров Степан Осипович

На позициях было установлено и 10 пулеметов. Начальник Квантунского укрепленного района ген.-л. А. М. Стессель выделил на оборону перешейка и города один 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк — 3500 человек под командой полк. Н. А. Третьякова. 12 (25) мая Цзиньчжоуские позиции атаковала армия Оку — 35 000 чел., 198 полевых орудий, 48 пулеметов при поддержке 3 канонерских лодок, обстреливавших русские позиции со стороны бухты. Укрепления не могли выдержать огня корабельных орудий. На позициях находилось 3800 чел., 57 крепостных орудий и 10 пулеметов. Позади их с резервом в 13 700 чел. находился начальник 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии ген.-л. А. В. фон Фок. В течение некоторого времени русскую оборону поддержала огнем канонерская лодка «Бобр». Это была весьма существенная поддержка, потому что огонь русских батарей был в целом подавлен к 11 утра. Японцы наступали, не считаясь с высокими потерями. Численное превосходство — 23 к 1 в живой силе и 2,5 к 1 в артиллерии — позволяло Оку идти на это.

Положение было тяжелым, но японские атаки были отбиты с огромными потерями. На следующий день они возобновились. Не получив поддержки от Стесселя, имевшего под своей командой свыше 40 000 чел., ни от Фока, находившегося в тылу и назвавшего его трусом, Третьяков вынужден был отступить. Отступление началось при сумерках, под прикрытием оставшихся на позициях добровольцев. В темноте не удалось избежать паники. К ней привели крики «Японская кавалерия!», но Третьяков приказал полковому оркестру играть марш, и собравшиеся к своему командиру стрелки восстановили дисциплину и далее следовали в полном порядке. Общие потери сибирских стрелков в обороне составили 450 чел., при отступлении полка было потеряно еще 650 чел. (сам Третьяков считал, что полк потерял 1,5 тыс. стрелков и 75 офицеров) Потери японцев достигли 739 убитыми и 5459 чел. ранеными. Вся позиционная артиллерия была оставлена. Часть орудий взорвана, практически со всех сняты замки.

Японская армия понесла невиданные ранее потери, однако победа позволила ей войти на Квантунский полуостров. Противник не преследовал русских, но состояние отступавших исключало возможность обороны на промежуточных позициях. Части перемешались и несколько раз обстреливали друг друга в темноте по ошибке. Новость о столь быстром оставлении Цзиньчжоу оказалась неожиданной, а последовавший вечером 13 (26) мая приказ об эвакуации Дальнего — внезапным. Город никто не собирался оборонять, с его неизбежной потерей смирились. К сожалению, правильно организовать отход не удалось. Была подорвана часть молов, испорчены краны, затоплены ворота от дока, подожжена часть домов. Повреждения не были значительными, японцам удалось быстро исправить их. Бараки и склады в Дальнем достались японцам в отличном состоянии, железнодорожная станция и телеграф — тоже.

Японцы овладели городом и портом, где начала высаживаться 3-я армия ген. Марэсуке Ноги, в порту Такушан — 4-я армия ген. Митицура Нодзу. 1-я, 2-я и 4-я армии действовали против русских сил в Манчжурии, 3-й армии было поручено взять Порт-Артур. Ноги уже брал его в 1894 г., и теперь генералу поручалось повторить этот быстрый штурм, после чего усилить группировку основных сил. Оборона крепости стала играть важнейшую роль в судьбе войны. Еще 27 апреля (10 мая) Куропаткин изложил свое мнение о том, как ее следует вести:

«Надо ранее собраться с силами и уже потом идти вперед энергично. Ранее осени решительных действий нельзя начинать. Порт-Артур хорошо укреплен и снабжен запасами на 16 месяцев».

14 (27) мая Витгефт собрал флагманов эскадры на совещание. Было принято решение оставаться в гавани, ожидая нужного момента для прорыва во Владивосток. Вопрос об определении такого момента остался открытым. Впрочем, командующий эскадрой получил заверения о том, что вскоре армия поможет крепости и снимет угрозу базе. Падение Цзиньчжоу и Дальнего вызвало у Наместника беспокойство за судьбу Порт-Артура и флота. Алексеев считал, что крепость не продержится больше 2−3 месяцев. 22 мая (4 июня) он отправил Куропаткину телеграмму, предписывавшую принять самые решительные меры для отвлечения сил противника от Порт-Артура. Нежелание Куропаткина приступать к активным действиям было легко объяснимо.

Порт-Артур. Общий вид

Три японские армии: 1-я — Куроки, 2-я — Оку и 4-я — Нодзу — имели в своих рядах до 115 тыс. чел., в то время как Манчжурская армия — не более 90 тыс. Эти силы были растянуты по горным позициям на 140 верст и вдоль железной дороги от Ляояна до Вафандяна на 200 верст, резервов не было. Выдвижение вперед могло привести лишь к отдалению части армии вдоль линии железной дороги еще на 150 верст от станции Вафандян.

У Куропаткина не было сколько-нибудь надежной информации о противнике, многочисленная кавалерия — 7 казачьих полков — не дала практически ничего, кроме непроверенных слухов и противоречивых донесений. Русская кавалерия в ходе войны вообще действовала весьма малоэффективно и практически не приносила пользы. В результате колебаний и очередных разногласий между наместником и командующим армией ни на одну из возникших угроз не нашли адекватного ответа. 24 мая (6 июня) наместник Алексеев отдал приказ Куропаткину безотлагательно перейти в наступление на выручку Порт-Артуру. Командующий Маньчжурской армией в тот же день приказал командующему I Сибирским Армейским корпусом ген.-л. барону Г. К. фон Штакельбергу начать сосредоточение корпуса в районе станции Вафаньгоу. Предполагалось закончить его к 28 мая (10 июня). 25 мая (7 июня) Штакельберг получил пространную инструкцию командующего — конечной целью его наступления ставилось овладение Цзиньчжоуской позицией. При этом Куропаткин, будучи противником активных действий на этом этапе, принял паллиативное решение — наступавшему корпусу приказано было беречь резервы, теснить слабейшие силы неприятеля, воздерживаясь от столкновения с превосходящими.

Информации о противнике у Штакельберга практически не было, русские войска действовали вслепую. У самого генерала, офицеров его штаба и даже солдат царила полная уверенность в том, что противник не выдержит удара и начнет отступать к побережью. Отсутствие карт и незнание местности приводило к одной ошибке за другой.

«Корабль пустился в путь, — отметил французский журналист, шедший с корпусом, — и поплыл без компаса и без кормчего по неизвестному морю. И по какому морю!».

Поначалу авангард корпуса — конный отряд под командованием ген.-м. А. В. Самсонова — теснил разъезды противника. Состояние русской конницы было не блестящим — конский состав был утомлен бесконечными переходами и бескормицей. Энергичной разведки Самсонов обеспечить не мог. Тем не менее уже к 25 мая (7 июня) его казаки вступили в прочный контакт с противником. После этого японцы только постоянно наращивали свое давление на русский авангард.

1 (14) июня у деревни Телиссу, в 5 километрах от станции Вафаньгоу, расположенной в 135 км от Порт-Артура и в 225 км от Ляояна, Штакельберг, имевший поначалу 26 батальонов, 19 сотен, 96 орудий, встретился армией Оку — 48 батальонов и 216 орудий. Сражение велось на фронте приблизительно в 12 км, центром которого была железная дорога. Инициатива полностью принадлежала японцам. Поначалу они атаковали тремя колоннами, четвертая приступила к глубокому обходу русского правого фланга. Сразу же сказалась неподготовленность русской пехоты к реалиям огневого боя современного уровня. Офицеры повели своих солдат в атаку, сидя верхом на конях. Делать это по-другому считалось недостойным чести офицера. Потери командного состава, естественно, были высокими, многие рядовые вскоре остались без командиров, что сказалось на стойкости частей. Позади атакующих были ненадежные позиции, на которых трудно было удержаться. Русские войска не имели всего несколько дней для их укрепления — лишь с 27 мая по 1 июня ст. ст. Шанцевого инструмента и мотыг не хватало, как и рабочих рук. Только половина стрелковых окопов была подготовлена до уровня «стрельбы стоя», остальные — для «стрельбы с колена».

Японская пехота идет вброд

В скальном грунте невозможно было окопаться, во всяком случае, быстро. Батареи располагались на гребнях высот, в неглубоких орудийных окопах. Не были подготовлены и спуски для отвода артиллерии, которая стояла на открытых позициях. Скованные инструкциями командующего, войска вводились в бой по частям против превосходящих сил противника. Сразу же сказалось и абсолютное превосходство японцев в горной артиллерии (на наших позициях была лишь 4-орудийная горная батарея пограничной стражи — трофеи войны в Китае в 1901 г.), которая к тому же была прекрасно замаскирована. Русские батареи, стоявшие открыто, были сразу же буквально засыпаны снарядами противника. Японцы вели исключительно интенсивный огонь, оставаясь при этом невидимыми — русские артиллеристы вынуждены были, теряя время, нащупывать возможное расположение противника. В этой дуэли они были обречены. Огонь нашей артиллерии быстро подавлялся, как только орудия проявляли себя.

Обычной японской тактикой этой войны было действие от обороны. Артиллерийская поддержка наступавших частей обычно прекращалась на расстоянии около 1 км, чтобы собственная пехота не пострадала от «дружественного огня». Японцы выдерживали паузу до прекращения обстрела, после чего встречали атакующих энергичным огнем собственной артиллерии и пехоты и переходили в контратаку. Так они поступили и под Вафаньгоу, когда утром 2 (15) июня Штакельберг перешел в контрнаступление на японский центр, продолжавшееся до тех пор, пока не вскрылся японский обход, угрожавший отрезать его от железной дороги. Полученная от кавалерийских разъездов информация о приближавшемся противнике была проигнорирована штабом корпуса. Между донесением кавалерии об обходе и посылкой подкреплений прошло почти 4,5 часа.

Тем временем, успев укрепиться и вырыть окопы, японцы встретили по фронту неподготовленные атаки русской пехоты огнем на подготовленных позициях. После этого противник сам перешел в наступление. В результате к середине дня Штакельберг отступил, потеряв 124 оф. и 3348 нижних чинов убитыми и ранеными против 1163 у японцев. При отходе на единственном спуске было подбито орудие, загородив дорогу другим. На поле боя было оставлено 17 орудий. Отступление было скверно организовано — в темноте части пехоты по ошибке были атакованы казачьим разъездом. Результатом была стрельба по своим и паника, с которой не сразу удалось справиться. К счастью, противник не преследовал.

Порт-Артур. Японские осадные орудия под Порт-Артуром

По меткому определению современного американского историка, «пока русские спорили о большой стратегии, японцы методично перехватывали инициативу и, не колеблясь, неустанно преследовали свои стратегические цели, а именно это и оказалось решающим в их победе».

А в России все еще было относительно спокойно. Страна терпеливо ждала новостей об одержанных успехах. Не все их ждали с надеждой, но все же общая обстановка все еще казалась спокойной. Забастовочное движение, крестьянские волнения — все это еще было впереди.