Прошло 18 лет, но знаменитому академику Лео Бокерии, основателю «Лиги здоровья нации», так и не удалась достичь цели программного заявления Лиги — организационно объединить силы российской общественности, ее знания и опыт, для ответственного участия в выработке и реализации государственной здравоохранительной политики. Почему? Ведь все те, кто собрался на первый учредительный съезд в московском Кремлевском дворце в 2003 году, единодушно проголосовали: «Членство и работа в Лиге должны стать делом чести всех граждан России, обеспокоенных и ответственных за судьбу своей родины».

Земское собрание в провинции (гравюра 1865 года)

К сегодняшнему дню как минимум 5 тысяч здравоохраняющих некоммерческих организаций, зарегистрированных в Минюсте, и 30−40 млн обеспокоенных и ответственных граждан РФ должны были бы оказаться в Лиге. Но не случилось. В итоге основанный Л. Бокерией благотворительный фонд содействия реализации программ «Лиги здоровья нации» в 2020 году израсходовал на оплату труда своих работников почти столько же, сколько на все свои программы. Деньги на зарплату он заработал сам, а на свои полезные общероссийские проекты — «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья», «Человек идущий», «Облако здоровья» — получил от государства всего-навсего 14 млн 363 тысячи рублей. На всю страну. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство по организации и проведению мероприятий в сфере культуры «Артпроект» в 2020 году из бюджета города Москвы получила гораздо больше — 83,8 млн рублей. АНО «Дирекция по организации и проведению международных фестивалей «Медиафест» — 50 млн рублей, АНО «Конно-спортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» — 50 млн рублей.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова» за три года получила 67 886 800 рублей, Международная академия спорта Ирины Винер — 44,3 млн рублей за два допандемийных года. При этом стоимость обучения в академии для четырехлетних гимнастов сегодня составляет 150 тысяч рублей в год, пятилетних — 200 тысяч и так далее. Кроме этого, родители обязаны обеспечить детей за свой счет недешевой клубной формой, гимнастическими предметами по списку тренера, сменной обувью, стоимость которых на сайте академии не утаивается.

Krasnogorsk-adm.ru Открытие Академии кинематографического и театрального искусства Н.С Михалкова

Может, и Лиге здоровья нации надо было бы назваться академией? Потому что среди 146 тысяч некоммерческих организаций, претендующих на госбюджетную поддержку, 1706 «академий», 1178 «университетов», 3116 «институтов». В правительственном реестре социально ориентированных НКО, уже официально признанных поставщиками социальных услуг, 163 «академии». Что-то таинственное и манящее есть в этих словах — академия, университет, связывающих нас с высшим человеческим достижением — с наукой. Связь с такими академиями уже награда, уже престиж, уже статус, уже имидж, уже образ.

У многих такого рода академий нет научных трудов, но награды учреждены почти всеми. Медаль Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления» внешне не отличима от медали Российской Федерации как государственной награды (МПА — это общественная организация, а не научно-исследовательское учреждение). Мэр «города Чапельника» вряд ли когда-нибудь будет удостоен госнаграды, но с удовольствием будет носить на лацкане медаль, например, РМА. Знак премии РМА «За выдающиеся достижения в трудовой деятельности» тоже легко спутать с медалью госпремии правительства РФ. Почетный знак РМА «Лучший муниципальный служащий» от аналогичного знака, учрежденного Ростовской областью, отличается тем, что его уже можно купить по интернету (200−500 руб.). К тому же ростовский знак учрежден органом государственной власти субъекта РФ, а знак РМА — это символ общероссийской общественной организации «Российская муниципальная академия».

У РМА есть внешнее сходство с Российской академией наук с той разницей, что в состав РАН входят академики, члены-корреспонденты и иностранные члены. В РМА — почетные академики, академики — действительные члены академии, члены-корреспонденты и адъюнкты. Недавно почётным членом Российской муниципальной академии (академиком) избран О. Фирер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации. Знает ли он, что стал членом общероссийской общественной организации? В ответном слове он сообщил, будучи представителем Карибского сообщества в Российской Федерации, что надеется на обмен опытом с академией в области информационных технологий, которые применяются в управлении муниципальными ресурсами (?), а также будет рад совместно организовать мероприятия академии в посольстве Гренады в России.

Убедить посла в том, что ООО МПА — авторитетная российская структура в области информационных технологий управления муниципалитетами, легко. Достаточно показать главный интернет-печатный орган МПА — журнал «Вопросы местного самоуправления». Среди его регулярных авторов В. Матвиенко, председатель Совета Федерации, которая об этом не знает. IT-технологи из МПА позволяют тексты Матвиенко, а также публикации других авторов, в том числе и А. Маленького из ИА REGNUM («Председатель земного шара» и др.), собрать — без их уведомления — со страниц «Парламентской газеты», ИА REGNUM, «Российской газеты», журнала «Форбс», «Новой газеты», «Независимой газеты» и многих других изданий и разместить в журнале. В этом смысле журнал полезен сотрудникам гренадского посольства, упрощая составление дайджестов. Однако журнал позиционируется как «повседневная научно-практическая помощь руководителям и специалистам администраций муниципальных образований, информационно-аналитическая поддержка развития системы местного самоуправления в России».

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Вес МПА придает тот факт, что первым президентом МПА был вице-мэр Лужкова — В. Шанцев, вторым — В. Зотов, бывший префект Юго-Восточного административного округа Москвы, третьим — А. Шапошников, председатель Московской городской думы.

Четвертым президентом в 2018 году вызвался стать некто А. Айгистов. Юридическое место нахождения руководящего органа МПА — ул. Красноказарменная, но IT-визитка ведет в кабинеты 410−411 здания Государственной думы, что на Воздвиженке в Москве. Понятно, МПА не часть структуры Госдумы, но если ее офис в здании Госдумы, режимного и строго охраняемого государственного объекта, то представление о потенциале возможностей и имидже МПА возникает само по себе. Почему у Л. Бокерии с его мощнейшей государственной поддержкой не получается сплотить общественность, а А. Айгистову удалось создать впечатление выдающегося объединителя всех некоммерческих организаций?

В советское время он приветствовал ребят по Всесоюзному радио словами «Здравствуйте, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку!» Окончил режиссерское отделение Московского государственного университета культуры и искусств (ранее МГИК) и факультет средств массовой информации университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС. Долго искал свое место и предназначение в разных структурах, пока в 2008 году с командой своих товарищей не основал одно за другим НКО, укрупняя одно за другим и становился руководителем имеющихся, а заместителями оказывались его товарищи, хотя названия должностей у них были разными. Итак, с начала и далее:

некоммерческое партнерство «Агентство развития информационного общества «РАРИО»;

региональная общественная организация Общественный совет информационного развития «Росинформразвитие»;

союз некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих организаций»;

Госгрант — цикл всероссийских конференций, посвященных механизмам государственной и частной поддержки социально значимых проектов и программ в различных сферах;

общероссийская общественная организация «Российская муниципальная академия»;

Федерация муниципальных общественных палат России;

автономная некоммерческая организация поддержки народных инициатив «Координационный центр Народных Советов»;

Альянс Народов Мира;

рабочая группа по созданию Лиги непризнанных государств и территорий.

Digital.gov.ru Первый Федеральный конгресс по электронной демократии. РАРИО

Штаб-квартира почти всех — в Государственной думе, в кабинетах 410−411, что во вспомогательном здании Госдумы на Воздвиженке в Москве. Чего добивается? Опубликован доклад А. Айгистова на втором форуме НКО Юга России. Цитаты:

первый форум НКО Юга России в Дагестане продемонстрировал историческую общность и идентичность созидателей нового будущего Российского государства , единство тружеников некоммерческого сектора;

, единство тружеников некоммерческого сектора; много раз мы пытались на наших собраниях сформулировать новую, всеобъединяющую государственную идею, предлагали смыслы государственной идеологии интегративного общества и её институтов. Социально ориентированные НКО сегодня становятся сильнейшим мотиватором для эволюционных изменений в мышлении людей, принимающих ответственные решения для государства;

некоммерческие организации должны активно создавать саморегулируемые институты по защите своих интересов на муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. Необходимо продолжить объединение не только по географическому признаку, но и по сферам деятельности, по типам благополучателей;

Необходимо продолжить объединение не только по географическому признаку, но и по сферам деятельности, по типам благополучателей; нужна система по созданию прочных взаимоотношений между некоммерческими организациями и местным самоуправлением. Чтобы укреплять свои позиции, добиваться положенных по 7ФЗ «Об НКО» финансовой, имущественной, информационной, образовательной и административной поддержки, нужно создать сеть центров для взаимодействия институтов гражданского общества с органами муниципальной власти. Они могут быть как на базе ресурсных центров, так и на базе представительств общероссийских некоммерческих структур, а также самостоятельными подразделениями. И — ключевое: «Общенациональный союз некоммерческих организаций, объединяющий шеститысячную армию российских НКО, включая Федерацию муниципальных общественных палат России и все региональные подразделения Российской муниципальной академии, уже предоставил для этого свою консолидированную площадку для объединения всех непартийных прогрессивных структур, подключив Общенациональную ассоциацию территориального общественного самоуправления, неформализованные земские сходы, группы территориальных активистов, отдельных граждан и многие ресурсные общественно-муниципальные структуры, взаимодействующие с властью на местах».

Mos.ru Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Одно из последних изобретений — Федеральный Народный Совет, негосударственная непартийная общественная структура, «объединяющая прогрессивные некоммерческие силы и граждан, базирующаяся на идеях пяти «С»: свободы, созидания, солидарности, справедливости и самоуправления». Сопредседателем оргкомитета ФНС является И. Бабичев, руководитель аппарата комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Возможно, он как автор статьи «Система смыслов, ценностей и целей гармоничного интегративного строя локальных цивилизаций-традиций — новая мировоззренческая онтология для России и мира» является идеологом бурной активности.

Последнее событие, инициированное А. Айгистовым, — образование оргкомитета по созданию Ассоциации «Друзья России» из иностранцев, живущих и работающих в России, и их общественных структур, например, ассоциации иностранных выпускников и других. Председателем организационного комитета утвержден Чрезвычайный и Полномочный Посол Анисет Габриэль Кочофа. Так объявлено. Этот господин известная в Москве личность, создатель российской ассоциации иностранных выпускников, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Российского университета нефти и газа им. И. М. Губкина и РУДН, действительно бывший посол Бенина в России. Однако его позиционирование только как Чрезвычайного и Полномочного Посла имеет какой-то замысел.

Талант А. Айгистова очевиден. Может, в интересах дела, Л. Бокерии использовать такое дарование?