Вокруг Афганистана развивается невиданная прежде дипломатия. Представитель Государственного департамента США призвал всех афганских соседей сыграть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования и всеобъемлющего прекращения огня. По его словам, долгое время за ситуацию в стране отвечал Вашингтон, теперь ответственность предлагается взять на себя другим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сухейля Шахина, официального представителя политофиса движения. В Иране прошли переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией афганских политиков во главе с бывшим вице-президентом Мохаммадом Юнусом Кануни. По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию, в которой подчеркивается, что конфликт в стране не может быть решен военным путем. Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонную беседу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и выразил обеспокоенность обострением афганского конфликта. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил ситуацию в Афганистане со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По итогам переговоров иранский МИД сообщил, что министры подчеркнули необходимость укрепления межафганского диалога, который приведет к всеобъемлющему политическому урегулированию в Афганистане. Ожидается, что после визита в Иран глава МИД Индии посетит Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

До того проходили активные контакты президента России Владимира Путина с некоторыми лидерами государств Средней Азии. В этой связи Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете заявил, что «США выводят свои войска из Афганистана, признавая таким образом свое поражение». Он отметил, что «в свете вывода американского воинского контингента в Афганистане растет угроза терактов», что «связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, несмотря на достигнутые договоренности, а также тем, что Вашингтон оставляет возможность силового решения ситуации в этой стране». Наконец, после серии консультаций со своими помощниками со специальным комментарием выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что решение о выводе войск из Афганистана было принято им при ясном понимании обстановки. По его словам, «мы завершаем самую долгую войну Америки». Он уточнил, что афганская кампания завершится не 11 сентября, а 30 августа. США планируют оставить в Афганистане всего 650 военнослужащих для обеспечения безопасности посольства. Дальше Вашингтон обещает оказывать Кабулу помощь, выразив убеждение, что захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не является неизбежным.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel Американцы в Афганистане

Белый дом ссылается на возросшую боеспособность афганских вооруженных сил, хотя американское экспертное сообщество и разведка придерживаются иного мнения. Командующий войсками США в Афганистане генерал Остин Миллер предупредил, что страна может оказаться на пороге гражданской войны. Насколько оправданы такие ожидания? Дело в том, что Вашингтон создал в Афганистане ситуацию «дипломатического коромысла». С одной стороны, он, конечно, поддерживает правительство в Кабуле. С другой, предпринял максимум усилий для политической легитимации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понятно, что процесс вывода войск США и НАТО из Афганистана сопровождается усилением позиций движения и ослаблением Кабула. Поэтому предложенный американцами план мирного урегулирования внутриафганского конфликта по той же схеме, что и соглашение между администрацией США и лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, изначально саботировался властями в Кабуле. Зато «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринял ряд решительных шагов по расширению зоны контролируемых ими районов и населенных пунктов и вышел на границы с Таджикистаном и Узбекистаном. Проблема в том, что соглашение в Дохе с американцами подписали представители «умеренного крыла» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прекратили связи и контакты с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не идут на сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, как свидетельствуют данные американской разведки, существует группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ, ориентированная на иные сценарии.

Игнорировать очевидное становится все более невозможным. В Москве, и не только там, стараются реально смотреть на ситуацию в Афганистане, не отказываясь от контактов с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью занять посредническую роль в мирном урегулировании внутриафганского конфликта. При этом ясно, что любое вмешательство извне спровоцирует новые конфликты и загонит афганскую проблему вглубь. Что же касается опасении руководств стран Средней Азии по поводу возможного вторжения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регион, то тут есть немало загадок. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основе своей пока остается исламистским движением пуштунских племен, которые проживают на юге Афганистана и на севере Пакистана. Они не ставят себе целью экспансию в соседние страны, а ограничиваются борьбой за власть на своей исторической родине. Сложность в другом. Вашингтон стремится переложить афганскую проблематику на плечи других стран, прежде всего соседних, которые «должны быть заинтересованы в стабильности ситуации в этой стране и могут внести свой посильный вклад в дальнейшее мирное урегулирование конфликта». Им намекают, что «пора формировать условия для создания нового коалиционного афганского правительства с учетом интересов всех национальных и конфессиональных меньшинств», то есть делать то, что не смогли (или не захотели?) американцы.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel Афганистан

Смогут ли сами афганцы найти консенсус или продолжится борьба за власть в Кабуле — вопрос остается открытым. Очевидно пока следующее. С уходом войск НАТО и США из Афганистана начинается активная подготовка к переделу власти в стране. Даже Россия не застрахована от проникновения в страну джихадистов. Другой вопрос, насколько реальна угроза вооруженной экспансии со стороны Афганистана на территорию Средней Азии. Пока кажется, что сценарий в Афганистане сам по себе развивается именно так, как могли бы предполагать в российском МИД. Посмотрим, что будет дальше.