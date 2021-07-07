В третьей декаде июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял о ведущейся правительством работе по подготовке дополнительных мер и механизмов, направленных на сдерживание цен на стройматериалы и жилье. Наряду с приостановкой строительства во время пандемии, нехваткой рабочих рук, ростом инфляции, а также нехваткой на рынке предложения жилья для удовлетворения спроса, возникшего на фоне реализации льготной ипотеки, рост цен на стройматериалы чиновники и эксперты называли одной из основных причин, вызвавших повышение себестоимости вводимого жилья. И хотя льготная ипотека внедрялась для повышения уровня доступности жилья, одновременно выступая традиционным инструментом для поддержки экономики страны, так как именно строительная отрасль задействует вокруг себя массу смежных отраслей и, следовательно, рабочих рук, но получилось «как всегда»! Вероятно, впереди еще предстоит большой «разбор полетов». Собственно, ФАС уже по поручению Владимира Путина анализировала ситуацию, связанную с ростом цен на рынке жилищного строительства. Были сделаны уже и выводы по росту цен на металлопродукцию. Теперь же, как сообщало на днях издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, в каждом регионе страны будет проведен мониторинг причин роста цен на жилье. По словам Яровой, мониторинг запускается прямо сейчас, и по его итогам будут сформированы поручения, а также предложение в ФАС для более точечной оценки условий изменений ценовой политики на рынке жилья. Между тем уже сейчас можно заметить своего рода передачу пассов друг другу основными участниками возникшей ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Алексеев Адольф Евгеньевич. Стройка. 1963

С одной стороны, пока Минстрой надеется на стабилизацию цен: напомним, глава ведомства Ирек Файзуллин на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге заявил о регулировании рынка стройматериалов, что позволяет говорить о его стабилизации и рассчитывать на предотвращение резких скачков цен, которые наблюдались в конце 2020 года. С другой стороны, — застройщики заявляют о наличии и других причин, вызвавших подорожание жилья. Как сообщало на днях издание РБК, судя по опросу, проведенному среди участников Ассоциации REPA (Real Estate Professionals' Association), в числе объективных факторов, серьезно повлиявших на стоимость жилья, среди застройщиков лидирует фактор подорожания стройматериалов и услуг подрядчиков. Эти причины назвали 100% участников опроса. Следующий фактор — удорожание участков под застройку — назвали 75% застройщиков. 50% участников опроса также называют причиной рост цен на согласования и оформление документации по проектам. И наконец, 37% считает, что рост цен на жилье повлекли и выросшие расходы на создание социальной инфраструктуры, а также рост стоимости денег. В числе субъективных факторов, влияние которых участники опроса должны были оценить по 10-бальной шкале, оказались такие причины, как рост спроса (8,5 балла), вымывание с рынка ликвидных предложений (6,7 балла), снижение конкуренции между проектами в одной локации (4,2 балла). При этом члены Ассоциации REPA также решили подметить, что рост спроса произошел на фоне нестабильной экономической ситуации, снижения ключевой ставки ЦБ и господдержки ипотеки. Интересно, если бы государство не оказало поддержку ипотеки, застройщикам «жилось» бы легче? Кроме того, интересен и другой момент: резкий рост цен на жилье произошел в конце 2020 года, то есть на квартиры объектов, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, но строительство которых, по сути, началось задолго до этого самого 2020 года. Следовательно, земельные участки под эти объекты приобретались гораздо раньше — в более стабильный инфляционный и к тому же допандемийный период. Более того, крупные застройщики имеют свои земельные банки, причем которые активно пополнялись в ходе разговоров о предстоящих в сфере долевого строительства изменениях. В качестве примера можно привести сообщение, опубликованное порталом «Единый ресурс застройщиков» в сентябре 2017 года: так, за первое полугодие 2017 года только застройщики северной столицы потратили 10 млрд рублей на пополнение своих земельных банков, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 10%. Львиная доля сделок приходилась на участки под жилищную застройку — 87% суммарного объема инвестиций в данном сегменте. При этом эксперты рынка недвижимости, мнение которых приводило издание, отмечали, что процесс пополнения земельных банков застройщиками еще больше активизировался с изменениями в законодательство о долевом строительстве, вступившими в силу летом того же 2017 года. Издание также напоминает, что соответствующий закон был разработан Минстроем во исполнение поручения президента России, которое было дано по итогам заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса в мае 2016 года. В соответствии с данным поручением ведомство подготовило постановление правительства о создании фонда, а также законопроект, регулирующий его работу. Обсуждение этого документа, сообщало издание, было бурным. В нём участвовали представители обманутых дольщиков, экспертного сообщества, депутаты Госдумы и застройщики. Девелоперы высказали много претензий к окончательному варианту этого закона, который 21 июля приняла Государственная дума, а 25 июля одобрил Совет Федерации. Закон, подписанный 31 июля президентом, утверждает полномочия и функции фонда, его органов управления (фонд будет преобразован в публично-правовую компанию), устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд (1,2% от цены ДДУ), а также возможность содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика.

Ермолаев Николай Андрианович. Стройка. 1960-е

Напомним также, что недавно издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Moody`s сообщало о том, что девелоперы стали активнее привлекать средства через бонды: в январе-апреле они собрали таким образом почти $2,23 млрд — почти столько же, сколько в сумме за 2019−2020 годы. Искать альтернативные способы получения финансирования на покупку новых площадок под застройку застройщики стали из-за потери доступа к бесплатным средствам дольщиков после введения эскроу-счетов. При этом средства, привлеченные по бондам, как указывал эксперт издания, можно использовать одновременно на несколько проектов без проведения длительных процедур согласования. То есть условия целевого использования таких денег менее жесткие, но стоят они дороже проектного финансирования: среднее значение доходности по бондам застройщиков, по оценке «Эксперт РА», составляет 11,82%, тогда как средняя ставка по проектному кредиту со счетами эскроу, по словам заместителя финансового директора ГК «Гранель» Юрия Черноиванова, может составлять 4−5%. Так что разбор ситуации с ростом цен на жилье состоится непременно.