Не случайность, что в 2020 году в Соединенных Штатах произошло больше смертей от COVID-19, чем в любой другой стране, и отмечен один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире. Мы можем — и должны — винить неумелую реакцию нации, но «недостаток здоровья в США» предшествует и выходит далеко за рамки COVID-19. Если мы не поймем и не устраним коренные причины того, что нас беспокоит, американцы будут и впредь переносить все больше болезней и ранних смертей в течение многих последующих лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

В 2013 году мы провели международное исследование для Национального исследовательского совета и Института медицины. В нашем докладе «Здоровье США в международной перспективе: более короткая жизнь, более слабое здоровье» задокументировано, что американцы — даже самые обеспеченные — менее здоровы и умирают раньше по сравнению с людьми в других богатых странах.

Свидетельства значительного и ухудшающегося неблагоприятного состояния здоровья в США появились в 1980-х годах и сохраняются по сей день. Ожидаемая продолжительность жизни в США упала ниже среднего показателя по ОЭСР в 1998 году и с тех пор еще больше отстает от него. К 2010 году ожидаемая продолжительность жизни американцев вообще перестала повышаться, достигнув плато до 2014 года, а затем снижалась в течение трех лет подряд, в то время как в других странах она продолжала расти. По данным Всемирного банка, к 2018 году США занимали лишь 46-е место в мире по продолжительности жизни.

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С появлением COVID-19 в конце 2019 года, его глобальным распространением в 2020 году и его разрушительными последствиями для смертности людей, ожидаемая продолжительность жизни должна была снизиться во многих странах. Но масштабы спада в США были шокирующими. Наше недавно опубликованное исследование (в соавторстве с Райаном Мастерсом) показывает, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в США упала на 1,9 года — падение, невиданное со времен Второй мировой войны. Это снижение было в 8,5 раза больше, чем в среднем по 16 другим странам с высоким уровнем дохода, что еще больше увеличило наш отрыв в ожидаемой продолжительности жизни.

В американских цветных сообществах падение было еще более тревожным. По сравнению с сокращением на 1,4 года среди белых американцев, ожидаемая продолжительность жизни среди чернокожих и латиноамериканцев сократилась на 3,3 года и 3,9 года соответственно. Годы прогресса в сокращении разрыва в смертности черно-белых были стерты, и испаноязычное население, которое исторически имело более высокую продолжительность жизни, чем белые, увидело, что это преимущество почти полностью стерто. К сожалению, ограниченность данных не позволила нам оценить изменения для других важных групп, включая коренных американцев, показатели здоровья и выживаемости которых являются одними из худших в стране.

Так как же наша страна может предотвратить эту чрезмерную смертность? Конечно, не за счет увеличения расходов на здравоохранение, учитывая, что в этой статье расходов мы уже превзошли все остальные страны (на сегодняшний день) и всё еще умираем преждевременно. На здравоохранение, хотя оно и является необходимым, приходится не более 20 процентов результатов в области здравоохранения. Решения выходят за рамки медицины. Эпидемиологи, эксперты в области общественного здравоохранения и социологи давно поняли, что наши условия жизни — так называемые социальные детерминанты здоровья — определяют, проживем ли мы долгую, здоровую, продуктивную жизнь. На наши риски заболеваний и травм сильно влияют наше образование, доходы, жилье, окрестности и рабочие места.

Слишком многим американцам просто не хватает условий жизни, которые сохраняют здоровье и способствуют благополучию. На фоне растущего неравенства в доходах и благосостоянии многие семьи остаются без основных ресурсов и основных средств защиты, включая образование и профессиональную подготовку, хорошую работу, стабильный доход, безопасное и доступное жилье и общественные услуги, помогающие семьям растить детей и поддерживать молодежь, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Бездомный в США

Новый отчет Национальных академий показал, что уровень смертности растет среди американцев в расцвете сил — в возрасте от 25 до 64 лет, когда многие работают, воспитывают детей и ухаживают за иждивенцами. Это означает, что в дополнение ко многим другим проблемам, с которыми они сталкиваются, американские дети и молодежь теперь чаще теряют родителей и нуждаются в уходе в связи с тяжелой утратой.

Последствия этих тенденций для семей, общин, работодателей, национальной экономики и национальной безопасности огромны, но решения не являются тайной. Сдерживание ухудшения здоровья американцев требует адекватных и справедливых инвестиций в уход за детьми, образование, рабочие места, которые обеспечивают прожиточный минимум, и доступное жилье. Мы должны инвестировать не только в людей, но и в сообщества. Здоровье зависит от условий за пределами нашей двери, таких как чистый воздух, зеленые насаждения, прочные социальные сети и услуги для отдельных лиц и семей с социальными, экономическими и медицинскими потребностями. Что отличает другие страны с лучшими результатами в области здравоохранения, так это разумные и справедливые инвестиции в людей и места.

Исторически сложилось так, что таким инвестициям сопротивлялись влиятельные группы и привилегированные классы, стремящиеся защитить частный капитал, прибыль и власть. Наша нация живет результатами. Мы тратим больше на массовое лишение свободы, чем на уход за детьми. В отличие от других стран, мы разрешаем продавать нездоровые продукты питания, сигареты, оружие и опиоиды с ограниченными нормативными ограничениями. Американцы заключили смертельную сделку, согласившись на более короткую жизнь для себя и своих детей, чтобы защитить эти договоренности.

Да, опять же, расовое неравенство преследовало эту нацию на протяжении многих поколений. Но давайте внесем ясность: именно расизм, а не раса, является причиной расовых различий в состоянии здоровья, таких как более высокий уровень смертности от COVID-19 и десятков других заболеваний. Резкое снижение выживаемости чернокожих и коричневых американцев, о котором сообщается в нашем исследовании, объясняется не цветом кожи, а отражает системный расизм, который пронизывает почти все аспекты жизни в этой стране, включая здоровье. Люди, которых смущает понятие системного расизма, часто обвиняют его жертв в отсутствии «личной ответственности», но расовые различия связаны не столько с выбором, который делают люди, сколько с выбором, который им дает общество.

Hungryogrephotos Беспорядки в США

Окончание пандемии принесет облегчение многим американцам, но не положит конец кризису здоровья и выживания Америки. Хорошей новостью является то, что решение проблемы здравоохранения в США требует не нового списка политических предложений, а большего внимания к тем, которые в настоящее время обсуждаются. Политика по созданию рабочих мест, расширению инфраструктуры, инвестициям в человеческий капитал и борьбе с системным расизмом сделает больше для решения проблем здравоохранения в США, чем что-либо, что могли бы сделать врачи или больницы. Верно и обратное: бездействие — отказ от построения экономики XXI века, главными ценностями которой являются люди и справедливость, — обречет наших детей на более короткую жизнь и ухудшение здоровья и уменьшит будущее всей нашей страны.