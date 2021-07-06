19 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину освободительного похода Красной армии в Западную Украину и Белоруссию, который воссоединил украинский и белорусский народы, предотвратив порабощение этих территорий добивавшими панскую Польшу гитлеровскими войсками, Европейский парламент совершил невиданный по цинизму акт исторической фальсификации. Приняв резолюцию с претенциозным названием «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», европарламентарии объявили главной причиной Второй мировой войны подписание 23 августа 1939 года в Москве советско-германского договора о ненападении (пакта Молотова — Риббентропа), тем самым разделив ответственность за развязывание войны между нацистской Германией и Советским Союзом. Вспоминая пророческие слова маршала Советского Союза Г.К. Жукова, что «мы Европу освободили, и она нам этого никогда не простит», отметим, что в последнее время ни одна научно-историческая конференция не обходится без предложений пересмотреть официальную дату начала Второй мировой войны. Разными историками убедительно доказывается, что, например, японская провокация 7 июля 1937 года на мосту Марко Поло (Лугоу) на выезде из Пекина в сторону Уханя гораздо более походит на начало активной фазы мирового конфликта, чем немецкая провокация в Глейвице в ночь на 1 сентября 1939 года. В конце концов, к моменту последней милитаристская Япония уже несколько лет вела в Китае войну, которая жестокостью захватчиков затмила многие другие исторические примеры, а количество жертв с китайской стороны к дате, когда Германия вторглась в Польшу, достигло нескольких миллионов человек. Следовательно, договор с Германией, который СССР, во-первых, подписал последним из европейских держав, а во-вторых, только после того, как Запад уклонился от всех советских предложений о коллективном обуздании нацистского агрессора, никак не мог послужить детонатором к войне, которая уже шла вовсю. Просто признай Запад началом войны 1937 год, ему пришлось бы признавать и многое другое. Во-первых, что СССР вступил в войну намного раньше Запада, чем та же Великобритания, например, которая очень любит спекулировать тем, что якобы «долгое время сражалась с нацистами в одиночку». Хотя хорошо известно, что «странная война», которую англичане вместе с французами вели с осени 1939-го по май 1940 года, а также последующая эвакуация британских войск, окруженных немцами в районе Дюнкерка, были частью «умиротворения» агрессора с целью направить его на Восток. Весьма компетентные западные источники также указывают, что Гитлер позволил окруженному британскому контингенту эвакуироваться на острова под давлением определенных кругов, связанных с влиятельной немецкой диаспорой в США. И под три конкретных условия: роспуск после войны Британской империи, продажу англичанами американцам всех своих активов в США и передачу им контроля над Саудовской Аравией. Все эти условия были выполнены. Во-вторых, Западу пришлось бы признавать, что пока Советский Союз вместе с Монголией отражали японское наступление на Халхин-голе, а Китай истекал кровью, отступая под нажимом превосходящего агрессора вглубь страны, Англия и Франция изо всех сил договаривались с Гитлером в Мюнхене и не только.

Иван Шилов ИА REGNUM

Командарм 2-го ранга Г. М. Штерн, маршал Монгольской Народной Республики Х. Чойбалсан и командир корпуса Г. К. Жуков на командном пункте Хамар-Даба. Халхин-Гол, 1939 год

Иначе говоря, упомянутая скандальная резолюция Европарламента если что и фиксирует, то никакую не «равную ответственность» агрессора и его жертвы, которой СССР стал 22 июня 1941 года, а стремление Запада всячески замазать собственную роль в развязывании Второй мировой войны, ибо к приведению Гитлера к власти наша страна никакого отношения не имела, а Запад имел, причем полное и всеобъемлющее, продвигая фашизм к власти на уровне и государственной политики, и групповых корпоративных интересов. Еще эта резолюция призвана принизить, а затем побудить всех окончательно забыть решающий вклад СССР в разгром Германии и Японии. Не в последнюю очередь потому, что нынешней ЕС, законодательным органом которого служит Европарламент, является таким же продолжателем нацистского рейха, как Российская Федерация — правопреемницей СССР. Об этом существует немало свидетельств, в том числе документальных, из недр верховного командования СС; вспоминает об этом в своих мемуарах и шеф нацистской внешней разведки СД Шелленберг. Возвращаясь к упомянутому заявлению маршала Победы Жукова, надо понимать, что легендарный полководец имел в виду совокупную ответственность за нацизм всей Европы, которая и благословила Гитлера на «восточный крестовый поход» против СССР. А затем, прикинувшись жертвой агрессии, та же Европа, если не народы, то элиты, сцепили зубы и, отдавая дань страху перед советской военной мощью, условно согласились считать разгром нацизма освобождением, хотя в душе ненавидели освободителей куда сильнее, чем нацистов, с которыми состояли в идейном и цивилизационном родстве. Это объясняет и другой афоризм Жукова; приняв капитуляцию, советский маршал заявил немецкому фельдмаршалу Кейтелю: «Вы можете идти! Исторический спор славян с тевтонами окончен!».

Что же касается соотношения «нацизм — коммунизм», то авторы европейской резолюции откровенно делают вид, будто незнакомы с высказываниями Гитлера. Приведем одно, наиболее яркое и характерное. «Все благодеяния для человечества до сих пор проистекали не от массы, а от творческой силы отдельной личности… Вся человеческая культура… есть результат творческой деятельности личности… Наше мировоззрение принципиально отличается от марксистского мировоззрения тем, что оно признает не только великое значение расы, но и великое значение личности… — Раса и личность — вот главные факторы нашего миросозерцания». И следует понимать, что именно эти факторы — главные и в европейском миросозерцании в целом. В отличие от российского и тем более советского.

Bundesarchiv Bild 101III-Alber-178-04A Вальтер Шелленберг pg

Помимо того, что с 80-летия нападения Германии на СССР наша страна вступает в цикл памятных юбилеев, связанных с обороной страны и последующим разгромом нацизма, и ближайший юбилей — начала героического Смоленского сражения — ожидается уже в начале августа, существует и еще один важный резон об этом напомнить. Резолюция Европарламента — не просто пропагандистское сотрясение воздуха, позабытое спустя два года после принятия. Она — действует. Это не тактический, сиюминутный, а стратегический, концептуальный документ. Если угодно, проектный вызов, вброс которого в мировой политический дискурс связан с реставрацией нацизма в его современном глобалистском обличье и предполагает целую последовательность шагов в его поддержание и развитие. Только один пример: открытая 26 мая нынешнего года, в модном виртуальном формате, выставка «Век мучеников» с международным статусом. Как официально объявлено на соответствующем сайте, она посвящена «христианам различных конфессий — жертвам тоталитарных режимов». Если кто-то думает, что речь идет о жертвах Освенцима, Дахау или Заксенхаузена, то он сильно ошибается. Информации о военных преступлениях и геноциде мирного населения немецкими, а также итальянскими оккупантами — минимум. О сателлитах Третьего рейха, вроде венгерских или румынских частей, а также испанской Голубой дивизии, посланной на Восточный фронт фашистским диктатором Франко, — вообще никакой, как будто и не было этих преступлений. То же самое и с преступлениями милитаристской Японии, не только в Китае, но и везде в Азии, куда вступала нога захватчиков из «Страны восходящего солнца». Зато много материалов и фотографий «страдальцев за веру» в коммунистических странах — СССР и Китае. Этому посвящены более половины представленных в экспозиции сюжетов, «героев» которых возводят чуть ли не в святые, хотя об их канонизации ни одной из церквей ничего не известно. Тем не менее, посетителям сайта внушается мысль об «особой» ответственности властей СССР и КНР за притеснения верующих. Абсурдность этих обвинений подтверждается хотя бы двумя общеизвестными фактами. Первый: достаточно тесное сотрудничество с оккупантами части церковного священноначалия внутри СССР и еще более массовая поддержка Гитлера эмигрантскими монархическими и близкими к ним клерикальными кругами РПЦЗ, ныне воссоединенной с РПЦ. Антикоммунизм в церковных кругах — визитная карточка «верхов» Церкви, которые в этом очень сильно расходятся с ее «низами». В 2013 году — это важно — дело дошло до фактического ультиматума, поставленного эмигрантами российскому руководству: ликвидировать «некрополь» на Красной площади столицы в обмен на то, что эмиграция поспособствует притоку в страну иностранных инвестиций. И хотя эти шантажисты не уточняли, по каким именно каналам это произойдет, без того было понятно, что выжила на Западе та часть эмиграции, которая накрепко спуталась и переплелась с местными спецслужбами, включившись в их подрывную антироссийскую деятельность. Что же касается Китая, то этой стране таким способом, видимо, мстят за несговорчивость с Ватиканом в попытках насаждения католичества, ибо кадровые церковные вопросы внутри КНР официальный Пекин оставил за собой, хотя и подвергался давлению. Кроме того, здесь самое время вспомнить о последовательных попытках протестантской экспансии в Китай, осуществлявшихся через Южную Корею по каналам секты Муна. Организаторов выставки, якобы озабоченных правами человека, почему-то очень волнуют судьбы отдельных верующих, но они совершенно равнодушны к судьбам десятков миллионов граждан СССР и КНР всех национальностей и вероисповеданий, которые подверглись геноциду в немецкой и японской оккупации.

Мун Сон Мен

Советский Союз, кроме того, вопреки общеизвестным документальным свидетельствам, организаторами выставки обвиняется еще и в бесчинствах в Польше и… на Украине, то есть на своей собственной территории! Безудержная фантазия? Нет, жесткий политический и идеологический заказ. Чей именно? Давайте разбираться. Организаторами выставки выступили две структуры — международная НПО «Платформа европейской памяти и совести» и Польский национальный фонд. С фондом всё понятно, у него имеется четкая национальная привязка, к тому же обремененная рядом скандалов, связанных с попытками вычеркивания из истории страны наследия Польской Народной Республики (ПНР). Организационно эти штатные пропагандисты, обладающие статусом государственного учреждения, являются продуктом правящей партии PiS («Право и справедливость»), тесно связанной с ее основателями — братьями Качиньскими. А вот что такое «платформа», которую, заметим, ныне возглавляет Лукаш Камински, бывший директор еще одной скандальной польской организации — Института национальной памяти? Основана «платформа» 14 октября 2011 года; поэтому логично предположить, что зашевелилась она потому, что приближается десятилетие, а с ним и сроки отчетности за проделанную «работу». Кто учредители? ЕС собственной персоной, в структуре которого «платформа» имеет статус «образовательного проекта», объединяющего (внимание!) НПО с 62 государственными учреждениями из различных европейских стран, не только членов ЕС. Официально заявленная цель — «предотвращение нетерпимости, экстремизма, антидемократизма и тоталитаризма». Место провозглашения «платформы» — Прага, где церемония была приурочена к саммиту Вышеградской группы, собрав на подписании целый паноптикум влиятельных должностных лиц, включая премьер-министров Чехии, Польши и Венгрии, а также председателя Европейского совета (то есть формального лидера ЕС) Дональда Туска, экс-премьера всё той же Польши.

У «платформы» имеется целая группа партнеров, образующих сплав церковных кругов Запада с институтами и фондами «исторической памяти» ряда стран. Представлены Польша, Эстония, Албания, Венгрия, Литва, Румыния. А также Болгария (структура, пропагандирующая демонтаж в стране советских памятников) и Украина, куда ж без нее — в каждой бочке затычка, представленная музеем голодомора.

Чего «платформа» добивается стратегически, помимо пересказа поросших мхом баек, уравнивающих германский нацизм с разгромившим его советским коммунизмом? (Кто не знает, сама теория тоталитаризма, выдвинутая перед Второй мировой войной теоретиком «открытого общества» Карлом Поппером, в послевоенное время была адаптирована Ханной Арендт как раз для постановки знака равенства между фашизмом и коммунизмом). Официально не разглашается, но эксперты этой НПО уже неоднократно говорили о том, что рассчитывают собрать для осуждения коммунизма новый «Нюрнберг-2», собираясь возвести преследования России и Китая в ранг международно-правовой нормы. Ни много ни мало. Если это получится, считают в «платформе», нашей стране постараются навязать за коммунистический период, связанный с ее невиданным подъемом, не только моральную, но и финансовую ответственность. Проще говоря, добиться получения репараций или других компенсаций, факт которых, как мы понимаем, предполагает признание нами собственной вины в том, что одержали Великую Победу над нацизмом и спасли от него Европу. Как и предвидел маршал Жуков, современная Европа не то чтобы «не помнит», кто ее спас, но напротив, открыто и не стесняясь солидаризуется с Гитлером, предъявляя нам претензии именно за спасение. Ибо Гитлер ей ближе.

M. Philipsen Антироссийская пропаганда в голландских школах

Как видно невооруженным глазом, особое место в создании «платформы», деятельность которой, без сомнения, внесла «солидный» вклад в появление в 2019 году упомянутой позорной резолюции Европарламента, принадлежит Чехии. На всякий случай напомним ряд вещей. Например, что именно эта страна стала главной жертвой Мюнхенского сговора Запада с Гитлером, который ее оккупировал, лишив суверенитета. Свой «кусочек» в виде Тешинской области, наряду с немецким «Шерханом», ухватил тогда и польский «Табаки». Еще в Чехии вроде бы помнят, что именно «тоталитарный» Советский Союз перед Мюнхеном, невзирая на обструкцию «демократического» Запада, прилагал стоические усилия, чтобы не допустить краха этой страны, предлагая ей помощь даже в обход трехстороннего соглашения Москвы с Прагой и Парижем. Еще «тоталитарный» СССР, едва завершив Берлинскую операцию и добив нацизм в его логове, бросился освобождать чешскую столицу, которой грозило уничтожение и геноцид населения. Ввод в Чехословакию войск Варшавского договора в августе 1968 года, как считают в нынешней Чехии, перечеркнул все советские заслуги и превратил нашу страну во «врага чешского народа». И это при том, что Прага сегодня — своего рода центр подрывной антироссийской пропаганды, место дислокации перебравшихся после распада «восточного блока» из Мюнхена радиостанций «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) и «Свободная Европа» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Корча из себя «обиженную» 1968-м годом, хотя советских (российских) войск на территории страны нет уже треть века, зато есть части и подразделения «начальников» по НАТО, Чехия забывает, что живущему в стеклянном доме не следует бросаться камнями. А также то, что если выстрелить в прошлое из пистолета, оно вернет «должок» орудийным залпом. Кстати, о «должке». Никакая из восточноевропейских наций, кроме разве что немцев, так не задолжала в историческом плане нашей стране, как Чехия. Имя этому «должку» — чехословацкий контрреволюционный мятеж, разразившийся в мае 1918 года и по сути спровоцировавший в стране масштабную Гражданскую войну в том виде, в котором мы с ней знакомы. «С первых дней… мятежа корпуса чехословаки развернули массовый террор, захватили к концу июля на Транссибе все крупные города и важные узловые станции, свергли на захваченных территориях советскую власть и обеспечили насаждение антисоветской власти, разрастание малочисленных белых отрядов в белогвардейские армии», — так пишет об этом эпизоде «нашей совместной» истории уральский историк Сергей Константинов. А это выводы знаменитого ученого, бессменного посла СССР в Лондоне в годы Великой Отечественной войны И. М. Майского, академика АН СССР и бывшего министра в самарском эсеро-меньшевистском правительстве КОМУЧа — Комитета Учредительного собрания. «Вмешательство чехов в российскую революцию… последствия его оказались… поистине роковыми. Не вмешайся чехословаки в нашу борьбу, не возник бы Комитет членов Учредительного собрания и на плечах последнего не пришел бы к власти адмирал Колчак. Ибо силы самой русской контрреволюции были совершенно ничтожны. А не укрепись Колчак, не могли бы так широко развернуть свои операции ни Деникин, ни Юденич, ни Миллер. Гражданская война никогда не приняла бы таких ожесточенных форм и таких грандиозных размеров, какими она ознаменовалась: возможно даже, что не было бы и Гражданской войны в подлинном смысле этого слова».

Граница Германии и Чехии, приветственный плакат, 7 октября 1938 года

Скажут: мятеж корпуса спровоцировал Троцкий, приказавший его разоружить в условиях отсутствия такой возможности; с этого всё и началось. Что это доказывает? Только то, что у Антанты в те годы было две руки, «нанайская борьба» которых продвигала ее интересы. Одна рука — белочехи, формально выступившие на стороне Белого движения, фактически же, по свидетельству белых, ограбившие Сибирь, другая — троцкисты в партийном руководстве, которые, если бы взяли верх, страна покатилась бы под откос подобно Германии, закончив этот дрейф крайне правой диктатурой. Но это ничем не умаляет вины чехословацкого командования, которое поначалу хотя и действовало под диктовку французов, не изменило своей гангстерской манере и после провозглашения Прагой независимости от Австро-Венгрии. Отдельно отметим, что массовые экспроприации поощрялись чехословацким политическим руководством во главе с Т. Масариком и Э. Бенешем. Теперь немного наиболее вопиющих фактов. В одной только Енисейской губернии и лишь в марте — декабре 1919 года тремя дивизиями чехословацких интервентов было совершено 380 карательных операций; подобно будущим нацистам, в практику вошло сожжение целых деревень вместе с жителями. Во время генерального наступления Красной армии против Колчака во второй половине 1919 года чехословаки, которые держали под контролем Транссиб, воспрепятствовали эвакуации из зоны военных действий эшелонов с ранеными, а также женщинами и детьми, отобрав у них локомотивы для своих целей вывоза награбленного. Было для чего: чехи награбили столько, что в среднем на каждых двух военнослужащих корпуса приходился вагон с барахлом. Тем самым оккупанты обрекли беззащитных на мучительную смерть от холода и адских условий существования. Из-за отсутствия транспорта не было возможности даже подвезти им продовольствие и топливо. Только между Омском и нынешним Кузбассом замерзли и погибли от голода и эпидемий около 30 тыс. беженцев, трупы которых штабелями складывались неподалеку от Новониколаевска (ныне Новосибирск). В Казани захватили часть российского золотого запаса; во Владивостоке организовали склад с награбленным на Урале, приторговывая чужим добром прямо с вагонов на остановках. Про Легиобанк, основанный как раз для того, чтобы обслуживать финансовые «достижения» новоявленных «бизнесменов» в погонах, каковыми оккупантов обеляет нынешняя чешская пропаганда, ходили легенды, а количество связанных с ним скандалов, включая трехкратное увеличение с его помощью довоенного золотого запаса Чехословакии, не поддаются счету. Если проводить исторические параллели, то на ум приходят разве что «подвиги» основателей колониальных британских банков HSBC и Standard Chartered, а также финансовой компании Jardine & Matheson в Китае времен Опиумных войн XIX века. Чехословацкие ученики оказались «достойными» учителей из Антанты. «Обменяв Колчака и остаток золотого запаса России на беспрепятственный проезд во Владивосток, чехи перед отъездом из Иркутска захватили наличную кассу казначейства и клише экспедиции заготовления государственных бумаг — для печатания денежных знаков. Купюры эти они начали усиленно печатать в пути и во Владивостоке. То есть занялись фальшивомонетничеством. Да еще конфисковали в иркутском казначействе значительную партию бумажных денежных знаков в несколько десятков пудов, а также 200-рублевые выигрышные займы и на 5 тыс. рублей казначейские обязательства. Большое количество этих знаков попало на харбинский денежный рынок и вызвало панику на местной бирже», — свидетельствует историк Константинов.

Белочехи позируют над труппами убитых красноармейцев

Примеров подобных бесчинств и личного обогащения за счет грабежа оказавшейся в трудной ситуации нашей страны можно приводить множество. Но что из этого вытекает? Во-первых, то, что не этим прирожденным грабителям, которые сегодня вырядились в тогу «цивилизованных европейцев» и даже требуют от нас компенсаций за разворованный и взорванный самими же оружейный склад, учить нас жизни. Надо бы посчитать все то, что чехословацкий корпус награбил и вывез из России, охваченной пламенем Гражданской войны, усугубив страдания нашего народа, и вчинить Праге встречный иск; именно так, помнится, В.И. Ленин с соратниками «отшили» претензии Антанты на пресловутые «царские деньги». Во-вторых, ключевым вопросом здесь всё-таки остаются не финансы, а историческая память, утратив которую, легко превратиться в «Иванов, не помнящих родства». О чём идет речь? В рамках российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключенного в 1993 году, в котором обе страны обязались поддерживать уход за воинскими захоронениями и памятниками, министерством обороны Чехии, страны — члена НАТО, реализуется проект «Легион 100». Им предполагается установка погибшим в России офицерам и солдатам чехословацкого корпуса около полусотни памятников, некоторые из которых уже построены. Откровенно вражеская политика Чехии в отношении нашей страны, достигшая апогея в наши дни, в полный рост развернулась в апреле прошлого года, когда в Праге был снесен памятник освободителю чешской столицы маршалу Советского Союза И.С. Коневу. Сегодня практически всем уже ясно, что Чехия — враждебная России страна, форпост пропагандистской машины ЕС и НАТО, ведущей против нашей страны психологическую войну, в том числе за историю и исторические символы. Никакой благодарности нашему народу ни за готовность спасти от Мюнхена, ни за освобождение в светлом мае 1945 года, ни за помощь в послевоенном развитии власти Чехии, официально включенной в список недружественных России стран, не испытывают. Напротив, они всячески демонстрируют, что историческая память и связь с Россией их тяготит, и им ближе совсем другие «друзья». Что касается чешского народа, то он по отношению к этому вопросу безмолвствует и расколот из-за того, что в нём чрезвычайно сильны по-бюргерски неприязненные отношения к нашей стране. Поскольку на бытовом уровне они культивируются еще с советских времен, автор этих строк имел неоднократные возможности наблюдать эти всплески антисоветских эмоций еще в 80-е годы, в период офицерской службы в частях Центральной группы войск Вооруженных сил СССР.

Поэтому, на мой взгляд, настала пора предметно рассмотреть вопрос о прекращении сотрудничества с Прагой по программе «Легион 100» и о демонтаже памятников, уже построенных и заложенных в ее рамках. И принять справедливое, исторически выверенное и давно назревшее решение. По-другому, по-хорошему, к сожалению, здесь не получится. Как говорится, не тот клинический случай.