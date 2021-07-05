Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 5 июля на оперативном совещании в правительстве обязал чиновников ежедневно отчитываться о том, сколько человек остаётся в очереди на приём на их территориях. Жители предпочитают обращаться напрямую к врио губернатора — кто-то считает, что только руководитель региона в силе решить наболевший вопрос, кто-то устал от бюрократических отписок и невозможности попасть на приём к главе муниципалитета.

Николай Загорский. У мирового судьи в провинции. 1880

«Сейчас в очереди ко мне на личный приём более трёх тысяч человек. Как показывает практика, чтобы принять всех нужно минимум на полгода полностью отложить все другие дела и проводить встречи без выходных с утра до ночи. У нас 2/3 глав прекратили проводить собственные личные приемы. Это никуда не годится. До 1 августа нужно полностью ликвидировать эту огромную очередь», — отчитал чиновников Вячеслав Гладков.

«Если им вести приём людей, потом придётся ответ держать, что и как выполняется! А они, видимо, не для того во власть шли! Не служение стране ими руководило, а гордыня и жажда власти! На нас наплевать, хоть бы Бога побоялись, ведь отвечать придется и самим, и детям!» — считает Людмила П.

«Доживём до выборов. Считаю, останутся те, кто работает, врио уже сделал свой выбор», — надеется Наталья К.

«Люди не идут к главам, потому что они ничего не решают! Постоянные отговорки. Хоть один глава сказал, извините, виноваты, или решим вашу проблему? Нет, конечно! Поэтому идут к Вам, да и Ваши прямые указания очень часто не исполняют, что уж говорить о простом человеке», — возмущается Александр Б.

«Нет человека — нет проблем. Нет приёмов — нет и дел. Если из кабинетов не выходить — то всё можно списать на ковид, — представил четверостишие Дмитрий Р. — Хорошо устроились белгородские чиновники. Интересно в других регионах, например, в той же Курской области также?»

«Может, им моральная поддержка нужна», — предположила причину слабой работы чиновников с населением Наталья Д.

Пользователи под постом врио губернатора снова рассказали о своих конкретных проблемах с обеспечением водой, ремонтом домов и дорог, а жители массивов ИЖС о том, какие перспективы им показывали на планах при продаже земель и какой мизер в итоге они получили.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«В сектор Е микрорайона «Разумное-71» приезжайте в гости, возможно, с вашим приездом сделают дорогу до сектора. Свет до сих пор не везде включили, хотя обещали бывшему губернатору сделать свет до января 2021 года. В соседних секторах не сделана ливнёвка, некоторые участки заливает водой, непонятно, почему не предусмотрели при раздаче этот момент», — пишет о наболевшем Сергей И.

«Поддерживаю. Дорога на Батрацкие дачи очень узкая. А там нефтебаза, страшно с бензовозами расходиться. До первого страшного случая», — отмечает Дмитрий Ф.

«Да, с дорогой беда, отсутствие остановок, освещения ноль! Детям приходится идти до трассы пешком, чтобы сесть на школьный автобус! Земли раздали, обещали красиво, когда брали деньги, то и площадки, и дороги, и освещение, и многое другое нарисовано и обещано было. А в итоге: минимум не могут обеспечить. Считают, что у каждого есть машина, доберутся до школы, работы, съездят в парк, на площадку, к врачу за 10 км (причём только на личном транспорте или такси, т. к. прямого сообщения нет). Зачем обещать, если не планируют исполнять! В таких массивах ЛЮДИ живут!» — возмущается Екатерина Ц.

В администрации Белгородского района (к нему относится микрорайон «Разумное-71») оперативно ответили, что «включение объёмов работ по ремонту объектов не представляется возможным, так как они не состоят на балансе в администрации Белгородского района. После постановки на учёт рассматриваемой автомобильной дороги будет принято решение о сроках выполнения работ и источниках финансирования данных мероприятий. В настоящее время разрабатывается сметная документация на обустройство остановок общественного транспорта».

Подписчики надеются, что руководитель области для себя уже сделал выводы о деятельности чиновников на местах. Люди жалуются, что их блокируют за комментарии о проблемах, многие главы вообще отключили возможность оставлять сообщения в соцсетях, не говоря уже о личных приёмах.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Люди идут к Вам, потому что система управления давным-давно работает сама на себя, и я Вам об этом неоднократно говорил. Вы, как мне показалось, тогда не поверили. Вот Вам и результат. В любом механизме, а государство — это механизм для обеспечения нормальной жизни граждан, есть предел прочности, после которого его чинить уже бесполезно. Держу пари, главы районов сейчас завалят Вас отчётностью, какие они белые и пушистые и принимают по 100 человек в день, а поток ходоков к Вам только увеличится. Вся эта братия давным-давно играет в игру — вас терпеливо выслушают, пообещают принять самые срочные меры, а всё останется на своих местах. Они боятся только увольнения, ибо номенклатура — это рой, где пчела, оставшаяся вне улья, обречена, поскольку самостоятельно существовать уже не может. А пока они догрызают остатки этого государства. Разве это не очевидно?» — представил свою точку зрения Эгон К.

«Проблемы главы районов не решают и не принимают население, потому что им нужно решать быстрей свои. Когда за ними придут, они спокойно сложат свои полномочия и спокойно будут жить дальше за счёт того, что помогли себе поднять магазины, производства, склады. Им проблемы населения неважны. В том же Северном всего две школы, детей свозят со всей округи. В прошлом году было шесть первых классов. В этом году, походу, будет больше, второклассников хотят во вторую смену уже переводить. С садиками также проблема. Зато у администрации всё в порядке и всё в достатке», — пишет Иван А.

«Все знают — работа запущена. Но мне Вас и Вашу семью жаль, что Вы так усердно занимаетесь, поберегите своё здоровье. У Вас есть департамент, замы, главы регионов, с них требуйте качественной работы и спрашивайте на планёрке!» — советует врио губернатора Мария Г.