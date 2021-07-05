Министерство культуры и информационной политики Украины расширило список лиц, «угрожающих» национальной безопасности страны. В перечне «опасных» лиц появился российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Персона нон грата

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также в телеграм-канале «Наглый». Многие из комментирующих не понимают, каким образом мог угрожать национальной безопасности Украины спортивный комментатор.

«Совсем рехнулись!» — отреагировала Ирина Х.

«Гитлер тоже боялся голоса Левитана. Печально», — добавила Анастасия К.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933

«Ну опять. Не угомонятся», — пишет Алла Ч.

«Это, наверное, после того, как Губерниев сказал, что будет болеть за сборную Украины по футболу!?» — спросила Неля З.

«Он еще и Олю Бузову обидел, так ему и надо», — отметила Inessa V.

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«А он призывал всех россиян болеть за сборную Украины. СБУ решило: «Сглазил, гад!» — написал Сергей П.

«Не, он просто комментировал про*ер наших футболистов, видать, настолько эмоционально, что в ОП (офисе президента Украины. — М.Р.) кому-то не понравилось», — добавил Юрий П.

«Министерство культуры самой культурой занимается?» — поинтересовался Вячеслав.

«Он разве опасней Киркорова?» — спросил Pampam.

«Я смотрел его коммент, нашим рогулям до такого профессионализма при жизни не дойти… А вообще клоунада продолжается. Ахметов и Порошенко, конечно же, «не» представляют угрозы, а вот Губерниев и Киркоров… Блин, за что нам такие власти дебильные достаются по жизни?..» — отреагировал Vladislav Odessa.

«А если они вдвоем с Киркоровым соберутся, то это катастрофа для Украины. Страшные люди», — смеется Денис.

«Жуткий ппц… Какое будущее у страны, если её нацбезопасности угрожают Киркоров и Губерниев?..» — не понимает Наталья.

«Мне кажется, Зеля там не главный в этих вопросах, там Данилов всё решает у них, тот, который радовался подтоплению Крыма. Губерниев очень опасный тип, конечно, Бузову чуть до срыва не довёл, аж Украина пере*ралась», — отметил Димон.

«Представляю, сколько «полезных людей» сидит за неплохую ЗП, воткнув хайло в ТВ и вылавливает зраду (предательство, — один из устоявшихся интернет-мемов, наравне с «перемогой» (победой). — М.Р.)… Чтоб потом целое министерство… [ерундой] страдающее, не какое-нибудь, а культуры (!), кого-то куда-то поместило!..» — добавил UPC.

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Губерниев

«Ну Губерниев — ничего удивительного. Он и России «угрозу несёт», — считает Влад.

«Да его и в России запретить не мешало бы», — добавила Елена Г.

«Такая себе безопасность, если уж такой клоун есть угроза для нее. Украина окончательно превращается в отстой…» — подытожил один из читателей.

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Отметим, также в указанный список включили режиссёра Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову и актёра Романа Юрченко.