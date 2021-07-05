В ходе прямой линии, которая состоялась 30 июня, президент Владимир Путин ответил на 68 вопросов жителей России. Как обычно, граждан интересовали как проблемы социально-экономического и политического развития, так и детали личной жизни президента, его отношение к спортивным результатам, возможной блокировке социальных сетей и многие другие эпизоды и вопросы. При этом эксперты обращают внимание на то, что в ходе нынешней прямой линии Владимир Путин отправил несколько вполне прозрачных посылов главам российских регионов, и теперь мы вправе ждать от них ответной реакции уже в самое ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Экзамен для глав регионов

Формат разговора президента с гражданами не отличался от привычного и вновь продемонстрировал, что ряд вопросов главой государства решается в «ручном режиме». Любая просьба или жалоба, поступившая из того или иного субъекта, — своего рода звоночек для губернатора, допустившего на своей территории пусть и локальную, но всё-таки проблему. Однако помимо решения локальных проблем, Путин послал главам субъектов вполне очевидные и понятные месседжи. В частности, президент анонсировал выделение 150 млрд руб. на решение проблем в сфере ЖКХ и рекомендовал главам регионов своевременно готовить предложения, выходить с ними в правительство и защищать. Глава государства также заявил о программе строительства новых школ вместо аварийных и также призвал губернаторский корпус включиться в работу по этому направлению. Владимир Путин обращался к руководителям субъектов с требованиями усилить работу по предотвращению оттока кадров, решению экологических проблем, включая переработку мусора и некоторым другим вопросам.

Эксперты уверены, что президенту удалось осветить максимальное число наиболее значимых тем. В частности, кандидат экономических наук, журналист Михаил Белый считает, что «ключевой месседж Владимира Путина — прежний».

Михаил Белый «Надо слышать людей, нельзя отрываться от реальности, надо решать вопросы каждого, кто в этом нуждается. Проблем в стране, как всегда, хватает — они связаны как с пандемией, вакцинацией, так и с проблемами выплаты пособий, кредитами, ростом цен, высокими коммунальными тарифами… Путин в очередной раз напомнил главам регионам — нельзя «бронзоветь», следует вникать в проблемы, не откладывая их на потом».

Kremlin.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Формат прямой линии важен не только для губернаторов, но и для самого Владимира Путина. По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, такой принцип коммуникации вполне доказал свою состоятельность.

Олег Иванов «На сей раз поступило свыше 2 млн вопросов — это говорит о том, что это мероприятие гражданами очень востребовано и такой формат себя полностью оправдывает. Для Владимира Путина он важен не только потому, что, обобщая проблемы граждан, он получает необходимую информацию для корректировки внутренней политики, но и потому, что президент может использовать и использует прямую линию как общественную площадку для выступления с важными инициативами, заявлениями, для разъяснения своей позиции по тем или иным актуальным вопросам. Так было и в этот раз: помимо решения локальных проблем граждан, президент затронул такие важные вопросы, как причины роста цен на продукты питания, взаимоотношения России с Украиной и Западом, открыто поддержал «Единую Россию» перед выборами в Госдуму и другие. Все это говорит о том, что кроме основной задачи «прямой линии» (коммуникация между обществом и главой государства), она выполняет и другую важнейшую функцию: служит трибуной для программных заявлений российского лидера».

С тем, что в ходе прямой линии основная тематика, волнующая граждан прозвучала, несмотря на «сортировки и процеживания нужных вопросов через сценарный план», согласна и политолог Алина Жестовская. По её мнению, к ключевым вопросам региональной повестки, затронутой Владимиром Путиным, следует отнести «банковские мошенничества и защиту персональных данных; экспорт продукции АПК, масштабы которого приводят к ситуации, когда жители Центрального Черноземья вынуждены втридорога покупать египетскую картошку, потому что их местный урожай целиком реализован за «бугор»; назревшие кадровые решения в российском футболе».

По примеру Путина

Одним из первых и ключевых тезисов, которые Владимир Путин адресовал главам регионов, стало пожелание проводить аналогичные прямые линии, чтобы прислушиваться к инициативам граждан и реализовывать их, а также с целью корректировки текущей деятельности и оперативного выявления проблем.

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Действительно, в регионах нет сложившейся традиции прямых разговоров с гражданами, в большинстве случаев это зависит от личного желания губернатора и его умения держать себя в ходе таких мероприятий. Алина Жестовская предлагает сделать такие прямые линии регулярными.

Алина Жестовская «Будь моя воля, я бы законодательно закрепила проведение подобных линий каждые полгода для президента и каждые три месяца для губернаторов. Это чтоб у них чувство запроса «с земли» сохранялось. Но за трансляцию этих вопросов благодарность исключительно нашим гражданам, которые год из года пытаются докричаться до властей и изменить хоть что-то в стране. Народу, вопреки всем стараниям чиновников, биться за себя еще не надоело. А вот что надоело, так это отсутствие прямых ответов на прямые вопросы. И в ходе линии мы как раз это сегодня с упоением и наблюдали. «Выходные Шредингера», принудительная вакцинация, к которой принуждать, оказывается, никто не вправе, экономически необоснованный рост цен, который, оказывается, обоснован. Давайте уже говорить честно, откровенно и без вот этих вечных кружев, которые уже приобрели свойства паутины. Только раньше в них заворачивали граждан, а теперь, кажется, все больше путается сама власть».

Почти сразу после проведения прямой линии ряд региональных руководителей существенно повысили информационную активность. Так, глава Башкирии Радий Хабиров уже на следующий день встретился с представителями СМИ и блогерами, проведя большую пресс-конференцию, которая была приурочена в том числе к открывающейся в Уфе Всемирной Фольклориаде. Выразил готовность пообщаться с жителями Северной столицы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ответит на вопросы горожан в прямом эфире местного телеканала. 4 июля состоялась прямая линия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями региона. Аналогичное желание высказал глава Калужской области Владислав Шапша, но конкретные даты пока не назвал.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

Однако, по мнению Михаила Белого, энтузиазма глав регионов надолго может и не хватить: «Полагаю, что губернаторская активность на какое-то время повысится. Некоторые главы регионов уже заявили, что тоже будут проводить прямые линии, как и президент. Однако такого «заряда энергии» хватит ненадолго. Именно поэтому президент и проводит регулярные «встряски» для губернаторов — чтоб не забывали, где живут и для чего работают».

При этом надо сказать, что есть главы регионов, которые уже имеют опыт прямого общения с гражданами. Так, дважды проводил прямую линию челябинский губернатор Алексей Текслер, в социальных сетях вёл прямой эфир с ответами на вопросы руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Есть опыт прямого общения с населением у губернаторов Тюменской, Вологодской, Ленинградской областей и ряда других субъектов. Очевидно, что современные модели коммуникации не позволят региональным руководителям находиться в неведении относительно того, что происходит у них в регионе, и формат прямых эфиров в той или иной степени станет неотъемлемой частью политического процесса в регионах. Учитывая приближающиеся осенью выборы в Государственную думу, есть все основания полагать, что уже в ближайшее время абсолютное большинство губернаторского корпуса возьмёт на вооружение опыт прямого общения с гражданами.