На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 30 июня предприниматель из Югры задал главе государства выстраданные и дискуссионные вопросы для всех представителей малого и среднего бизнеса страны, которые, по мнению экспертов, требуют незамедлительного решения.

Ростовщики

«Вопрос не праздный»

Максим Харлов из Сургута сообщил главе государства, что неоднократно обращался за получением кредита для бизнеса, но те условия, которые предлагает банк, не позволяют эффективно развиваться любому малому предприятию. Это высокие процентные ставки, от 18% и выше, это короткие сроки кредитования до трёх лет на небольшие суммы в 5−10 млн рублей, и третий фактор — требование залога. Такие условия кредитования не позволяют направлять денежные потоки на развитие малого бизнеса, который мог бы стать локомотивом российской экономики, считает Максим Харлов.

«Рассматривается ли правительством эффективная поддержка предпринимателей в вопросах увеличения сроков кредитования, снижения процентной ставки и отсутствие залогов?» — задал волнующий многих предпринимателей страны вопрос сургутский бизнесмен.

Глава государства признал, что вопрос обеспечения дешёвыми кредитами малого бизнеса «не праздный».

Владимир Путин, президент России «В условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы отдаём себе в этом отчёт. Правительство предприняло целый набор мер, для того чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую ставку, и под 2% с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза. Это большой, серьёзный набор мер. Но для того, чтобы организовать такую работу, скажем, беззалоговую, — это тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами — дело несложное. А как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая. Финансовая система у нас, слава богу, устойчивая, и это очень хорошо. Но принять решения, которые бы, по сути, раскачали эту финансовую платформу, — тоже, видимо, опасная вещь».

Kremlin.ru Президент во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

То что банки предлагают кредиты предпринимателям под 18%, президент согласился — «это многовато».

«Потому что средняя ставка у нас сегодня — 12% по малым предприятиям и по микрокредитованию. Есть и льготные формы. Ключевая ставка ЦБ, она у нас сегодня 5,5%, по-моему, плюс 2,75% к этой ключевой ставке. Если сложить 5,5 и 2,75, получится — сколько у нас? — 8,25, по-моему», — напомнил о льготных кредитах глава государства.

И отметил, что на поддержку из бюджетных источников бизнесмены получили в 2020 году триллион рублей.

«Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имею в виду потребности в этом секторе экономики. Мы, конечно, будем и дальше развивать эту систему. Это вопрос бюджетных возможностей или бюджетных ограничений, с другой стороны», — заметил Владимир Путин.

«Всё в порядке — все свободны»

Традиционно после прямой линии с президентом по всей России центры помощи предпринимателям «Мой бизнес» моментально стали отчитываться о выданных льготных кредитах и других мерах поддержки. В Югре с дешёвыми кредитами для малых и средних предпринимателей (МСП), оказывается, всё более чем прекрасно.

«Предпринимателям в ХМАО доступны микрозаймы в Югорской микрокредитной компании. Юридические лица и ИП могут получить до 5 млн рублей по ставке от 2,75% (0,5 ключевой ставки ЦБ) до 9,625% годовых (1,75 ключевой ставки ЦБ). Размер процентной ставки зависит от видов деятельности и категории заёмщика. Микрозаймы предоставляются под поручительство Югорской региональной гарантийной организации. Она предоставляет гарантии на сумму до 80% от размера займа, а также гарантии по кредитам, взятым в банке. В 2021 году Фонд «Югорская региональная МКК» поддержал бизнес-проекты предпринимателей на общую сумму более 320 млн руб. На сегодняшний день на рассмотрении Фонда находится 21 заявка на получение микрозаймов», — сообщили в правительстве Югры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрокредит

В паблике «Мой бизнес | Югра» социальной сети «ВКонтакте» предприниматели пояснили, почему такой дивный кредитный продукт не работает. «Сто лет надо справки собирать», «Если ты когда-то накосячил перед банком как физлицо, даже не рассматривают выписки по доходам предпринимателя последних лет» и так далее.

Вице-спикер Тюменской областной думы Галина Резяпова («Единая Россия») сочла необходимым заявить, что депутаты в период пандемии приняли целый пакет замечательных мер поддержки МСП.

«Те предприниматели, которые ведут свой бизнес легально, получив все эти льготы, сумели не просто сохранить свой бизнес, а даже выйти в прибыль. И мне известны такие предприятия и по югу Тюменской области, и в Югре», — сообщила избранница от сургутского округа.

Парламентарий предположила, что Максим Харлов, который, к сведению, занимается компьютерной и вычислительной техникой, «возможно, не знает, где добыть полную информацию».

«Никуда не пошёл, а воспользовался тем ресурсом, который идёт в дом. А в дом шла прямая линия», — высказала своё мнение вице-спикер областного парламента.

В Минэкономразвития страны переводить стрелки и строить домыслы не стали, а связались с Максимом Харловым по телефону. Разобрали его ситуацию и, исходя из запроса, предложили варианты финансирования. Заместитель губернатора Югры Роман Генкель доложил, что к сургутскому предпринимателю прикрепили персонального менеджера по поддержке. «МСП Банк», в который обращался предприниматель, обещает предоставить льготный кредит.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила «включить в банковское меню экосистему по поддержке бизнеса, включая переход на цифровое сопровождение».

«В инструментарии должен быть и набор банковских предложений, чтобы у предпринимателей была возможность выбора», — подчеркнула глава Югры.

Вопрос отработан, галочка поставлена, «всё в порядке — все свободны».

«Вопрос поистине философский»

Как же на самом деле обстоят дела с кредитованием МСП? Авторы профильного телеграм-канала «Труба под Неглинной» сообщают, что реальные ставки по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса, могут быть значительно выше 18%. Ограничение предельной стоимости кредита действует только для ставки в договоре. При получении кредита оформляются дополнительные соглашения, согласно которым заёмщик обязан оплачивать комиссии за некоторые действия или обслуживание счета. В результате могут получиться и 24,5%, и 39%. Ведь в дополнительных условиях по кредитам банки не ограничены. И предпринимателям приходится иметь дело с головой и хвостом одной змеи, которую за какой конец ни возьми — укусит.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Вместе с тем буквально через два дня после прямой линии с Владимиром Путиным изданию «Ведомости» авторитетный источник сообщил, что банки приостановили выдачи по программе льготного кредитования МСП «1764». Той самой программе «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%», о которой говорил Владимир Путин.

Старший вице-президент Росбанка по корпоративному блоку Андрей Пастернак сообщил изданию, что их кредитная организация на сегодняшний день использовала уже более 90% выделенного лимита субсидий, он будет полностью выбран в ближайшее время, и есть потребность в его увеличении. Его слова подтвердили в Минэкономразвития. Банки в общей сложности выдали кредитов на сумму 688 млрд рублей, в то время как изначально ведомство ограничивало объём финансирования по программе 530 млрд рублей. Тем временем спрос на льготные кредиты огромен из-за гиперинфляции по ряду товаров производственного назначения и сырья. А другая кредитная программа — «ФОТ 3.0», нацеленная на сохранение штата сотрудников, — не пользуется популярностью у МСП из-за высоких требований к заёмщикам. Из лимита в 170 млрд рублей банки выдали по ней лишь 51 млрд рублей.

Меж тем, как сообщил ИА REGNUMпрофессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, субъекты МСП в возврате кредитов довольно дисциплинированы. К апрелю 2021 года малые предприятия набрали в банках кредитов на 6,25 трлн рублей (увеличение за год на 24,8%), но при этом рост просроченных кредитов за год наблюдается лишь на 10,5%. И это с учётом губительного влияния пандемии коронавируса.

«Сейчас на МСП приходится всего лишь 16,3% кредитов компаниям, в начале 2020 года эта доля была почти такая же — 14,3%. С учётом явно возросшей у МСП потребности в кредитовании, банки явно не горят желанием предоставлять им кредиты по приемлемым ставкам. Кстати, средневзвешенная ставка по кредитам МСП сейчас в среднем 7,46%, но вскоре (с учетом поднятия ставки ЦБ) имеет все шансы превысить 8−9%. Это неподъёмно для мелкого бизнеса, особенно если учитывать, что это среднее значение и огромное число субъектов МСП занимают с двузначными процентами уже сейчас», — прокомментировал ситуацию Евгений Коган.

Эксперт отметил, что прибыль банковского сектора в 2021 году, судя по всему, будет выше рекорда 2019 года в 1,7 трлн рублей.

«Так что, если банкам с поддержкой правительства щедро помочь самой незащищенной и пострадавшей части бизнеса, которая по всей стране даёт народу рабочие места, ни о каком крахе банковского сектора не может быть и речи», — считает профессор ВШЭ.

По мнению Евгения Когана, банковскую систему скорее разрушат безработица и падение доходов населения, а льготные кредиты лишь оздоровят.

С ним солидарен во мнении и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который заявил после прямой линии с президентом РФ, что банковский сектор России вполне справится с беззалоговыми льготными кредитами для МСП.

Kremlin.ru Борис Титов

«Что касается беззалогового кредитования для МСП, то это вопрос поистине философский. Банк России упорно стоит на том, что выдавать кредит без залога нельзя. Во многом именно поэтому в нашей стране доля кредитов, выданных частному сектору, — 52% ВВП (валового внутреннего продукта — прим. ИА REGNUM), почти втрое ниже, чем в среднем по миру (132%). Заёмные деньги, к сожалению, в нашей экономике не являются тем «топливом», которое ее подпитывает. Мы не первый год предлагаем эту философию изменить. Беззалоговое кредитование для малого и среднего бизнеса необходимо. И банковский сектор даже сейчас, при существующих стандартах регулирования, способен с ним справиться», — заявил Борис Титов в интервью ТАСС.

В паблике «Свой проект» | Интернет-журнал о малом бизнесе» в социальной сети «ВКонтакте» эксперты напомнили, что в Российской империи была не только определена предельная ставка по кредиту в 6%, но и прописаны меры наказания за превышение предельных банковских ставок. Согласно Именному указу от 13 мая 1754 г.*(1) «Об учреждении Государственного Заемного Банка; о порядке выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков», предельная ставка по займу определялась в размере 6%.

«А ежели кто впредь дерзнёт брать более шести процентов, и в том изобличены будут, у таковых те данные от них в заём деньги останутся у заёмщика, а для казны всё их имение конфисковать», — говорится в историческом документе.

И поведение нынешних кредитных организаций сравнивается со злой и капризной старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». «Стоит только одним днём просрочить заклад, и пропала вещь. Даёт вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц», — характеризовал Алёну Ивановну приятель Раскольникова.

Как видим, вопрос сургутского предпринимателя попал в яблочко. Обнажена системная проблема, которую, по предложению заместителя председателя правления «МСП Банка» Александра Черствова, в скором времени обсудят в Югре. Представители банка проведут круглый стол с предпринимателями автономного округа для детального диалога по поставленным вопросам. По информации департамента общественных и внешних связей ХМАО, возможно, мероприятие состоится в рамках Инвестиционного клуба Ханты-Мансийского автономного округа «Ugra open for investors».