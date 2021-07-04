У фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» много черт, которые очень интересно обсудить даже сейчас, спустя десятилетия после его выхода на экраны.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США — Великобритания

Этот фильм зрители впервые посмотрели вскоре после завершения самого опасного конфликта между СССР и США — Карибского кризиса 1964 года. «Стрейнджлав» 17 недель держался в рекордсменах просмотров в США. Черная комедия, заканчивающаяся уничтожением человечества, прочно удерживала внимание публики на протяжении 4 месяцев, давая возможность посмеяться над роковой гибелью, еще недавно казавшейся многим неотвратимой. И еще посмеяться над теми, кто был выставлен в качестве виновников чуть было не разразившейся катастрофы — военными и учеными.

В завязке фильма всё разворачивается с жестокой серьёзностью, вообще не напоминая комедию (собственно, и дальше далеко не все смотрят с улыбкой). Итак, командующий американской авиабазой генерал Джек Риппер (в переводе — Джек Потрошитель) под влиянием своей болезненной идеи начинает ядерную войну с Советским Союзом. Полагая, что на политиков в таком важном деле рассчитывать нельзя, он берет инициативу в свои руки, а недавно принятый закон как раз ему позволяет.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США — Великобритания

Стараясь остановить разбушевавшегося вояку, американский президент и его советники честно и героически выполняют свой долг, пытаясь предотвратить катастрофу. И тем не менее логика параноидального стремления к «безопасности», накопленная в предшествующих распоряжениях — американских и советских — такова, что приводит к всеобщей гибели.

Смех над системой безопасности, служители которой обнаружили свое страстное желание достичь окончательной цели, находит свою мишень в психозе высокопоставленных офицеров США, не выдерживающих напряжения. Несчастные военные всю жизнь тренируются именно для того, чтобы система никогда не сработала. По аналогии с половой сферой человека ситуация выглядит психологически устрашающе, а именно этот момент и обыгрывает Кубрик, даже начиная фильм с изображения двух «совокупляющихся» самолетов. Постепенно давление на психику, не находящее выхода, приводит к поиску «разумных» аргументов, чтобы добиться своей цели. Для генерала Джека Риппера таковыми становятся конспирологические построения об «отравляющих нацию» коммунистах. А для его подчиненного, командира бомбардировщика майора Конга — желание совершить подвиг вопреки всему. Кульминацией этого военизированного психоза оказывается сцена с оседлавшим бомбу за несколько секунд до взрыва совершенно счастливым майором американских ВВС. Тот самый кадр, который стал визитной карточкой фильма. Усилия американского президента оказываются тщетными.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США — Великобритания

Когда уничтожение человечества становится неотвратимым, на сцене появляется герой, в честь которого и назван фильм. Он лелеет еще более грандиозный план, чем мечта о какой-то там отложенной деструкции, которая измучила военных. Этот немецкий ученый — намек на вывезенных американцами гитлеровских специалистов — настоящая «белокурая бестия», пусть и в инвалидном кресле. Доктор Стрейнджлав (Доктор Страннолюб), или, как его называет один из американских генералов, «фриц недобитый», воспринимает уничтожение человечества как открывающуюся великолепную возможность. Он влюблен в великую фашистскую мечту о создании новой, совершенной расы людей, а тут он видит перед собой отличный шанс привести в действие свой план и загнать несколько тысяч элитных человеческих особей в глубокие подземные убежища, чтобы через сотню лет начать всё сначала.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США — Великобритания

Система, построенная на необходимости постоянно сдерживать свои желания, а не разумно обходиться с ними, обязательно обернется взрывом. Если нет противовеса. Когда-то он был, хотя и экспериментальный и ненадежный. Это был сам СССР со всеми своими перекосами и завиральностями, которые, конечно же, надо было исправить, а не уничтожить. Разумный договор между СССР и США позволил преодолеть карибский кризис и несколько опасных ситуаций меньшего масштаба. Но теперь, когда нет СССР, Китай достаточно слаб в военном отношении, а США быстро теряют статус планетарного лидера, всякое может случиться. А амбиции политиков, которые и были реальным двигателем рукотворного апокалипсиса что тогда, что сейчас, в отсутствии серьезного противовеса могут оказаться опаснее психоза «достижения окончательной победы», так сатирически убедительно изображенного гениальным Стэнли Кубриком.