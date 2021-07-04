Уничтожение человечества как прекрасная возможность
У фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» много черт, которые очень интересно обсудить даже сейчас, спустя десятилетия после его выхода на экраны.
Этот фильм зрители впервые посмотрели вскоре после завершения самого опасного конфликта между СССР и США — Карибского кризиса 1964 года. «Стрейнджлав» 17 недель держался в рекордсменах просмотров в США. Черная комедия, заканчивающаяся уничтожением человечества, прочно удерживала внимание публики на протяжении 4 месяцев, давая возможность посмеяться над роковой гибелью, еще недавно казавшейся многим неотвратимой. И еще посмеяться над теми, кто был выставлен в качестве виновников чуть было не разразившейся катастрофы — военными и учеными.
В завязке фильма всё разворачивается с жестокой серьёзностью, вообще не напоминая комедию (собственно, и дальше далеко не все смотрят с улыбкой). Итак, командующий американской авиабазой генерал Джек Риппер (в переводе — Джек Потрошитель) под влиянием своей болезненной идеи начинает ядерную войну с Советским Союзом. Полагая, что на политиков в таком важном деле рассчитывать нельзя, он берет инициативу в свои руки, а недавно принятый закон как раз ему позволяет.
Стараясь остановить разбушевавшегося вояку, американский президент и его советники честно и героически выполняют свой долг, пытаясь предотвратить катастрофу. И тем не менее логика параноидального стремления к «безопасности», накопленная в предшествующих распоряжениях — американских и советских — такова, что приводит к всеобщей гибели.
Смех над системой безопасности, служители которой обнаружили свое страстное желание достичь окончательной цели, находит свою мишень в психозе высокопоставленных офицеров США, не выдерживающих напряжения. Несчастные военные всю жизнь тренируются именно для того, чтобы система никогда не сработала. По аналогии с половой сферой человека ситуация выглядит психологически устрашающе, а именно этот момент и обыгрывает Кубрик, даже начиная фильм с изображения двух «совокупляющихся» самолетов. Постепенно давление на психику, не находящее выхода, приводит к поиску «разумных» аргументов, чтобы добиться своей цели. Для генерала Джека Риппера таковыми становятся конспирологические построения об «отравляющих нацию» коммунистах. А для его подчиненного, командира бомбардировщика майора Конга — желание совершить подвиг вопреки всему. Кульминацией этого военизированного психоза оказывается сцена с оседлавшим бомбу за несколько секунд до взрыва совершенно счастливым майором американских ВВС. Тот самый кадр, который стал визитной карточкой фильма. Усилия американского президента оказываются тщетными.
Когда уничтожение человечества становится неотвратимым, на сцене появляется герой, в честь которого и назван фильм. Он лелеет еще более грандиозный план, чем мечта о какой-то там отложенной деструкции, которая измучила военных. Этот немецкий ученый — намек на вывезенных американцами гитлеровских специалистов — настоящая «белокурая бестия», пусть и в инвалидном кресле. Доктор Стрейнджлав (Доктор Страннолюб), или, как его называет один из американских генералов, «фриц недобитый», воспринимает уничтожение человечества как открывающуюся великолепную возможность. Он влюблен в великую фашистскую мечту о создании новой, совершенной расы людей, а тут он видит перед собой отличный шанс привести в действие свой план и загнать несколько тысяч элитных человеческих особей в глубокие подземные убежища, чтобы через сотню лет начать всё сначала.
Система, построенная на необходимости постоянно сдерживать свои желания, а не разумно обходиться с ними, обязательно обернется взрывом. Если нет противовеса. Когда-то он был, хотя и экспериментальный и ненадежный. Это был сам СССР со всеми своими перекосами и завиральностями, которые, конечно же, надо было исправить, а не уничтожить. Разумный договор между СССР и США позволил преодолеть карибский кризис и несколько опасных ситуаций меньшего масштаба. Но теперь, когда нет СССР, Китай достаточно слаб в военном отношении, а США быстро теряют статус планетарного лидера, всякое может случиться. А амбиции политиков, которые и были реальным двигателем рукотворного апокалипсиса что тогда, что сейчас, в отсутствии серьезного противовеса могут оказаться опаснее психоза «достижения окончательной победы», так сатирически убедительно изображенного гениальным Стэнли Кубриком.