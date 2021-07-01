Прозрачность и расширение возможностей трудоустройства предусматривают сразу две электронных платформы. Каждая из них объединяет профильные информационные базы. Одна их них — «Работа без границ» — вводится в действие с сегодняшнего дня. Как сообщает агентство ТАСС, данная поисковая система объединяет информацию о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащуюся в информационных системах государств — членов ЕАЭС. Пользователи системы — соискатели вакансий и работодатели — смогут найти работу или подобрать персонал в одной или сразу нескольких странах союза. Другая — совершенствующаяся платформа «Работа в России», которая будет агрегировать вакансии с других рекрутинговых площадок. Как сообщало в мае издание «Коммерсантъ», предполагается, что усовершенствованная версия данной платформы позволит государству мониторить рынок труда, получая актуальные данные о его состоянии, в частности — отслеживать занятость в регионах. Для этого разрабатывается механизм формирования отчетности по мониторингу рынка труда для субъектов и России в целом, сбора статистики по поиску вакансий, среднему времени отклика работодателей, просмотру приглашений на собеседования и т. д. Роструд рассчитывает с помощью платформы в режиме реального времени отслеживать движение рабочей силы и угрозы увольнения сотрудников, получать данные о сотрудниках, перешедших на дистанционный режим, и оценивать вовлеченность рабочей в силы в экономику.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

По планам Роструда, модернизация общероссийской базы вакансий и резюме завершится к концу этого года. Система позволит применять технологии машинного обучения и нейросети для оптимизации подбора резюме и вакансий. Появятся также функции, позволяющие, например, соискателям проходить видеоинтервью с работодателем, проводить «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников», что позволит делать загрузка в портфолио соискателей данных из образовательных организаций, например дипломов. Но для успеха платформы также потребуется комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах.

(сс) Innov8social Поиск вакансий

Между тем эксперты, мнение которых приводит издание «Коммерсантъ», считают планы Роструда не то чтобы амбициозными, но на практике трудновыполнимыми: выражая, с одной стороны, понимание задач и целей ведомства, а это сбор и анализ данных сферы занятости, с другой, — едко подмечают, что агрегирование вакансий с разных площадок логично, но и оно же позволяет аналогичным коммерческим сервисам повышать свой трафик. Есть также мнение о том, что для того, чтобы собирать актуальные данные о вакансиях, Роструду придется договориться с бизнесом. По словам гендиректора SuperJob Алексея Захарова, информация, которая есть сегодня в нынешнем виде, например, о безработных или средних зарплатах, не соответствует действительности, но важно понимать, говорит другой собеседник издания — управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, что данные о вакансиях принадлежат компаниям, следовательно, работа системы Роструда будет возможна только при достижении договоренностей с бизнесом.

Помимо существующих уже известных платформ, охватывающих сферу занятости, — SuperJob, «Авито Работы», HeadHunter (HH.ru), действует платформа экосистемы Сбера — «Работа.ру», которую Сбербанк приобрел в июне 2019 года. Естественно, она также не стоит на месте в своем развитии. Издание «Коммерсантъ» сообщило, что данный портал Сбера запустил деловую социальную сеть «Инсайдер», которая, по идее ее создателей, должна превратить закрытые резюме «белых воротничков», как правило, редко обновляемые, в публичные профили, содержащие информацию о профессиональном опыте, навыках и интересах специалиста. Соцсеть дает своим пользователям не только возможность по поиску работы, но и способ находить бизнес-партнеров, инвесторов, предлагать свою экспертизу рынку. В отличие от американской деловой соцсети LinkedIn, по словам главы классифайд-сервисов банка Олега Голубцова, «Инсайдер» будет открытой системой, пользователи которой смогут использовать свои визитки также в других соцсетях и мессенджерах. В данном случае эксперты тоже скептически отнеслись к появлению новой разработки банка, указывая и на наличие на рынке аналогичных сервисов у других платформ из сферы занятости и при этом отсутствие каких-то значимых результатов, и на наличие уровня удовлетворенности в потребности профессионального общения в таких соцсетях, как Facebook и «ВКонтакте». А вот глава технологической практики КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов полагает, проект всё-таки может быть перспективным, особенно на фоне внесения изменений в Трудовой кодекс в части электронного документооборота и создания единой цифровой платформы для управления вакансиями на базе системы «Работа в России».

D-russia.ru Цифровые технологии

Заметим также, что каждое посещение пользователями интернета оставляет свой цифровой след. Чем больше следов, тем объективнее будет складываться «картинка» для того или иного анализа, тем более объективнее — с развитием и внедрением технологий. А потому появление государственных электронных сервисов или сервисов от экосистемных банков — не такая уж пустая и тем более не такая уж и неразумная затея, как может показаться на первый взгляд, особенно с переходом части работы в дистанционный режим и желанием восполнить нехватку профессионального общения. К тому же не все зарубежные IT-гиганты, активно работающие с российской аудиторией, определились с порядком или механизмами работы в нашей стране. Владимир Путин подписал закон, обязывающий зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек открыть в стране свои филиалы, под который, в принципе, попадают известные иностранные соцсети, но станут ли они подчиняться закону, всё еще вопрос. Между тем активное развитие государственных сервисов, аналогичных рыночным, в том числе иностранным, может еще столкнуться с другой проблемой — с повышенным интересом к подбору персонала через офлайн-агентства закрытого типа.