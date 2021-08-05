В Москве и Минске сегодня, 1 июля, завершился Форум регионов России и Белоруссии. Мероприятие проходит в онлайн-формате, а главной его темой стало сотрудничество регионов двух стран в сфере цифровизации. Участники обсуждают возможности внедрения цифровых технологий в образование, науку, систему управления и другие сферы. Предполагается, что развитие цифровых технологий поможет развитию двухсторонних контактов на уровне межрегионального сотрудничества. Однако эксперты отмечают, что вопросы цифровизации требуют особого внимания не только при международных контактах, целый комплекс проблем остаётся актуальным и для самих российских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Региональная цифровизация: курс на медицину и образование

Внедрению цифровых технологий в российских субъектах должен способствовать проект «Цифровой регион», входящий в национальную программу «Цифровая экономика». Предполагается, что за период реализации проекта, то есть до 2024 года, на него будет выделено более 240 млрд руб. Эти средства пойдут на строительство зданий с помощью технологий информационного моделирования, создание системы экологического моделирования и контроля за отходами, а также будет реализована программа по вовлечению граждан в процесс принятия управленческих решений.

Вместе с тем у экспертов нет единого мнения относительно перспектив развития цифровизации в российских регионах. В частности, директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин полагает, что «однозначную оценку темпов цифровизации в России дать достаточно сложно».

D-russia.ru Цифровая экономика

Марат Хамидуллин «В каких-то регионах, например Татарстане, цифровизация идет ускоренными темпами, в других, как в Саратовской области, показатели в этом направлении оставляют желать лучшего. Кроме того, важно понимать и запросы населения, которые есть в тех или иных регионах, и насколько они удовлетворены. Сейчас можно выделить следующие популярные запросы у населения — транспорт, образование, здравоохранение, СМИ и власть. Например, по данным разных исследований, Татарстан находится в лидерах по цифровизации в области здравоохранения и транспорта, однако он же находится в аутсайдерах в области СМИ».

Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов считает, что цифровизация развивается прежде всего в медицине и образовании, что связано «в первую очередь с появлением и широким распространением COVID-19».

Сергей Таланов «Если до этого цифровизация шла в сферах ЖКХ, государственных услуг, железнодорожных пассажирских перевозок, то сейчас активно закупается оборудование в медицинские сельские (фельдшерские) поликлиники. Нагрузка идет на медицину. Из-за очередной волны ковида система образования, равно как и здравоохранения, усиливает цифровизацию. Жизнь идет своим чередом, и цифровизация охватывает все сферы жизнедеятельности людей».

А вот политолог Алина Жестовская скептически относится к перспективам цифровизации в российских регионах. Она полагает, что нынешний уровень коррупции сводит на нет все усилия в этой сфере.

Алина Жестовская «Основная проблема — это то, что по итогу ничего не работает. В космической сверхдержаве, где народ зимой в 30-градусный мороз продолжает пользоваться уличными «нужниками», а летом сидеть без горячей воды, несколько забавно делать ставку на IT-технологии как направление общенационального развития. Но нам упорно продолжают «продавать» колоссальные суммы государственных и муниципальных контрактов под видом достижения народного блага».

Mos.ru Цифровизация

Цифровизация как способ сократить издержки региональных бюджетов?

Заметным событием в сфере цифровизации стало открытие в российских субъектах Центров управления регионом (ЦУРы). Одни из первых ЦУРов были запущены в Башкирии, Мордовии, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. Причём в Башкирии под новый Центр управления было построено отдельное здание, прилегающее к Дому правительства. Главной задачей ЦУРов является обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти и организаций, ориентируясь на потребности и проблемы населения, их максимально оперативное решение. Считается, что проект по созданию ЦУРов по масштабу сопоставим с модернизацией госуслуг для их перевода в электронный вид и созданием сети МФЦ.

Но в регионах имеются и другие успешные практики внедрения цифровых услуг. Так, в Белгородской области запущен мобильный сервис «Школьный автобус 31», который показывает родителям местоположение закреплённых за школой автобусов, время и место прибытия транспортного средства, оперативно проинформирует, если автобус сломался. В Мурманской области планирование, управление и контроль работ коммунальной техники и специалистов по уборке осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы.

По мнению Сергея Таланова, тот факт, что цифровизация идёт и в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, связан прежде всего с желанием сократить издержки, ведь у многих субъектов Федерации — дефицитные бюджеты.

Цифровизация используется как инструмент централизации и оптимизации затрат государства на бюрократический аппарат, отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. В перспективе цифровизация ускорит укрупнение районов и регионов. Поэтому, казалось бы, на первый взгляд не связанные процессы рано или поздно сомкнутся и приведут к сокращению районов в регионах, а также объединению некоторых регионов. Платформой для этого выступит цифровизация: чиновники заявят, что на местах и особенно на периферии такого количества чиновников не нужно, и объявят оптимизацию.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Марат Хамидуллин выделяет республики Поволжья как образец наиболее удачных практик, но отмечает, что ситуация не везде одинаковая.

Марат Хамидуллин «В прошлом году в Башкирии стартовала национальная программа по цифровизации дорожного хозяйства, с помощью которой удалось инвентаризировать все дороги, учесть дефекты и провести их паспортизацию. А это достаточно серьезная проблема дорожной отрасли во многих регионах. Такое решение позволило не только повысить качество ремонта дорог, но и снизило затраты, и обеспечило полную цифровизацию объектов дорожного хозяйства, что делает отрасль более прозрачной. Есть и общие характерные для многих регионов проекты — это система «Умный город». Однако и тут реализация этого проекта в разных регионах проходит с особенностями. Например, внедрение в рамках этого проекта «умных остановок» провалилось в Удмуртии — через некоторое время они просто вышли из строя, а потом и вовсе подверглись нападению вандалов, в то время как в Татарстане такие остановки вполне успешно функционируют».

Куда более скептически к региональным примерам внедрения цифровых проектов относится Алина Жестовская. Она приводит несколько примеров провальных цифровых проектов в субъектах.

«Нижний Новгород — проект «Умные остановки» совместно с «Ростелекомом». Проще говоря, это такие очень дорогие металлические скамейки со встроенным телевизором. Весной этого года обнаружилось, что четверть объектов попросту невозможно подключить к коммуникациям — электричеству и интернету — и нужно их переносить. Те же, что функционировали, систематически отображали на экранах некорректную информацию о времени и маршрутах общественного транспорта. Попросту вводили людей в заблуждение. В Перми не так давно начали вводить оплату проезда «пластиком». А потом какие-то цифровые гении произвели обновление баз данных Единой краевой системы оплаты проезда, и у пользователей «послетали» льготы, и пассажиров отправили на личные приемы в банковские отделения, дабы утраченную информацию восстановить. Про бедовые системы мониторинга дорожной техники уже во всех регионах наслышаны. Это когда город стоит в 10-балльных пробках из-за снегопадов, на дорогах ни единого трактора, а на электронной карте они «пожирают» сугробы с космическими скоростями.

Алина Жестовская Ну и моя любимая новинка, ее еще только начинают внедрять — искусственный интеллект от «Билайна», который будет находить и анализировать ямы на дорогах, а еще обнаруживать стихийные свалки! Ремонтировать и убирать не будет, но зато безошибочно определит координаты. Чудо! Стоимость всех этих технологий исчисляется миллионами и миллиардами. Но только КПД данных разработок, применительно к российской реальности, явно не окупает и процента вкладываемых средств».

Тем не менее очевидно, что региональные проекты в сфере цифровизации присутствуют де-факто в большинстве сфер и предполагают создание удобных сервисов, способных решить или купировать те или иные проблемы. Учитывая внимание государства к этому направлению развития, можно ожидать, что и в дальнейшем в развитых регионах будет наблюдаться всплеск новых технологичных инициатив. Вопрос в том, что делать более бедным регионам. Хватит ли у них в условиях ограниченных бюджетов возможностей для вкладывания средств в цифровую экономику? Учитывая хроническое недофинансирование ряда приоритетных сфер, в частности социального обеспечения, есть причины сомневаться в том, что некоторым российским регионам будет в ближайшие годы до цифровизации.