Цифровизация ускорит укрупнение районов и регионов России?
В Москве и Минске сегодня, 1 июля, завершился Форум регионов России и Белоруссии. Мероприятие проходит в онлайн-формате, а главной его темой стало сотрудничество регионов двух стран в сфере цифровизации. Участники обсуждают возможности внедрения цифровых технологий в образование, науку, систему управления и другие сферы. Предполагается, что развитие цифровых технологий поможет развитию двухсторонних контактов на уровне межрегионального сотрудничества. Однако эксперты отмечают, что вопросы цифровизации требуют особого внимания не только при международных контактах, целый комплекс проблем остаётся актуальным и для самих российских регионов.
Региональная цифровизация: курс на медицину и образование
Внедрению цифровых технологий в российских субъектах должен способствовать проект «Цифровой регион», входящий в национальную программу «Цифровая экономика». Предполагается, что за период реализации проекта, то есть до 2024 года, на него будет выделено более 240 млрд руб. Эти средства пойдут на строительство зданий с помощью технологий информационного моделирования, создание системы экологического моделирования и контроля за отходами, а также будет реализована программа по вовлечению граждан в процесс принятия управленческих решений.
Вместе с тем у экспертов нет единого мнения относительно перспектив развития цифровизации в российских регионах. В частности, директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин полагает, что «однозначную оценку темпов цифровизации в России дать достаточно сложно».
Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов считает, что цифровизация развивается прежде всего в медицине и образовании, что связано «в первую очередь с появлением и широким распространением COVID-19».
А вот политолог Алина Жестовская скептически относится к перспективам цифровизации в российских регионах. Она полагает, что нынешний уровень коррупции сводит на нет все усилия в этой сфере.
Цифровизация как способ сократить издержки региональных бюджетов?
Заметным событием в сфере цифровизации стало открытие в российских субъектах Центров управления регионом (ЦУРы). Одни из первых ЦУРов были запущены в Башкирии, Мордовии, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. Причём в Башкирии под новый Центр управления было построено отдельное здание, прилегающее к Дому правительства. Главной задачей ЦУРов является обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти и организаций, ориентируясь на потребности и проблемы населения, их максимально оперативное решение. Считается, что проект по созданию ЦУРов по масштабу сопоставим с модернизацией госуслуг для их перевода в электронный вид и созданием сети МФЦ.
Но в регионах имеются и другие успешные практики внедрения цифровых услуг. Так, в Белгородской области запущен мобильный сервис «Школьный автобус 31», который показывает родителям местоположение закреплённых за школой автобусов, время и место прибытия транспортного средства, оперативно проинформирует, если автобус сломался. В Мурманской области планирование, управление и контроль работ коммунальной техники и специалистов по уборке осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы.
По мнению Сергея Таланова, тот факт, что цифровизация идёт и в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, связан прежде всего с желанием сократить издержки, ведь у многих субъектов Федерации — дефицитные бюджеты.
Цифровизация используется как инструмент централизации и оптимизации затрат государства на бюрократический аппарат, отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. В перспективе цифровизация ускорит укрупнение районов и регионов. Поэтому, казалось бы, на первый взгляд не связанные процессы рано или поздно сомкнутся и приведут к сокращению районов в регионах, а также объединению некоторых регионов. Платформой для этого выступит цифровизация: чиновники заявят, что на местах и особенно на периферии такого количества чиновников не нужно, и объявят оптимизацию.
Марат Хамидуллин выделяет республики Поволжья как образец наиболее удачных практик, но отмечает, что ситуация не везде одинаковая.
Куда более скептически к региональным примерам внедрения цифровых проектов относится Алина Жестовская. Она приводит несколько примеров провальных цифровых проектов в субъектах.
Тем не менее очевидно, что региональные проекты в сфере цифровизации присутствуют де-факто в большинстве сфер и предполагают создание удобных сервисов, способных решить или купировать те или иные проблемы. Учитывая внимание государства к этому направлению развития, можно ожидать, что и в дальнейшем в развитых регионах будет наблюдаться всплеск новых технологичных инициатив. Вопрос в том, что делать более бедным регионам. Хватит ли у них в условиях ограниченных бюджетов возможностей для вкладывания средств в цифровую экономику? Учитывая хроническое недофинансирование ряда приоритетных сфер, в частности социального обеспечения, есть причины сомневаться в том, что некоторым российским регионам будет в ближайшие годы до цифровизации.