Британский институт международных исследований Chatham house опубликовал доклад о принципах Запада по отношению к России, где попытался развенчать существующий эзопов язык дипломатии, принятый в международной практике между государствами, где истинные цели заменяются обтекаемыми политкорректными эвфемизмами. Доклад называется «Мифы и заблуждения в дебатах о России» и разбирает 16 мифов, по мнению авторов, вредных для Запада, но успевших укорениться в мышлении истеблишмента.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Европа

В докладе разбираются основные положения, которые Британия от лица всего Запада формулирует в отношении России. Делается вывод: цели и методы Запада и России разные, они конкуренты и никогда не будут партнёрами. За деталями можно обратиться к первоисточнику, а разбор содержания попунктно произведён в экспертной статье, вышедшей на сайте Института РУССТРАТ здесь и здесь.

Тексты англосаксов о России интересны тем, что написаны языком не аналитики, а пропаганды. В ней Россия описывается семантическими конструкциями, представляющими её циничным имперским субъектом, стремящимся к глобальной власти, а Запад — конструкциями, описывающими его в терминах морали с положительной коннотацией.

Это позволяет поменять Россию и Запад местами и понять, как же Запад видит себя, только не хочет сказать об этом прямо. Такой метод подстановки, принятый в математике, помогает развенчать те мифы, которыми в нашей среде оперируют сторонники той самой России как части Европы от Лиссабона до Владивостока. Это мифы о возможности партнёрства Европы и России, России и Запада, если убрать ненужную политизацию и посмотреть на взаимовыгодный интерес.

Карикатура из немецкого журнала начала XX века. «Европа сегодня»

Вообще англичан можно и нужно поблагодарить за откровенность. Они ведь не только своим союзникам глаза раскрыли, но и многим нашим читателям, не улавливающим подвоха в разговорах о том, что Россия должна стремиться стать частью западной цивилизации, преодолев на этом пути недопонимание, штампы Холодной войны и заскорузлость ястребов-консерваторов. Они всеми силами подают знаки «мы свои!», удивляясь, почему Запад считает их чужими, и видя в этом недоразумение, подлежащее устранению через терпеливые разъяснения.

«Сравнение Европы и США с Россией высвечивает ключевые различия. Во-первых, если ЕС и является империей, то только «империей по приглашению». Расширение НАТО также было обусловлено, не в меньшей мере, спросом от других государств» — пишут авторы доклада, и добавляют:

«Напротив, российские интеграционные проекты — это схемы навязывания «твердого добрососедства» другим государствам, многие из которых понесли серьезные издержки (а в случае Украины — войну), противодействуя этим инициативам. Некоторые страны, которые свободно выбрали интеграцию с Россией (например, Беларусь и Армения) впоследствии подверглись жестокому давлению с целью уступить больше суверенитета, чем они намеревались отдать».

В этом тексте прекрасно всё — прямота, наивность, детская вера в то, что их воспримут так, как они себя подают. То есть хотя бы не отрицают, что ЕС — это империя, — и на том спасибо. Вроде как в их новоязе империя — это ругательство. Но особо трогательно выглядит пассаж о спросе от других государств. Видимо, все майданы Украины и Армении, как и неудавшийся майдан в Белоруссии — это не плоды усилий организаторов цветных революций из самых крупных по штату посольств и армии НКО, не ультимативная политика «кто не с нами, тот против нас», не «навязывание твёрдого добрососедства» с Западом, а свободный выбор интеграции.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

То есть Армения и Украина, Грузия и Молдавия вовсе не уступили Западу суверенитета больше, чем намеревались отдать. Отдали ровно столько, сколько и хотели. А вот Россия хочет отнять больше, чем те хотят отдать. Плохо. Недемократично.

В трактовке англичан, Запад к интеграции приглашает, он её не навязывает. И его приглашение принимают добровольно. «Не виноватая я, он сам пришёл» — в России эта цитата стала классикой уже и в геополитике. А вот Россия навязывает Белоруссии и Армении такую интеграцию. И как же далеко она в этом навязывании продвинулась, интересно спросить?

Британцы не пишут правды, что Запад отнимает суверенитет силой. Сменив элиты и от их лица, промыв тотальной пропагандой мозги населению, подкупив одних и подавив других, делая заявления как бы от лица народов. Запад — конструктор театра марионеток. Россия такого театра не строит, она этим марионеткам делает прямое предложение. Но для Запада даже это неприемлемо — а вдруг кто-то соблазнится?

Но соблазнять может только Запад. Для России это «отъём суверенитета» и «принуждение к добрососедству». Поменяйте в этой картинке слова «Россия» и «Запад» местами — и всё встанет на свои места. Запад не должен допускать твёрдого добрососедства России и её соседей. И если он преуспел в этом, Россия не должна силой выправлять положение. Не должна давать Западу по рукам, когда он пойман с поличным за поджиганием российского дома с углов.

Описывая Россию, Запад описывает себя, но он боится это делать публично. Доклад Chatham house — это классика подачи пропаганды под видом аналитики. Совершенно саморазоблачительная записка получается, если просто понимать, что то, в чём Запад упрекает Россию, он хочет для себя.

«Россия рассматривает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве партнера ЕС в предполагаемой зоне свободной торговли, простирающейся «от Лиссабона до Владивостока». На самом деле ЕАЭС это политический проект, лишенный институциональной устойчивости подлинного общего рынка», — пишут авторы Chatham house.

Они честны тут наполовину: все без исключения торговые союзы — это политические проекты. Политика — это концентрированное выражение экономики. Кто скажет, что ЕС — это неполитический проект? И что Британия вышла из него не по политическим причинам?

«ЕАЭС не является евразийской версией ЕС, и аргумент России об «эквивалентности» ошибочен. В отличие от ЕС, ЕАЭС не управляется сильными общими институтами, способными разработать и обеспечить соблюдение свода общих правил. Другими словами, ЕАЭС не является подлинным проектом в экономической интеграции.

Kremin.ru ЕАЭС

В основе проблемы лежит тот факт, что с самого начала Москва создавала ЕАЭС, как средство обращения вспять потери Россией власти в регионе после распада Советского Союза, а не для проведения глубокой экономической интеграции с меньшими государствами».

Здесь британцы опять лукавят. Читайте Бжезинского — там всё сказано. США пошли на создание ЕС лишь потому, что, по их мнению, ЕС был политически подконтролен США, и это облегчало им руководство Европой. ЕС вопреки США никогда бы не состоялся. А что насчёт глубокой экономической интеграции, так на примере «Северного потока — 2» видно, как такие проекты без политики встречают сопротивление англо-американцев.

Больше того, англичане прямым текстом упрекают Германию в том, что она не следует британским интересам в Европе, не желает руководствоваться мнением британских марионеток в виде Польши, Прибалтики, Украины и прочих восточно-европейских лимитрофов. Вот как англичане выражают обиду по этому поводу:

«В любом диалоге также будет важно не допустить монополизации Россией внешней повестки ЕС. Необходимо избегать маргинализации восточных соседей ЕС, как внутри, так и за пределами Евразийского блока. Это особенно важно, учитывая, что некоторые государства-члены ЕС, такие как Германия, по-прежнему заинтересованы в «обычных деловых» отношениях с Россией и ЕАЭС в том, что касается экономических связей».

«Избегать маргинализации восточных соседей ЕС», — это как раз то самое требование к Германии не отмахиваться от английской польско-балтийской агентуры и отказаться от своих национальных интересов в пользу британских. Под вывеской единства политических целей Запада. А вот нет никакого такого единства. Дружба дружбой, а табачок врозь.

То, как авторы доклада трактуют российскую историю и обозначают занятые боевые позиции («Мировое сообщество наций должно продолжать политику непризнания Крыма в составе Российской Федерации, аналогичную непризнанию советского контроля над Прибалтикой после Второй мировой войны. Прибалтийским государствам потребовалось 50 лет, чтобы вернуть себе статус государства. Столь же долгое ожидание вполне мыслимо в случае с Крымом»), говорит о том, что никакой единой Европы от Лиссабона до Владивостока никогда быть не может.

Такая Европа возможна только при разделении России на 11 и более государств, при Крыме в качестве украинской базы НАТО, при Курилах в составе Японии и в качестве базы США, но вопрос — а нужна ли нам такая Европа? Та, в которой нет России, а есть 11 маленьких Украин? И возможна ли такая Россия вообще?

Россия никогда не станет Европой — для Европы даже Украина неприемлема потому, что является слишком большой. Это прямо сказал претендент на пост канцлера ФРГ Армин Лашет. ЕС занят подбором осколков на Балканах, всасыванием этих карликовых государств. А Украина — нет. Слишком большая для ЕС. Что же тут говорить о России, в которой, по словам Жванецкого, один только «Красноярский край покрывает Францию, как бык овцу»?

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

Что у Лашета на языке, то у Запада на уме. Но ведь мы это знали всегда. Нас боятся. Боятся нашей огромности, и потому только армия и флот — наши союзники. Это ещё цари знали и никаких иллюзий о вхождении в Европу не строили. Вхождение в Европу — это миф разночинцев, ставших либеральными интеллигентами. Они первые исчезают как класс при любой вестернизации России. Или превращаются в пятую колонну на зарплате у института пропаганды Госдепа США.

Российская элита обязана прекратить грезить о вхождении в Европу и начать создавать свой цивилизационный проект. Если она этого не сделает, у России будет другая элита. Не будет только другой России — раздробленной и вошедшей в Запад по частям. Войти в Европу целиком мечтают лишь пока только на Украине, но это страна с осколками ментальности советской номенклатурной элиты, опирающейся на сельский украинский национализм. Европейская мечта уже убила Украину.

Россия же смотрит на Европу не как на землю обетованную, а как на ресурс, и англичане, сами также смотрящие на Европу, чувствуют это, предлагая не верить европейцам в российские евроинтеграционные формулы. Но какой смысл тогда европейцам верить англичанам? Тем более после того, как они сами из ЕС вышли?