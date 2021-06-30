Информация о том, что Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб в €25,5 млн после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 30 июня в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

«Хотеть, конечно, можно, но, думается мне, зря СССР спас Чехию. Столько погибло бойцов Красной армии в борьбе за эту землю», — пишет Людмила М.

Многие пользователи оказались шокированы столь наглым поведением чешского правительства. Граждане напомнили чехам о том, что жители России своей кровью залили территорию Чехии, освобождая её от фашистских захватчиков.

«Я чего-то не припоминаю: а Чехия нам выплатила контрибуцию за то, что вермахт катался по нашей стране на её технике?» — задаётся вопросом Роман Г.

Освобождение Праги. 1945

Некоторые комментаторы убеждены, что у чешской стороны нет ровным счётом никаких доказательства причастности России к взрывам на их складах. Но они всё равно продолжат использовать свои фантазии в надежде вытрясти из Российской Федерации хоть какие-то деньги.

«Что и требовалось доказать! «Хайли лайкли» очень заразно, и важно найти «дойную корову», чтобы попробовать выкачать денежек, да поболее. Только вот адресом чехи ошиблись: Россия — не дойная корова», — отметила Olga L.

Часть людей считает, что Чехия стоит на грани экономического кризиса в связи с ухудшением отношений с Россией и соответствующего оттока российского капитала из страны. В связи с этим чешские власти намереваются покрыть свои убытки за счёт Российской Федерации.

«Так у них, что, финансовые трудности?! Евросоюз не подкинет, так как денег нет? Проще скинуть проблему на соседа? Ну, спасибо! Мы, наверное, откажемся от такого меценатства», — пишет Elena T.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому правительству пора показать всей Европе, что подобным образом, как это делает Чехия, с Россией разговаривать нельзя.

«Прекрасный повод показать всей Европе — куда ходят слишком наглые европейцы после таких заявлений. А то это уже похоже на финансовый терроризм против Российской Федерации. И пора уже давным-давно начать выводить государственные активы из-за границы. Само собой это не закончится», — указал Gunnar O.

Староместская площадь. Прага. Чехия

Отдельные комментаторы убеждены, что ситуация требует от России показательной порки Чехии, чтобы другим больше неповадно было огрызаться на нашу страну.

«Как эти клоуны вообще смеют так разговаривать с моей великой страной в таком тоне? Я очень хочу, чтобы моё правительство наказало Чехию и её потерявших берега политиков», — заявил Рома Н.

Напомним, 28 июня газета Mlada fronta Dnes опубликовала материал, согласно которому Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Ущерб власти республики оценили в €25,5 млн.