«Россия — не дойная корова» — Чехия потребовала €25,5 млн от РФ
Информация о том, что Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб в €25,5 млн после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 30 июня в социальной сети Facebook.
«Хотеть, конечно, можно, но, думается мне, зря СССР спас Чехию. Столько погибло бойцов Красной армии в борьбе за эту землю», — пишет Людмила М.
Многие пользователи оказались шокированы столь наглым поведением чешского правительства. Граждане напомнили чехам о том, что жители России своей кровью залили территорию Чехии, освобождая её от фашистских захватчиков.
«Я чего-то не припоминаю: а Чехия нам выплатила контрибуцию за то, что вермахт катался по нашей стране на её технике?» — задаётся вопросом Роман Г.
Некоторые комментаторы убеждены, что у чешской стороны нет ровным счётом никаких доказательства причастности России к взрывам на их складах. Но они всё равно продолжат использовать свои фантазии в надежде вытрясти из Российской Федерации хоть какие-то деньги.
«Что и требовалось доказать! «Хайли лайкли» очень заразно, и важно найти «дойную корову», чтобы попробовать выкачать денежек, да поболее. Только вот адресом чехи ошиблись: Россия — не дойная корова», — отметила Olga L.
Часть людей считает, что Чехия стоит на грани экономического кризиса в связи с ухудшением отношений с Россией и соответствующего оттока российского капитала из страны. В связи с этим чешские власти намереваются покрыть свои убытки за счёт Российской Федерации.
«Так у них, что, финансовые трудности?! Евросоюз не подкинет, так как денег нет? Проще скинуть проблему на соседа? Ну, спасибо! Мы, наверное, откажемся от такого меценатства», — пишет Elena T.
Ряд пользователей указывает на то, что российскому правительству пора показать всей Европе, что подобным образом, как это делает Чехия, с Россией разговаривать нельзя.
«Прекрасный повод показать всей Европе — куда ходят слишком наглые европейцы после таких заявлений. А то это уже похоже на финансовый терроризм против Российской Федерации. И пора уже давным-давно начать выводить государственные активы из-за границы. Само собой это не закончится», — указал Gunnar O.
Отдельные комментаторы убеждены, что ситуация требует от России показательной порки Чехии, чтобы другим больше неповадно было огрызаться на нашу страну.
«Как эти клоуны вообще смеют так разговаривать с моей великой страной в таком тоне? Я очень хочу, чтобы моё правительство наказало Чехию и её потерявших берега политиков», — заявил Рома Н.
Напомним, 28 июня газета Mlada fronta Dnes опубликовала материал, согласно которому Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых Чехия подозревает российские спецслужбы. Ущерб власти республики оценили в €25,5 млн.