Под пятой Набиуллиной — банкам дадут подзаработать на пенсионерах?
C 1 июля 2021 года, то есть с завтрашнего дня, большую часть социальных пособий работающим гражданам России, а также пенсии будут переводить только на карту «Мир». Также с этой же даты почти все магазины и площадки-агрегаторы страны обязаны принимать эту платежную карту. Подробности о компании-владельцы системы — в материале ИА REGNUM.
Массово перевести всех на карты «Мир» изначально планировали до 1 июля 2020 года, но из-за пандемии сроки сдвинули — сначала до 1 октября, потом до 31 декабря и наконец до 1 июля 2021 года. Из-за дополнений и корректировок у россиян возникла путаница, какие именно выплаты и пособия зачисляют только на эту карту, а какие возможно получить на иные банковские карты, например «Мастеркард» или «Виза». Так, на сайте управления Фонда социального страхования Волгоградской области в сообщении от июня 2021 года уточняется, что на карту национальной платежной системы будут переводить как минимум четыре вида выплат: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
С точки зрения угроз мирового закулисья отключить Россию от SWIFT и рисков блокировки иностранных платежных систем наличие собственной национальной системы — это неплохо. Но есть и некоторые нюансы. Например, карту «Мир» принимают и признают далеко не во всех странах, что лишает возможности использовать ее в путешествиях и для покупок на международных торговых площадках. Это из самого очевидного. На эти аргументы некоторые финансисты уже бросили страждущим — «отдыхайте в своей стране». Нечего, мол, вывозить деньги куда не следует.
Кто заработает?
В преддверии июльского нововведения некоторые российские банки, в том числе банки с госучастием, запустили предложения об открытии бесплатных карт «Мир» для зачисления пособий и пенсий. Казалось бы, неужели в благотворители подались? Но нет. Как некоторое время назад в комментариях изданию «Коммерсантъ» пояснил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, «банк использует остатки на картах «Мир» как свободную ликвидность, а значит, хорошо на этом зарабатывает».
А теперь представим объемы тех средств, если всех получателей соцпособий и пенсий законодательно перевести исключительно на «Мир».
По данным Росстата, на 1 января 2021 года общая численность пенсионеров в России составляет 45 637 000 человек (около 30% от всей численности населения РФ). В 2020 году минимальная пенсия в РФ фиксировалась на уровне 9,3 тыс. рублей. Даже если посчитать обороты пенсий на карту «Мир» по минимальной планке, сумма впечатляет. Прибавьте к этому социальные выплаты и пособия на детей, а также не стоит забывать и о том, что во многих бюджетных организациях зарплаты уже давно выплачиваются только на «Мир».
Чей ты, «Мир»?
Оператором платежной системы «Мир» является АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).
По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в июле 2014 года в Москве. Гендиректор с 2014 года — Владимир Комлев. В активе последнего в госреестре числятся доли в двух ликвидированных фирмах — 100% доли в ООО «Формс-Про», которое работало с 1999 по июль 2016 года, и доля в упаковочной компании «Руспак» (работало с 1999 по декабрь 2018 года). Совладельцем «Руспака» был Леонид Ламунин.
Уставный капитал НСПК — 4,3 млрд рублей. Учредитель и единственный акционер — Центробанк России, которым руководит Эльвира Набиуллина.
АО участвовало в учреждении Ассоциации развития финансовых технологий (Финтех), в числе создателей которой также отметились ЦБ РФ, Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ Банк, банк «Финансовая корпорация «Открытие», «Газпромбанк» и «Киви-банк». В задачи Финтеха входит удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичноcти, развитие технологии распределенного реестра, развитие розничного платежного пространства, открытых API, облачные сервисы, а также правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информсистемами.
Для справки: система распределенного реестра — это база цифровых транзакций, записей о событиях, содержащих критически важную управленческую, юридическую, финансовую и иную информацию, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех носителях у всех участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользователей реестра.
Помимо этого, 4 мая 2021 года НСПК выступила соучредителем ООО «Системы распределенного реестра». Актив будет зарабатывать на разработке компьютерного программного обеспечения. Соучредителем также выступили ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», Газпромбанк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк и Финтех. Директор нового актива — Татьяна Жаркова. Она же и руководитель Финтеха.
По данным с сайта НСПК, на сегодня количество эмитированных карт «Мир» составляет более 70 млн, а с системой сотрудничают 312 банков. Доля «Мира» в общероссийской эмиссии платежных карт — 17%.
На сайте системы уточняется, что «внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК».
За 2020 год выручка НСПК составила 22 233 435 000 рублей против 16 171 835 000 рублей годом ранее. Чистая прибыль за пандемийный год была на уровне 8 227 119 000 рублей против 8 227 119 000 рублей в 2019 году.