C 1 июля 2021 года, то есть с завтрашнего дня, большую часть социальных пособий работающим гражданам России, а также пенсии будут переводить только на карту «Мир». Также с этой же даты почти все магазины и площадки-агрегаторы страны обязаны принимать эту платежную карту. Подробности о компании-владельцы системы — в материале ИА REGNUM.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Массово перевести всех на карты «Мир» изначально планировали до 1 июля 2020 года, но из-за пандемии сроки сдвинули — сначала до 1 октября, потом до 31 декабря и наконец до 1 июля 2021 года. Из-за дополнений и корректировок у россиян возникла путаница, какие именно выплаты и пособия зачисляют только на эту карту, а какие возможно получить на иные банковские карты, например «Мастеркард» или «Виза». Так, на сайте управления Фонда социального страхования Волгоградской области в сообщении от июня 2021 года уточняется, что на карту национальной платежной системы будут переводить как минимум четыре вида выплат: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).

С точки зрения угроз мирового закулисья отключить Россию от SWIFT и рисков блокировки иностранных платежных систем наличие собственной национальной системы — это неплохо. Но есть и некоторые нюансы. Например, карту «Мир» принимают и признают далеко не во всех странах, что лишает возможности использовать ее в путешествиях и для покупок на международных торговых площадках. Это из самого очевидного. На эти аргументы некоторые финансисты уже бросили страждущим — «отдыхайте в своей стране». Нечего, мол, вывозить деньги куда не следует.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банковские карты

Кто заработает?

В преддверии июльского нововведения некоторые российские банки, в том числе банки с госучастием, запустили предложения об открытии бесплатных карт «Мир» для зачисления пособий и пенсий. Казалось бы, неужели в благотворители подались? Но нет. Как некоторое время назад в комментариях изданию «Коммерсантъ» пояснил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, «банк использует остатки на картах «Мир» как свободную ликвидность, а значит, хорошо на этом зарабатывает».

А теперь представим объемы тех средств, если всех получателей соцпособий и пенсий законодательно перевести исключительно на «Мир».

По данным Росстата, на 1 января 2021 года общая численность пенсионеров в России составляет 45 637 000 человек (около 30% от всей численности населения РФ). В 2020 году минимальная пенсия в РФ фиксировалась на уровне 9,3 тыс. рублей. Даже если посчитать обороты пенсий на карту «Мир» по минимальной планке, сумма впечатляет. Прибавьте к этому социальные выплаты и пособия на детей, а также не стоит забывать и о том, что во многих бюджетных организациях зарплаты уже давно выплачиваются только на «Мир».

Дарья Драй ИА REGNUM Пенсионерка в отделении банка

Чей ты, «Мир»?

Оператором платежной системы «Мир» является АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в июле 2014 года в Москве. Гендиректор с 2014 года — Владимир Комлев. В активе последнего в госреестре числятся доли в двух ликвидированных фирмах — 100% доли в ООО «Формс-Про», которое работало с 1999 по июль 2016 года, и доля в упаковочной компании «Руспак» (работало с 1999 по декабрь 2018 года). Совладельцем «Руспака» был Леонид Ламунин.

Уставный капитал НСПК — 4,3 млрд рублей. Учредитель и единственный акционер — Центробанк России, которым руководит Эльвира Набиуллина.

АО участвовало в учреждении Ассоциации развития финансовых технологий (Финтех), в числе создателей которой также отметились ЦБ РФ, Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ Банк, банк «Финансовая корпорация «Открытие», «Газпромбанк» и «Киви-банк». В задачи Финтеха входит удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичноcти, развитие технологии распределенного реестра, развитие розничного платежного пространства, открытых API, облачные сервисы, а также правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информсистемами.

А.В. Соломин. Википедия Головной офис Национальной системы платёжных карт

Помимо этого, 4 мая 2021 года НСПК выступила соучредителем ООО «Системы распределенного реестра». Актив будет зарабатывать на разработке компьютерного программного обеспечения. Соучредителем также выступили ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», Газпромбанк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк и Финтех. Директор нового актива — Татьяна Жаркова. Она же и руководитель Финтеха.

По данным с сайта НСПК, на сегодня количество эмитированных карт «Мир» составляет более 70 млн, а с системой сотрудничают 312 банков. Доля «Мира» в общероссийской эмиссии платежных карт — 17%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

На сайте системы уточняется, что «внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК».

За 2020 год выручка НСПК составила 22 233 435 000 рублей против 16 171 835 000 рублей годом ранее. Чистая прибыль за пандемийный год была на уровне 8 227 119 000 рублей против 8 227 119 000 рублей в 2019 году.