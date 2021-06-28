Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет?
Экономика Азербайджана растет почти на 3% в год. Власти уверяют, что население ощущает экономический рост. Однако эксперты указывают, рядовые жители страны не чувствуют стабильности и эмигрируют в другие страны. В основном в Россию.
Как азербайджанская общественность оценивает эту тему в социальных сетях?
Михаил Дамдинжапов комментирует: «Экономику Азербайджана спасает мировой рост цен на нефть и плюс мудрое и грамотное руководство президента И. Г. Алиева.
ВВП Азербайджана растет на 2−3% в год. Это очень мало. Это из-за эпидемии. Но это пройдет. Огромные средства направлены на восстановление освобожденных районов. Также огромные средства приходится направлять на закупку современных видов вооружения, на оборону. Иначе с Азербайджаном перестанут считаться соседние и дальние страны. Вон СССР при мудром руководстве Сталина через 5−10 лет после страшной разрушительной войны сумел восстановить народное хозяйство. А уже в 1957 году в Москве был Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как говорят электрики, немного терпения и тьма уйдет и будет СВЕТЛО!»
Rashad Mammedli: «С каждым годом на улицах всё больше иномарок, у всех есть смартфоны (у некоторых — дорогие), никто ни нищенствует, просто на суперскую жизнь денег не хватает».
АРИф РАМАЗАН говорит: «На хлеб денег нет, народ бедствует».
Onun Adı такого же мнения: «Цены непосильные уже. Люди скоро часть продуктов будут кушать по крупным праздникам как в ХХ веке».
Заур Бабаев не согласен с Арифом: «На хлеб деньги не находят бездельники. Президент должен тебе в карман денег засунуть на расходы? Иди работай, зарабатывай. Для этого есть все возможности».
Ахмед Гусейнов поддерживает Заура: «Ариф, живу и работаю в Азербайджане, мне 34, нормально так живу. На свои хотелки хватает. Может, проблема в лени определенных кругов?»
Галиб Ибрагимов в поддержку последних высказался: «Друзья, не обращайте внимания. Я готов простить все недостатки семьи Алиевых, дай бог ему здоровья, за последние несколько столетий впервые он вернул потерянные земли. Многие не знают какие усилия требуются, чтобы с Россией сохранить дружеские отношения и с Западом не ссориться. Дай бог ему долгих лет жизни».
Пользователь Фэйсбука Сархан Солтанов считает: «Если бы у нас была не авторитарная, а нормальная власть, то теми природными ресурсами, которые у нас имеются, мы бы жили как минимум не хуже, чем Восточная Европа! Нашу страну не покидали бы такие умы, как Лютфи Заде, вы только прочитайте, какие у него заслуги в сфере математики и технологии! Если наша власть будет служить нашему народу, мы будем жить самодостаточно и ни в какую Европу, а уж тем более в Россию не надо будет уезжать за лучшими условиями жизни!»