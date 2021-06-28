



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с участниками ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам (ROACO), передает Vatican News (Ватикан). Он отметил, что, несмотря на пандемию, в течение последнего года объединение проводило чрезвычайные встречи как для решения ситуации в Эритрее, так и для отслеживания обстановки в Ливане после разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Напомнив о своем недавнем апостольском визите в Ирак, понтифик поблагодарил членов организации и всех, кто поддерживает их проекты: мирян, семьи, приходы, волонтеров, призвав обратить особое внимание на помощь Церквам и населению Святой земли, которая из-за пандемии лишилась паломников. Франциск отметил важность мирных решений для Израиля и Палестины, а также для Сирии, измученной десятилетним конфликтом, который вынудил миллионы людей стать внутренними и внешними переселенцами. «В конце моего апостольского путешествия в Армению в 2016 году, — напомнил папа, — мы вместе с католикосом Гарегином II выпустили в небо голубей как знак и пожелание мира во всем кавказском регионе. К сожалению, за последние месяцы ситуация снова ухудшилась, и я признателен за ваше внимание к реалиям Грузии и Армении, направленное на то, чтобы католическая община и далее была знаком и закваской евангельской жизни».

В Афганистане расширяется продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). На это указала спецпредставитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс, которая в ходе заседания Совета Безопасности ООН подчеркнула серьезность ситуации и риск потери прогресса, достигнутого в последние двадцать лет. Лайонс указала, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится захватить центры афганских провинций после вывода иностранных войск. Лайонс призвала международное сообщество оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те вернулись за стол переговоров и обсудили прекращение огня с афганскими властями. По словам постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, «в Афганистане нет военного решения. Мы повторяем талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что военный путь не приведет к их легитимности и что мир не признает создание какого-либо правительства, навязанного силой».

Вывод войск США и НАТО вернет Афганистан талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считает UCA News (Гонконг, Китай). Папская миссия в Афганистане разделяет страх перед возвращением в прошлое, когда страной руководило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках процесса восстановления международное сообщество и Католическая церковь провели большую гуманитарную работу в Афганистане. Некоторые инициативы, связанные с образованием и расширением прав и возможностей женщин, дали положительные результаты. Вывод войск ставит под сомнение продолжение католической миссии. Такие страны, как Индия, Иран, Китай, Россия и Пакистан, соперничают за право влиять на переходный процесс в Афганистане. Индия предпочитает республиканское правление, с чем согласны Иран, Китай и Россия. Они просят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от консервативных взглядов и религиозного экстремизма. Пакистан не упустил ни единственной возможности сократить присутствие Индии в Афганистане (и наоборот). Появление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на национальной арене вновь поставит под угрозу демократию и свободу вероисповедания в Афганистане.

Дети Афганистана

Католики Святой земли анализируют последствия смены власти в Израиле, пишет NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Латинский патриархат Иерусалима гадает, будет ли новое израильское правительство во главе с Нафтали Беннеттом решать вопросы, которые оставались без движения в течение 12-летнего срока экс-премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Канцлер Латинского патриархата отец Ибрагим Шомали сообщил изданию, что многие христиане в Израиле чувствовали себя бесправными в отношениях с правительством. «Христианская община, Католическая церковь хотят чувствовать себя частью народа Израиля, — сказал он. — Хотя мы не представляем даже 2% населения страны, мы вносим непропорционально большой вклад в сектор образования и индустрию туризма. Где бы были святые места без нас? Мы заслуживаем уважения». Одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются церкви Святой земли, является нежелание Израиля предоставлять визы для въезда в страну. Речь идет о зарубежных добровольцах, церковных служащих, священниках и монахинях, которые приезжают для работы с местной общиной. По словам канцлера, Латинский патриархат также пытается обеспечить работой палестинских христиан, которые раньше зарабатывали на жизнь в сфере паломничества, ныне почти разрушенной пандемией коронавируса. Еще одно давнее разногласие касается налогообложения. В Османской империи церкви Святой земли были освобождены от муниципальных налогов. Израиль, который раньше поступал так же, теперь требует, чтобы храмы платили налоги, причем задним числом, начиная с 1967 года. Сменявшие друг друга правительства Израиля и Святой престол ведут переговоры по вопросу налогообложения уже более 20 лет. Отец Шомали отметил, что выплата налогов может ввергнуть Католическую церковь на Святой земле в состояние, близкое к банкротству. Администрация Палестинской автономии тем временем продолжает предоставлять церквам право не платить муниципальные налоги. По словам генерального директора Латинского патриархата Сами Эль-Юсефа, еще одной проблемой, с которой сталкиваются израильские христиане, является практически невозможность получения вида на жительство для их палестинских супругов. Палестинцы утверждают, что Израиль отклоняет подавляющее большинство просьб о воссоединении палестинских семей, чтобы помешать палестинцам с Западного берега и Газы поселиться в Израиле.

Kobi Gideon. Government Press Office (Israel) Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Некоторые католические колледжи отказываются от прививок, что беспокоит экспертов в области общественного здравоохранения, рассказывает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Из 40 католических университетов только 27 требуют от студентов сделать прививки. Однако некоторые учебные заведения не ставят такого условия, например Католический университет Америки. Это беспокоит экспертов в области общественного здравоохранения. Опросы показывают, что примерно 7 из 10 студентов «решительно» или «в определенной степени» поддерживают требование о вакцинации для тех, кто возвращается в кампус осенью. 64% студентов уже сделали прививки, еще 21% заявили, что планируют сделать это (по состоянию на 2 мая), лишь 15% заявили, что не хотят вакцинироваться. При этом 91% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, заявили, что они за обязательную вакцинацию, в то время как только 25% сторонников республиканцев придерживаются такого же мнения. В группе противников обязательной вакцинации 40% подчеркнули, что «определенно» или «вероятно» покинут свое учебное заведение, если сделать прививку от них потребует администрация.

Polonia Christiana (Краков, Польша) призывает не позволить главе правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому принудительно делать прививки. Издание обращает внимание на публикации, в которых утверждается, что Качиньский на заседании парламентского клуба объединенных правых намекнул на перспективу обязательной вакцинации поляков. Если PiS установит подобное требование, это станет значительным шагом данной партии на пути построения авторитарного государства. Здесь не имеет значения, за вакцинацию мы или нет. В нашем случае принуждение означает одно: опасность расширения сферы влияния государства за счет ограничения свободы людей. Пусть поляки не проснутся через несколько месяцев в мире, где санитарная сегрегация является фактом. Иначе это станет поворотным моментом, который ознаменует конец нашего — все еще в некотором смысле свободного — мира.

(сс) Adam Guz. Kancelaria Premiera Вакцинация против коронавируса в Польше

Состояние экономики заставляет Саудовскую Аравию идти на серьезные реформы, передает AsiaNews (Рим, Италия). Их автор, наследный принц Мухаммед бен Салман, преследует цель понизить религиозный радикализм и открыть страну для международной экономики. Активисты в защиту прав меньшинств приветствуют решение запретить уничижительные термины, такие как «обезьяны» и «свиньи», для обозначения верующих других религий. Освобождая страну от зависимости от нефти, бен Салман пытается, хотя и очень осторожно, противостоять радикальному насаждению мусульманской веры. Реформы, проведенные за последние два года наследным принцем, внесли некоторые коррективы в жизнь общества: женщинам теперь разрешено водить автомобили и посещать зарезервированные для них секции на стадионах. Азиз Альгашян, эксперт по исламу из Университета Эссекса, отмечает, что Эр-Рияд все больше ориентируется на «экономику» и «прибыль», а не религиозность, «в попытке казаться более привлекательным для инвесторов» или «менее пугающим». Хотя Саудовская Аравия все еще далека от дубайской модели. Однако «не будет преувеличением сказать», говорит Кристин Диван из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, что страна «вступила в постваххабитскую фазу», а «религия больше не имеет права вето в экономике, общественной жизни и внешней политике».

Армянская апостольская церковь избрала примирительный тон по отношению к победителю на выборах, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). После того как действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно для многих наблюдателей победил на досрочных парламентских выборах, Эчмиадзин сделала шаг навстречу ему. В преддверии выборов отношения Церкви с Пашиняном были крайне прохладными: всего за несколько дней до голосования Эчмиадзин в официальном заявлении отверг «несправедливые обвинения» со стороны премьера. Теперь католикосат взял более примирительный тон. В своем заявлении по итогам выборов Армянская апостольская церковь приветствовала тот факт, что они в значительной степени прошли мирно и без серьезных инцидентов. От нового правительства Эчмиадзин теперь ждет гарантий безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), защиты национальной идентичности и культуры, продвижения социальной солидарности. Церковь положительно оценила заявление Пашиняна о том, что он будет работать на единство, а также выступает против разжигающих ненависть политических высказываний. Ожидается, что новое правительство также будет стремиться к сотрудничеству с Церковью.

(сс) Butcher Эчмиадзинский кафедральный собор

26 июня завершился визит в Польшу архиепископа Генуи на покое кардинала Анджело Баньяско, передает Vatican News (Ватикан). Апостольская нунциатура в Польше сообщила, что иерарх находился в Польше по распоряжению Святого престола для расследования некоторых фактов, касающихся действий кардинала Станислава Дзивиша во время управления Краковской архиепархией (2005—2016 годы). Ранее в Польше вышел документальный фильм, в котором выдвигались обвинения также против кардинала Дзивиша в сокрытии некоторых злоупотреблений духовенства. Дзивиш отверг все обвинения, назвав их клеветой. В ходе визита кардинал Баньяско проанализировал имеющуюся в распоряжении документацию и провел ряд встреч. Его отчет о поездке будет направлен в Римскую курию.