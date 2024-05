На сайте министерства культуры и информационной политики Украины, в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, по состоянию на 27 июня нет российского исполнителя Филиппа Киркорова. В последний раз перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, обновлялся 25 июня, то есть после того, как ранее российский исполнитель был внесен в данный список. На отсутствие Киркорова в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, 27 июня обратили внимание журналисты издания «Страна.ua».

Читайте также: Украинцы: «Сегодня не понравился Киркоров, а завтра будут черепа мерить?»

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Комментирующие указали на то, что подобные действия украинского правительства позорят страну.

«Я понимаю, что шизофрения — не самое приятное состояние власти… Сперва внести Киркорова в реестр, а потом, покушав два ведра насмешек, позорно втихаря убрать его из списка… Мне все больше действия власти напоминают, как в «Простоквашино» звери письмо родителям мальчика писали…» — отметил Михаил Чаплыга.

Ian Burt

Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson