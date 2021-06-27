На сайте министерства культуры и информационной политики Украины, в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, по состоянию на 27 июня нет российского исполнителя Филиппа Киркорова. В последний раз перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, обновлялся 25 июня, то есть после того, как ранее российский исполнитель был внесен в данный список. На отсутствие Киркорова в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, 27 июня обратили внимание журналисты издания «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Комментирующие указали на то, что подобные действия украинского правительства позорят страну.

«Я понимаю, что шизофрения — не самое приятное состояние власти… Сперва внести Киркорова в реестр, а потом, покушав два ведра насмешек, позорно втихаря убрать его из списка… Мне все больше действия власти напоминают, как в «Простоквашино» звери письмо родителям мальчика писали…» — отметил Михаил Чаплыга.

Ian Burt Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson

«Как можно гордиться, уважать, верить этому государству?!» — не понимает Лидия Ч.

«Правая рука не знает, что делает левая рука. Потому так и получается», — отметила Екатерина Р.

«Сверяют каждое действие с рейтингом. Растет — оставляют, падает — отменяют», — добавил Uriy S.

«Значит ли теперь это, что Киркоров — самый влиятельный в Украине?» — иронизирует Руслан К.

«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Как стыдно и больно за нашу страну, за людей», — пишет Марина Б.

«Действия нынешней власти напоминают день самоуправления в детском саду или в начальной школе. За державу обидно!» — отреагировала Wella R.

«Так все по нотам! Они (власть) в дурманном угаре делают, а потом, когда попускает, начинают исправлять. Это как после пьяной вечеринки, проснулись и раздуплились. Сириусу больше не наливать! А если серьезно, то просто до рвоты гадко и позорно все это. Ведут себя как гниль поганая, подленькие, мелкие душонкой людишки…» — пишет Вика Г.

«Так это норма для нашей страны — быть посмешищем для всего мира. Наша власть сначала одним *опу лижет, потом другим, идут «верным» путем, а народ страдает», — написала Светлана Д.

Цитата Диафильм Про Иванушку-дурачка Студия Диафильм, Москва, 1968 г Медведь потешается над дураком

«Была поговорка: Россию умом не понять! К ней мы привыкли давно… Но и Украину уже сложно понять, верно?» — спросила Lusine B.

«Всё верно. Только Россию умом не понять потому, что она очень сложная. А Украину, потому что очень тупая», — ответил на реплику Lusine B. Димитрий С.

«Ну это стратегия такая. Сначала вы кого-то заносите в список врагов, а потом оттуда убираете. Бац! И одним врагом меньше», — иронизирует Димитрий С.

«Идиотизм, возведённый в ранг национальной политики!» — отметил Валерий Т.

«Это не правительство — это цирк с клоунами», — добавила Ирина К.

«Народ не успел испугаться, а Киркорова вычеркнули. Люди, что же это творится в стране?» — иронизирует Ирина В.

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Напомним, ранее министерство культуры и информационной политики Украины включило Филиппа Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности.