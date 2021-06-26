«Это же надо страну довести» — в Москве пресекли продажу справок о прививке
Информация о том, что в Москве пресекли продажу поддельных медицинских документов, в том числе справок по освобождению от вакцинации, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».
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"А что, так можно было? Где можно приобрести данную нелегальную бумажку, без которой все букашки?» — задаётся вопросом Андрей Р.
Многие пользователи пришли к выводу, что появление подобных преступных схем обязано действиям российских властей, которые умудрились довести народ до желания нарушать законодательство Российской Федерации.
«Вы понимаете масштаб маразма политики государства, что людям приходится массово покупать справки о прививках?! Это же надо было и без того абсурдную страну довести до ещё большего абсурда», — пишет Юра Г.
Некоторые комментаторы отметили, что люди готовы идти на подобные шаги не от лучшей жизни. Граждане предполагают, что вскоре те, кто предлагает поддельные справки о вакцинации, изменят подход к делу и будут больше похожи на наркодилеров, которые прячут «запрещёнку» в секретных местах.
«Мой работодатель с сочувствием сообщил о необходимости вакцины, мой шеф собирается покупать справку, ругает при этом власть. Вот поэтому и будут востребованы данные бумаги. Просто курьеры станут умнее, превратятся в закладчиков», — предполагает Олег П.
Часть людей считает, что своим упорством и безрассудством население Российской Федерации само себе копает яму. Они отметили, что, в то время как некоторые покупают поддельные справки, медики в поте лица трудятся над спасением жизней от коронавируса.
«У меня подруга работает в «красной зоне» и из-за таких «оптимистов» ей никогда не выйти из этого противочумного костюма, да еще в эту жару. Это вас «не пессимистов» надо в него затолкать и заставить поработать там хотя бы день. Сейчас эпидемия и некоторые не понимают, что про отдельные устои забыть надо. Своей упёртостью и отрицанием факта этой эпидемии, жизнь, которая была до 2019 года, не вернуть. Мы живём в новых реалиях», — отметила Людмила Т.
Ряд пользователей предлагает руководству страны провести решительные действия, чтобы ни у кого не было даже малейшей возможности заполучить поддельные документы о прохождении вакцинации.
«Компанию из шизоидов-антипрививочников нужно искоренить. От них и исходят эти правонарушения, караемые уголовным законодательством», — призывает Сергей Н.
Отдельные комментаторы призвали к обратному. Люди считают, что властям следовало бы сделать вакцинацию от COVID-19 вновь добровольной и работать над тем, чтобы убедить население делать прививки.
«Просто принудиловку уберите и барыги исчезнут сами собой. А спрос на справки лишь показывает уровень доверия к вакцине и к власти. Надо руководству думать в этом направлении, а не заставлять делать людей то, чего они не хотят и даже боятся», — поделился своим мнением Василий О.
Напомним, 25 июня «МВД Медиа» опубликовало материал о том, что в Москве пресекли продажу поддельных медицинских документов, в том числе справок по освобождению от вакцинации.