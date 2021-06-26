Информация о том, что в Москве пресекли продажу поддельных медицинских документов, в том числе справок по освобождению от вакцинации, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

"А что, так можно было? Где можно приобрести данную нелегальную бумажку, без которой все букашки?» — задаётся вопросом Андрей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление подобных преступных схем обязано действиям российских властей, которые умудрились довести народ до желания нарушать законодательство Российской Федерации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Европейский

«Вы понимаете масштаб маразма политики государства, что людям приходится массово покупать справки о прививках?! Это же надо было и без того абсурдную страну довести до ещё большего абсурда», — пишет Юра Г.

Некоторые комментаторы отметили, что люди готовы идти на подобные шаги не от лучшей жизни. Граждане предполагают, что вскоре те, кто предлагает поддельные справки о вакцинации, изменят подход к делу и будут больше похожи на наркодилеров, которые прячут «запрещёнку» в секретных местах.

«Мой работодатель с сочувствием сообщил о необходимости вакцины, мой шеф собирается покупать справку, ругает при этом власть. Вот поэтому и будут востребованы данные бумаги. Просто курьеры станут умнее, превратятся в закладчиков», — предполагает Олег П.

Часть людей считает, что своим упорством и безрассудством население Российской Федерации само себе копает яму. Они отметили, что, в то время как некоторые покупают поддельные справки, медики в поте лица трудятся над спасением жизней от коронавируса.

«У меня подруга работает в «красной зоне» и из-за таких «оптимистов» ей никогда не выйти из этого противочумного костюма, да еще в эту жару. Это вас «не пессимистов» надо в него затолкать и заставить поработать там хотя бы день. Сейчас эпидемия и некоторые не понимают, что про отдельные устои забыть надо. Своей упёртостью и отрицанием факта этой эпидемии, жизнь, которая была до 2019 года, не вернуть. Мы живём в новых реалиях», — отметила Людмила Т.

Ряд пользователей предлагает руководству страны провести решительные действия, чтобы ни у кого не было даже малейшей возможности заполучить поддельные документы о прохождении вакцинации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от коронавируса в ГУМе

«Компанию из шизоидов-антипрививочников нужно искоренить. От них и исходят эти правонарушения, караемые уголовным законодательством», — призывает Сергей Н.

Отдельные комментаторы призвали к обратному. Люди считают, что властям следовало бы сделать вакцинацию от COVID-19 вновь добровольной и работать над тем, чтобы убедить население делать прививки.

«Просто принудиловку уберите и барыги исчезнут сами собой. А спрос на справки лишь показывает уровень доверия к вакцине и к власти. Надо руководству думать в этом направлении, а не заставлять делать людей то, чего они не хотят и даже боятся», — поделился своим мнением Василий О.

Напомним, 25 июня «МВД Медиа» опубликовало материал о том, что в Москве пресекли продажу поддельных медицинских документов, в том числе справок по освобождению от вакцинации.