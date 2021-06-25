Заявление Совета Европейского союза о том, что ЕС официально ввёл секторальные экономические санкции против Белоруссии, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Штурвал. Лукашенко. Белоруссия

"Как была Европа фашистским Третьим рейхом — так и осталась», — считает Дмитрий Б.

Многие пользователи поприветствовали такое решение со стороны Евросоюза. Таким образом, Белоруссия оказывается ближе к Российской Федерации, что для обеих стран очень выгодно и стратегически важно.

«Значит, Белоруссия всё сделала правильно! Чем хуже для Запада, тем выгоднее для России! Золотое правило!» — пишет Алексей Д.

Iranreview.org Санкции

Некоторые комментаторы уверены, что отныне Лукашенко уже не удастся играть в обе руки, заигрывая одновременно с Россией и Европой. Главе Белоруссии придётся смириться с интеграцией его страны в Российскую Федерацию.

«Вот и хорошо. Белоруссии придётся теснее интегрироваться с Россией. Тогда Лукашенко больше не будет заигрывать с еврокомиссарами», — предполагает Алексей Л.

Часть граждан пришла к выводу, что санкции были введены, потому что они должны были быть введены, а обоснование для этого было представлено лишь ради приличия.

«Самолёт — это повод для санкций. Тем более что всё было спланировано западными спецслужбами. Только вот не по сценарию пошло. Давление на Лукашенко, чтобы сместить власть и назначить прозападную марионетку, типа Тихановской, не удалось. Не будет второй Украины. Западные страны хотят всё распродать в Белоруссии и развалить промышленность», — отметил Геннадий Г.

Отдельные пользователи убеждены, что то, в чём Евросоюз обвиняет руководство Белоруссии, не является правдой и лишь служит инструментом для давления на власть в республике.

«Как это цинично, когда вводят санкции по причине, виновником которой был не ты. Если самолёт был вынужден совершить экстренную посадку на территории Белоруссии, то прежде всего виноват в этом сам лайнер или тот, кто совершил звонок о минировании. Вот с них и спрашивайте», — обращается Руслан Б.

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Нашлись и те, кто призвал Лукашенко не временить с окончательным присоединением Белоруссии к России. Люди считают, что если он этого не сделает, то окажется в полном одиночестве и изоляции.

«Европейский союз делает абсолютно всё, чтобы Белоруссия вступила в более глубокий союз с Россией. Время двунаправленности для усатого прошло, он либо примет интеграцию в РФ, либо канет в Лету», — поделился своим мнением Михаил Т.

Напомним, 24 июня Совет Европейского союза сделал публичное заявление о том, что ЕС официально ввёл секторальные экономические санкции против Белоруссии в ответ на «эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая».