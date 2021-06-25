23 июня индийские СМИ сообщили, что в одной из деревень в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии было украдено 800 кг коровьего навоза стоимостью 1600 рупий (примерно $21,56). Местная полиция проводит масштабный обыск, но задержать подозреваемого злоумышленника пока не удалось.

(сс) Devanath Корова в Индии

Столь резонансное событие не прошло незамеченным в китайской социальной сети Sina Weibo. Пользователи оставили десятки тысяч сообщений под соответствующей публикацией в паблике «Бурные новости».

«Ожидаем масштабные рейды по всей стране местной полиции», — заявил один из неравнодушных пользователей.

«Начните расследование с индийской фармацевтической фабрики. Вероятность раскрытия очень высока», — отметил другой комментатор.

Многие пользователи отметили, что очевидным образом кража произошла с целью использовать для лечения больных новым коронавирусом, поскольку это единственное действенное средство, знакомое жителям Индии.

(сс) Jaskirat Singh Bawa Полиция Индии

Другой пользователь отметил, что дело о краже коровьего навоза вызвало такой мощный резонанс, которого не вызывало дело о недавнем изнасиловании.

«Навоз — это еще и ценнейший ресурс! Раньше были страны, которые развязывали войны из-за гуано», — поддержал дискуссию пользователь «Детеныш».

"Навоз — это отличный импортный проект, единственное, что с грузоперевозчиками тяжело договориться», — пошутил «Москва-Пекин».

"Теперь я буду следить за этим делом внимательно. Я восхищаюсь самоотверженностью и серьезностью индийских полицейских», — отметил Энди Юэ.

«Это ужасный и шокирующий случай. Как могло быть допущено такое кощунство?» — возмутился «Море».

"Раньше я считал, что Индия — это волшебная страна несметных сокровищ, роскошных одеяний. Но теперь я знаю, что это волшебная страна ценнейшего навоза», — поделился соображениями Туми Инфу.

(сс) BANITAtour Коровы в Индии

Несмотря на шуточность сообщений китайских пользователей, ситуация в Индии с эпидемией нового коронавируса остается нешуточной. Проблема заключается еще и в том, что в Индии — кастовое общество с жестким расслоением. При этом медицинская помощь часто недоступна простым беднякам, чье сознание в существенной степени обусловлено религиозными стереотипами.

Поскольку корова в Индии — священное животное, то коровий навоз считается лечебным. Отчаявшиеся низы используют его в качестве средства борьбы с эпидемией, что приводит к соответствующим результатам. Кража навоза в этой ситуации является событием несколько более значимым для индийцев, чем может показаться западному человеку.