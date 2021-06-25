Заявление вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова о том, что после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма стоит включить Великобританию в список недружественных стран, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 июня в социальной сети Facebook.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

«Не понял, что за шутка?! А с каких пор Великобритания была дружественной страной для России?» — задаётся вопросом Да А.

Многие пользователи убеждены, что Великобритания не станет для России недружественным государством, потому что очень много представителей российской элиты невероятно сильно зависимы от туманного Альбиона.

«А кому же тогда российский ЦБ будет продавать золотой запас?! А как же быть с активами российского олигархата и алчного госаппарата?! А где же будет учиться золотая молодёжь? И много чего ещё. Для вышеперечисленных Британия — друг с большой буквы», — написал Михаил М.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Великобритания принесла очень много зла России и даже участвовала в войнах против Российской Империи.

«По большому счёту, это самая недружественная страна в мире. И не только России, но и всему русскому и славянскому», — считает Nik G.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

Ряд граждан считают, что руководству нашей стране необходимо признать Великобританию не недружественной, а прямо-таки вражеской страной. Люди указывают на то, что говорить необходимо чётко, иначе никто в Лондоне не станет воспринимать предупреждения со стороны Москвы всерьёз.

«Вы можете чётко и правильно выговорить? Внести в список врагов, а не недружественных стран. Это клеймо должно остаться на все поколения в будущем. Как истребили фашизм, так и по отношению к Великобритании должна быть определённость», — указал Victor Z.

Часть пользователей пришли к выводу, что лучшим средством, чтобы отвадить британские военные корабли от курсирования вдоль российских границ, является конфискация нарушивших территориальные воды судов.

«Чужие военные корабли, которые нарушили государственную границу, надо просто отбирать. Более действенных мер просто нет. Зачем стрелять? Заблокировать корабль и конфисковать, капитана в тюрьму, а команду — на Родину, пешком через границу. Всё! СССР даже бы не разговаривал», — отметил Юрий Ж.

Нашлись и те, кто отметил, что Великобритания после данного инцидента в Чёрном море оказалась в информационной западне и, что бы она ни предприняла, её репутации будет нанесён серьёзнейший ущерб.

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«У Британии было два варианта. Или они признают, что в территориальных водах Украины их судно было атаковано российским флотом и они, в таком случае, не ответили имеющимся в их распоряжении военным арсеналом. Это по меньшей мере путь к войне, а по большей — её начало! Или же то, что они сделали: сделать вид, что их никто не атаковал, мол, ничего не было. Это трусливая позиция. Россия не побоялась, пошла на обострение, а Британия отступила», — указала Сара Г.

Напомним, 24 июня вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма стоит включить Великобританию в список недружественных стран.