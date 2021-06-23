Руководство Самарской области рассматривает возможность введения дополнительных ограничений для недопущения распространения коронавируса в регионе. В частности, в регионе рассматривается возможность допуска граждан на физкультурные и спортивные мероприятия, в объекты культуры только при предъявлении либо сертификата прививки от COVID-19, либо отрицательного теста на эту инфекцию (срок действия не более трех дней), для детей — результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более трех дней) либо результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия не более 60 дней).

Диего Ривера. Вакцинация. Фреска (фрагмент). 1932

Эта новость возмутила местных жителей, которые оставили в социальных сетях сотни недовольных комментариев: только на странице главы области Дмитрия Азарова под соответствующим постом было оставлено более 1,7 тысячи сообщений.

Люди недоумевают, почему вдруг так неожиданно опять стала разминаться тема пандемии, почему власти не видят других проблем, кроме вакцинации от COVID-19: «Других проблем нет, что ли?» — возмущаются жители.

Многие с недоверием отнеслись к резко возросшему числу зараженных в стране: «Всё через одно место в нашей стране, как всегда. Резко в один день по всей России вырос % заболевших», «Ну вот и у нас начинается принудиловка! И статистика сразу выросла», — подмечают пользователи.

«Почему о других прививках ни слова. Много других болезней, так нельзя! Зачем всё это вы делаете?», — пишут они в социальных сетях, недоумевая, «почему не пропагандируются обычные меры для поднятия иммунитета?».

«Берегите себя, люди! Спорт, хорошая еда и здоровый образ жизни — это оружие против коронавируса», — сообщают они.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация против коронавируса в Самарской области

Жители также вспомнили и о росте цен на продукты питания: «Что с морковью? Она золотая стала?»

«Скажите, с каких это пор у нас берега Волги стали платными парковками», «Сколько можно отключать воду!!! Только недавно не было, с 29-го числа снова. Это что за безобразие!», «Всё прекрасно!!! А у нас в доме вторые сутки нет холодной воды, даже руки помыть нечем, при температуре на улице +35! Звоним в аварийную, а там тишина! Детей даже сполоснуть нет возможности, да какой там, даже руки помыть невозможно, кипяток из крана!», «Прошу вас принять какие-нибудь меры по переселению из дома на Чернореченская, 8, корпус 4. Там осталась одна я с двумя детьми несовершеннолетними. Дом уже нежилой, всё разрушили», — пишут в комментариях люди о проблемах в регионе.

«Дмитрий Игоревич, как же нам соблюдать дистанцию в общественном транспорте, если в час пик люди набиваются в транспорт так, что и 10 см свободных не остаётся??? Что уж тут говорить о полутора метрах», — спрашивает местная жительница.

Пользователи отмечают непоследовательность шагов власти при принятии противоэпидемических мер: «Сами Турцию открыли… Автобусы битком, люди стоят, в затылок друг другу дышат люди, половина без масок. Пенсионеры как ходили везде, так и ходят. Всем городом в церкви на Троицу, потом всей толпой на голове друг у друга на кладбище… О каких мерах защиты вообще может идти речь, какие вакцины, когда элементарные нормы не выполняются». Этот комментарий оценили более 380 пользователей.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в период пандемии

«Странные ограничения, если всё равно ни одна прививка не дает 100%-ной гарантии! Люди болеют и с прививкой, так же могут переносить, и никто этого не скрывает. Привитые также должны носить маски. В чем смысл тогда таких ограничений? Ну должна же быть логика в действиях властей! Иначе совсем грустно как-то получается…», «Как, интересно, всё это коррелируется с проведённым «ВолгаФестом»?» — пишут люди.

Свыше 400 пользователей поставили «лайк» комментарию о том, «почему моим организмом, кроме меня, распоряжаются совершенно чужие мне люди в лице врача, губернатора, РПН, работодателя?»

Также получили одобрение и сообщения о том, что «прям русская рулетка… Если повезёт — останешься жив. Гарантии от вакцинации никакой», а также «Вакцинируйтесь — и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но не тяжело, хотя штамм-то уже другой. Так что — как повезёт, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным-полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это не точно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная».

«Где гарантии того, что данная вакцина будет действовать против индийского, английского, американского и ещё против 300 появившихся штаммов заболевания? Или мы от всех будем делать? Любая прививка понижает иммунитет, и человек становится восприимчив к заражению любым другим вирусом. Я против вакцинации. Кто хочет — пусть прививается, но не массово и не поголовно. Обязательство вакцинироваться нарушает права всех нас», — спрашивает местная жительница.

Zdrav.nso.ru Вакцина КовиВак и ЭпиВакКорона

Некоторые пользователи недоумевают, почему тесты на коронавирус являются платными: «Сделайте тесты бесплатными — я готов буду их хоть по 5 раз в день сдавать», «Если вводите такие ограничения, значит, тесты должны быть бесплатные», «Кроме того, в больницах тест не моментальный, а готовится 3 дня, таким образом, на дату получения он будет уже неактуальным… Верно?»

Почти 600 «лайков» получил комментарий об ответственности властей в случае побочных эффектов после вакцинации: «Я ничего против вакцин не имею. Но давайте тогда мы не будем подписывать при вакцинации добровольное информированное согласие, что сами несём ответственность за побочки и другие последствия. Пусть это будет обязательное информированное согласие, согласно которому ответственность несут власти. Ведь было бы логично».

Люди интересуются, «а кто будет нести ответственность за последствия этой прививки, если что-то пойдёт не так!?», «а где фиксировать факт осложнений после прививки от ковида? Кто несёт ответственность по закону от нежелательных последствий после прививки от ковида?»

И в который раз люди вспоминают пенсионную реформу: «Вот она — пенсионная реформа в деле».

Кто-то отметил, что текущая вакцинация является «опытом на людях».

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в очереди на вакцинацию против коронавируса

Люди отмечают, что власти проводят сегрегацию населения: «Похоже на разделение людей на правильных и не очень», «Начались тёмные времена», «Прогнемся мы — прогнут наших детей…», «Это дискриминация, не правда ли? Ну подумаешь, не будем культурно развиваться, а следующие какие ограничения?», «Народ, откройте глаза, проснитесь уже, нас делят на привитых и непривитых, это что за разделение, это выбор каждого человека (именно человека)», «Т. е. получается, что вакцинация добровольно — принудительная? Если не привился, то сиди дома. Ты уже не человек», «Непривитые люди, люди без сертификата, скоро за людей считаться не будут… попахивает дискриминацией!»

Люди предполагают, что «сейчас суды будут завалены исками».

«Везде просьбы вакцинироваться, я не противник, но почему не освещается: как часто нужно будет делать вакцину? Почему не делают сначала анализ крови перед прививкой? Ведь организм у всех разный, реакция на вакцину тоже разная», «Очень хочется узнать, где пройти нормальное обследование перед прививкой? А вдруг человек склонен к тромбам или у него нервные заболевания или аутоиммунные? Диспансеризация малоинформативна», — задают вопросы пользователи.

«Я в шоке от того, что взрослых людей с хроническими заболеваниями не отправляют на обследование! И отправляют на прививку просто с визуального осмотра терапевта! Моей маме сказали, что сахарный диабет, инсульт — это не противопоказания, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у отца и повышенное давление, это тоже не противопоказания! Как визуальный осмотр на глазок может давать право колоть вакцину? Объясните мне, человеку науки и с двумя высшими образованиями! Как можно колоть то, что не прошло трёх этапов испытаний???» — пишет местная жительница. На это пользователи ей ответили, что «потому, что это всё не про заботу о здоровье».

Николай Хижняк ИА REGNUM Термометрия перед вакцинацией

Кто-то вспомнил о предстоящих выборах: «На выборы пустят невакцинированных??? Или, как в кафе и театры, по QR-коду???»

Кто-то попытался воссоздать реальную картину пандемии в регионе: «В Самарской области живет 6 млн человек. За год от ковида официально умерли 2000 человек. За год это 0,03%. Логично предположить, что всё это чрезмерные меры и цели совсем другие, либо статистика врёт и ситуация намного хуже, чем ее представляют. В общем, либо нам врут, либо нам врут».