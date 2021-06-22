На Петербургском международном экономическом форуме Вологодская область представила проекты, расширяющие сотрудничество региона с крупным инвестором — АФК «Система». Удивление вызвал проект создания в Вологде крупнейшего в стране текстильного кластера. Казалось бы, все в России смирились с победой турецких и китайских тканей, и «жизнь невозможно повернуть назад». Но возвращаться в прошлое нет необходимости, и вологодский текстиль вскоре начнет вытеснять импортные ткани с российского рынка.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Олег Кувшинников на Петербургском международном экономическом форуме

Владимир Станулевич: По соглашению с АФК «Система» в Вологде будет создан один из крупнейших в стране текстильных кластеров. Сможет ли вологодский текстиль конкурировать с китайским и турецким? Система профтехобразования легкой промышленности разрушена — как будете готовить кадры?

Олег Кувшинников: Вологодский текстильный комбинат при поддержке правительства области восстановил свою деятельность в 2016 году, переориентировав производство на выпуск смесовых тканей и тканей из хлопка. Основной выпускаемый ассортимент — ткани для домашнего текстиля и спецодежды. В настоящее время комбинат уверенно развивается и наращивает объемы выпускаемой ткани.

В 2021 году инвесторы рассматривают возможность запуска производства льняных тканей и производства по полной переработке льноволокна. В настоящий момент проводится финансовая и техническая экспертиза проекта.

В рамках заключенного с АФК «Система» соглашения планируется совместная работа правительства области и Вологодского текстильного комбината по созданию полной цепочки производства текстильной продукции: от производства пряжи до готовых изделий широкого ассортимента. План мероприятий по реализации соглашения в настоящее время разрабатывается.

Продукция Вологодского текстильного комбината ориентирована в первую очередь на внутреннего потребителя, таким образом, планируется осуществлять масштабное импортозамещение текстильной отрасли страны.

В настоящее время себестоимость производства на Вологодском текстильном комбинате как минимум не превышает себестоимость китайских и турецких производителей. А по некоторым статьям, таким как стоимость энергии, Вологодский текстильный комбинат имеет однозначное преимущество.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Олег Кувшинников осматривает производство лесопильной продукции

Кроме этого, Вологодский текстильный комбинат выигрывает у зарубежных производителей с точки зрения транспортного плеча и сроков доставки до конечного потребителя.

Немаловажно также и то, что существенная часть себестоимости при производстве в Вологде выражена в рублях, что позволяет снизить зависимость стоимости текстиля от курсовых колебаний и валютных рисков.

Что касается кадров, то в части ткацкого и отделочного производства на Вологодском текстильном комбинате удалось сохранить коллектив профессионалов, которые готовы делиться опытом и передавать компетенции молодым специалистам.

В колледжах и техникумах Вологодской области готовятся кадры для предприятий легкой промышленности. Обучение будущих портных, швей, дизайнеров, мастеров народных художественных промыслов проходит на базе образовательных организаций Вологды — Вологодского колледжа технологии дизайна, Губернаторского колледжа народных промыслов и Череповца — Череповецкого технологического колледжа, Череповецкого торгово-экономического колледжа, Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел. Здесь учатся 650 студентов по направлениям подготовки: «Портной», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Технология текстильных изделий» (по видам), «Дизайн» (по отраслям), «Мастер народных художественных промыслов». В 2021 году для приема по направлениям: «Портной», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Дизайн» (по отраслям), «Мастер народных художественных промыслов», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

В 2021 году по запросу работодателей и выпускников на базе Череповецкого технологического колледжа открыта профессия для обучения лиц с ОВЗ — швея. Всего для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья открыто для приема 60 мест по направлениям: вязальщица трикотажных изделий, полотна, обувщик по ремонту обуви, швея. Есть возможность обучиться на кружевницу в трех колледжах региона. Это Вологодский колледж технологии и дизайна, Губернаторский колледж народных промыслов, Череповецкий технологический колледж.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Подписание соглашения с АФК «Система»

Владимир Станулевич: Вологодская область и АФК «Система» открывают новые предприятия по производству жиростойкой бумаги и широкоформатной фанеры. В чем их преимущество на рынке?

Олег Кувшинников: Жиростойкая бумага (или жиронепроницаемая бумага) является конечным продуктом, это тонкая упаковочная пищевая бумага, которая обладает уникальной способностью не пропускать жиры и масла.

Такую бумагу, как правило, используют для упаковки и прокладывания фаст-фуда, мясных и колбасных изделий, кондитерских и хлебо-булочных изделий, масло-молочной продукции (сыров, творога, маргарина и др.), т. е. любой пищевой продукции и изделий, содержащих жиры различного происхождения.

В настоящее время спрос на данный вид бумаги в мире и в России растет. Предпосылками являются новые тренды по замещению пластиковой упаковки на биоразлагаемую, рост сегмента по доставке продуктов питания на дом, увеличивающийся спрос на данный вид бумаги в сегменте фаст-фуда.

Фанера имеет широкий спектр применения в различных отраслях экономики благодаря своей многофункциональности и сравнительно невысокой цене.

Фанеру используют при производстве мебели, строительстве домов, вагоностроении, автомобилестроении и судостроении, также фанеру применяют при оформлении спортивно-игровых объектов, изготовлении тары и упаковки.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Губернатор О.Кувшинников осматривает образцы тканей

Владимир Станулевич: Такое производство — большая нагрузка на природу Вологодчины. Планируется ли 100% лесовосстановление, строительство новых технологических дорог, и всего на чем настаивают экологи?

Олег Кувшинников: Одними из основных принципов лесного законодательства является рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а также использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

Вологодская область занимает 1-е место среди регионов России по интенсивности заготовки древесины (1,7 кбм/га) и 3-е место по объему заготовки древесины (после Иркутской области и Красноярского края). Объем заготовки древесины увеличился на 32,8% с 12,8 млн куб. м в 2011 году до 17,0 млн куб. м в 2020 году.

В связи со значительным объемом лесопользования на первое место выходят вопросы увеличения объемов переработки древесины на территории региона и воспроизводство лесов. С 2011 года объем переработки древесины увеличился с 42% до 75%.

С учетом ежегодного роста площадей сплошных рубок в лесном фонде области объемы работ по лесовосстановлению увеличились в 1,9 раза с 44,2 тыс. га в 2011 году до 82,3 тыс. га в 2020 году.

По итогам 2020 года регион занял 3-е место среди субъектов РФ и 1-е место среди субъектов СЗФО по данному показателю.

С 2019 года на территории Вологодской области реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Основной задачей проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Основной показатель проекта — отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Для Вологодской области установлены плановые значения основного показателя с возрастанием: на 2019 год — 85%, на 2020 год — 86,6%, на 2021 год — 87% с повышением до 100% к 2024 году.

В 2019 и 2020 годах в Вологодской области данные показатели были выполнены в полном объеме. Лесовосстановление было проведено на площади 78,5 тыс. га в 2019 году и 82,3 тыс. га в 2020 году соответственно.

Основной объем работ по лесовосстановлению выполняется арендаторами лесных участков, так в 2020 году арендаторами выполнено лесовосстановление на площади 74,3 га, что составляет 90% от общего объема работ.

Обязательства арендаторов по воспроизводству лесов предусмотрены договорами аренды лесных участков и проектами освоения лесов. В Проектах освоения лесов дана краткая характеристика земель лесного фонда, определен фонд и ежегодные объемы заготовки древесины, изложены противопожарные мероприятия, мероприятия по лесовосстановлению и по созданию объектов лесной инфраструктуры.

Кроме этого, следует отметить, что при реализации проекта по строительству бумагоделательной машины запланировано строительство новых локальных очистных сооружений на территории завода, что позволить значительно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду и существенно сократить нагрузку на очистные сооружения города Сокол.

Лесозаготовительные предприятия в своей работе используют дороги общего пользования, а также, в целях наиболее полной выборки лесных ресурсов на арендованных участках лесного фонда осуществляют строительство временных лесных дорог.

Пресс-служба губернатора Вологодской области В Вологде будет создан один из крупнейших текстильных кластеров России

Владимир Станулевич: Для повышения заинтересованности инвестора в Соколе будет создана особая экономическая зона. Какие льготы получат зарегистрированные здесь предприятия?

Олег Кувшинников: В целях формирования благоприятного экономического климата и привлечения финансовых вложений, на территории Вологодской области планируется создание особой экономической зоны. Якорным инвестором ОЭЗ стала компания АФК «Система», которая планирует инвестировать в текстильную и лесную отрасли региона.

Статус резидента ОЭЗ позволяет инвесторам воспользоваться рядом налоговых, таможенных и социальных преференций, а также осуществлять строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры с привлечением средств федерального и региональных бюджетов. Резиденты ОЭЗ имеют возможность льготной аренды и выкупа земельных участков. Снижение издержек резидентов позволяет ускорить реализацию инвестиционных проектов по созданию новой промышленной, высокотехнологичной продукции.

Процитирую документ подготовленный моими коллегами: «ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ может быть до 10 раз меньше (2−15,5% против обычной ставки в 20%). В течение десяти лет обнуляются ставки налога на имущество, налога на землю и транспортного налога. А стоимость приобретения земли колеблется от 1 до 30% ее кадастровой стоимости. Кроме того, резиденты ОЭЗ пользуются всеми возможностями, которые предоставляет режим свободной таможенной зоны (0% пошлины на импорт оборудования, компонентов и материалов, ввозимых на территорию ОЭЗ, 0% НДС на импорт оборудования, компонентов и материалов, ввозимых на территорию ОЭЗ, 0% экспортной пошлины на готовые товары, вывозимые за пределы ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан)».

Отмечу, ОЭЗ будет не локальной, а межмуниципальной. Помимо площадок города Сокол, рассматриваются также площадки на территории области: Вологда, Шекснинский, Грязовецкий и Вологодский районы.