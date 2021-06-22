Великая Отечественная все ближе, хотя минуло 80 лет
Он сделал доклад на заседании президиума РАН во вторник 22 июня 2021 года.
По словам Петрова, существенно изменились тренды в изучении ВОВ. Если раньше писали в основном о военных операциях, фронтах, полководцах, то теперь центральной становится другая тема — «Человек на войне». И в числе таких людей были не только солдаты и маршалы, но женщины, старики и дети, те, кто ковал Победу в тылу. Благодаря им фронт получал снаряды, танки и самолеты. Особенно важно помнить о сельских жителях, колхозниках. Они кормили армию и страну. Но званий, как города-герои, например, эти места не имеют. Историк предложил ликвидировать пробел, а глава РАН Александр Сергеев его поддержал. Докладчик предложил учредить звание «Регион трудовой доблести».
Тем, которые сегодня изучают историки, немало. В их числе также вопросы роли РПЦ в войне и Победе над фашизмом. А также мало изученная, но важная тема — роль науки в ВОВ.
Он также отметил необходимость четкой координации усилий ученых разных институтов. А историю ВОВ изучают, как оказалось, в 10-и российских НИИ.
Во время войны 1941−45 гг. историки вели записи в местах боев, брали интервью у солдат. Они делали это в составе комиссии академика Минца. Затем по результатам работы комиссии Минца был сформирован архив. Он хранится в Институте, сообщил докладчик. Периодически материалы из этого архива публикуются в научных трудах и СМИ.
Академик Александр Сергеев, со своей стороны, также обратил внимание на необходимость тесного международного сотрудничества по теме Второй мировой войны. Эта работа помогла бы преодолеть не только взаимные претензии к прошлому, но и помочь взаимопониманию стран и народов в настоящем.
Он призвал коллег брать пример с президента России, который написал статью о Великой Отечественной войне. Она должна быть опубликована в Германии.