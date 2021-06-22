



Ленинград. Октябрь 1941

«Война уходит всё дальше, а мы узнаем о ней всё больше», — отметил директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров.

Он сделал доклад на заседании президиума РАН во вторник 22 июня 2021 года.

«Будущие историки узнают о войне такое, что мы, может быть, и не знаем сегодня», — считает ученый.

По словам Петрова, существенно изменились тренды в изучении ВОВ. Если раньше писали в основном о военных операциях, фронтах, полководцах, то теперь центральной становится другая тема — «Человек на войне». И в числе таких людей были не только солдаты и маршалы, но женщины, старики и дети, те, кто ковал Победу в тылу. Благодаря им фронт получал снаряды, танки и самолеты. Особенно важно помнить о сельских жителях, колхозниках. Они кормили армию и страну. Но званий, как города-герои, например, эти места не имеют. Историк предложил ликвидировать пробел, а глава РАН Александр Сергеев его поддержал. Докладчик предложил учредить звание «Регион трудовой доблести».

Council.gov.ru Юрий Петров

«Эта идея достойна того, чтобы озвучить ее в администрации президента», — слова академика Александра Сергеева.

Тем, которые сегодня изучают историки, немало. В их числе также вопросы роли РПЦ в войне и Победе над фашизмом. А также мало изученная, но важная тема — роль науки в ВОВ.

«Актуальной представляется тема — наука в годы войны. Эта тема может стать важной. Многое о вкладе Академии в Победу неизвестно по соображениям секретности. Тем не менее этот вклад высок. Предлагаю коллегам подумать, не стоит ли нам инициировать проект «Наука в годы войны». Считаю, что Академия наук должна быть инициатором этого проекта», — сообщил Юрий Петров.

Он также отметил необходимость четкой координации усилий ученых разных институтов. А историю ВОВ изучают, как оказалось, в 10-и российских НИИ.

«Мы находимся в положении, когда множество институтов работает над изучением ВОВ, но базы того, кто чем занимается, нет, — сообщил докладчик. — Ясно, что эту тему нельзя решить силами одного института, нужна кооперация и координация усилий. Ставлю вопрос о создании Научного совета по истории ВОВ, который мог бы стать координирующим органом. В системе РАН более 10 институтов вовлечены в изучение этой темы».

Kremlin.ru Александр Сергеев

Во время войны 1941−45 гг. историки вели записи в местах боев, брали интервью у солдат. Они делали это в составе комиссии академика Минца. Затем по результатам работы комиссии Минца был сформирован архив. Он хранится в Институте, сообщил докладчик. Периодически материалы из этого архива публикуются в научных трудах и СМИ.

«Когда-то по инициативе академика Минца был создан сектор по изучению истории ВОВ. Настало время для воссоздания в Институте научного центра по истории ВОВ. Он мог бы объединить усилия российских и зарубежных ученых. Думаю, что это могло бы стать первым шагом, который даст научную кооперацию по изучению войны. Эти инициативы могут помочь в реализации важной задачи, сформулированной академиком Сергеевым — подготовить полномасштабную историю Великой Отечественной войны», — заявил Петров.

Раненый партизан. 1942

Академик Александр Сергеев, со своей стороны, также обратил внимание на необходимость тесного международного сотрудничества по теме Второй мировой войны. Эта работа помогла бы преодолеть не только взаимные претензии к прошлому, но и помочь взаимопониманию стран и народов в настоящем.

«В условиях такого сильнейшего противостояния мост, который связывает страны, — это наука. И как раз в таком спорном вопросе, как изучение и оценка событий Второй мировой войны, общие формулировки приводили бы к разрядке», — считает академик Сергеев.

Он призвал коллег брать пример с президента России, который написал статью о Великой Отечественной войне. Она должна быть опубликована в Германии.