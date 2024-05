В апреле этого года, как сообщало издание it-world, исследовательская компания Juniper Research прочила миру приход эпохи платежей на базе биометрической идентификации. Наиболее распространенными инструментами идентификации для проведения мобильных платежей будут уже известные нам всем биометрические способы — распознавание лица, отпечатка пальца, голоса, а также анализ поведения пользователя (behavioral indicators). Только предполагается, что это будет комплексное использование данных, то есть распознавание личности будет происходить по всем перечисленным биометрическим данным, вместе взятым. В ряде случаев предполагается, что пользователям нужно будет «подтвердиться» за счет комплекса таких биометрических данных, как голос пользователя, его радужная оболочка глаз, отпечаток пальца, изображение лица. В общем, возможны варианты, но каждый из них, так или иначе, потребует от пользователей предоставления всех тех личных данных, которые остаются неизменными до конца его дней.

Отпечаток пальца

Переход к биометрической идентификации платежей, как ожидается, произойдет в ближайшие несколько лет. По прогнозам аналитиков компании, в 2025 году путем биометрической идентификации будет произведено платежей на сумму 3 трлн долларов, что в 7,5 раза может оказаться выше показателя 2020 года. Основными техническими средствами для проведения платежей, по мнению аналитиков, будут выступать смартфоны, планшеты и умные часы. То есть, судя по развитию производства таких средств, заметим, лидерами в технической части проведения платежей могут быть американские и китайские производители телефонов, умных часов и т.д. Собственно, как сообщала исследовательская компания, ее аналитики четко разделяют две составляющие, необходимые для проведения мобильных платежей с помощью биометрии — это программные средства биометрической идентификации, для которых требуется камера и соответствующее ПО, и технические средства, на которых эти функции будут иметься, а также сам смартфон или другое аппаратное устройство должны содержать функции, повышающие безопасность приложения. И вот в пример подобного решения аналитики ставят Apple Face ID (соответствующее встроенное аппаратное решение носит название TrueDepth, оно оснащено в том числе инфракрасной камерой), которое позволяет делать платежи с использованием Apple Pay. И этому примеру, как утверждают авторы исследования, в настоящее время следуют многие другие вендоры: они пытаются встроить аппаратные решения в свои устройства. В этой связи ожидается, что до 2025 года число устройств со встроенными аппаратными решениями биометрической идентификации вырастет на 376%. Между тем этот маленький нюанс, то есть решения, повышающие безопасность приложения, ведёт к удорожанию мобильных устройств.

Toshiyuki IMAI Биометрия

Остается только понять, как глобальные интересанты эпохи биометрических платежей будут повышать благосостояние людей по всему миру для обеспечения широкого доступа к этим технологиям. Пока что аналитики компании на этот счет привели всего лишь пару фраз: во-первых, пример Apple вдохновляет других производителей — премиальные устройства должны быть защищены на достаточном уровне, а для более дешевых устройств будут применяться средства биометрической идентификации на базе ПО.

Нужно сказать, что, конечно, аналитики не обошли и обоснование необходимости или востребованности эпохи биометрических платежей. Оно достаточно банально и не веет новизной, мол, мобильные устройства активно замещают собой банковские карты: пользователь может оставить свой кошелек дома, отправляясь за покупками. Так-то оно так, но одно дело, когда человек, отправляясь за покупками, забудет кошелек дома, то он, как говорится, «сам дурак», другое — когда происходит системный сбой, хакерская атака или поломка телефона. Иными словами, новая эпоха не просто стоит на пороге, но в том или ином виде уже шагает по планете, однако ряд вопросов при этом различные аналитики обходят стороной — это вопросы ответственности. Готовы ли глобальные интересанты развития новой эпохи нести ответственность? Ведь все страны, хотят они того или нет, вынуждены двигаться навстречу этой эпохе, дабы не остаться за бортом. К слову, Владимир Путин неоднократно призывал США в том числе к сотрудничеству в вопросах кибербезопасности. Последний раз, как известно, эта тема звучала в ходе встречи с президентом США Байденом.

Ang.af.mil На боевом посту

Тем временем «Российская газета» 21 июня опубликовала «свежий взгляд на эпоху» аналитиков той же исследовательской компании. На этот раз в своем новом исследовании они говорят о том, что мировые расходы на проверку цифровой идентификации личности (набор технологий и интеллектуальных устройств, позволяющих верифицировать человека по цифровой информации: биометрии, цифровым паспортам, ID, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам) превысят 16,7 млрд долларов к 2026 году, тогда как в настоящее время они составляют 9,4 млрд долларов. Почти двукратный рост, на 77%, обоснован аналитиками быстрорастущей потребностью в цифровой интеграции пользователей, усилившейся во время пандемии. Наиболее известной во всем мире системой цифровой идентификации личности, пишет издание, считается «Проект ID2020» под эгидой ООН. Основная цель проекта — предоставить всем жителям планеты цифровые ID до 2030 года в рамках глобального проекта ООН «Цели устойчивого развития 2030» (2030 Sustainable Development Goals). Другим крупным мировым проектом является инициатива MasterСard и Microsoft по разработке глобальных «цифровых паспортов» для финансовых транзакций, взаимодействия с властями и онлайн-сервисами. Также «Российская газета» напоминает, что в исследовании The Value of Digital Identity консультанты Boston Consulting Group выделили несколько групп информации о пользователях, которые оказались наиболее чувствительны к неправомерному использованию. Как раз ею и является информация о финансовых транзакциях и финансовом положении. А также данные о здоровье пользователя и его социальная активность в соцсетях. По мнению соавтора исследования Juniper Research Владимира Суровкина, которое приводит издание, именно банковские и финансовые услуги возглавят расходы на проверку личности: к 2026 году на них будет приходиться почти 62% трат предприятий на проверку цифровой идентичности.