В бизнес-империи Олега Кана, некогда прозванного дальневосточным «крабовым королем», похоже, не всё гладко. Во Владивостоке по уголовному делу арестованы недвижимость и акции крупных торговых центров, а на Сахалине к компании, которую связывали с Каном, иностранный кредитор подал банкротный иск. ИА REGNUM выяснило детали громкого дела о контрабанде краба в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Расследование громкого уголовного дела, начатого несколько лет назад, по одному из фигурантов было завершено в декабре 2020 года. Обвиняемым по нему проходил Евгений Пекарь, которому вменялось пособничество в осуществлении контрабанды за пределы России живого краба в крупном размере. Уже в конце мая 2021 года Пекарю был вынесен приговор и назначен условный срок — 3 года и один месяц. Из сообщения СК РФ известно, что фигурант признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствие считает, что в 2014, 2015 и в 2017 годах две сахалинские компании — «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» — участвовали в схеме экспортных поставок живого краба в Китай. Обе компании следствие связывает с крупным дальневосточным предпринимателем Олегом Каном.

rodnyeostrova.ru Олег Кан

По версии следователей, товар декларировался в адрес «подконтрольных Кану иностранных компаний по существенно заниженной цене», а по факту продавался по рыночной стоимости. Пекарю вменялось то, что в этой схеме он предоставлял недостоверные сведения о товаре и контролировал финансовые потоки. Олегу Кану предъявлено обвинение не только по контрабандной статье, но и «в организации в 2010 году заказного убийства». Фигурант в феврале 2020 года был заочно взят под арест Хабаровским краевым судом на срок два месяца, который начнет исчисляться с момента реального задержания. Сам бизнесмен на сегодня числится в розыске. Следователи сообщают, что «устанавливаются иные соучастники противоправной деятельности».

Сам же Олег Кан не признает вины и в письме к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в мае 2020 года просил того о честном расследовании и заявлял о попытке рейдерского захвата.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Арест активов

В середине июня 2021 года стало известно, что во Владивостоке были арестованы здания, земельные участки и акции двух крупных активов, которые связывают с Олегом Каном. В частности, приморские СМИ сообщали об аресте акций АО «Торговый дом «Владивостокский ГУМ». Общую стоимость арестованных активов оценили в 3,5 млрд рублей. Официально эту информацию следователи не комментируют.

Между тем в открытых данных указано, что 100% акций АО «Торговый дом «Владивостокский ГУМ» на сентябрь 2015 года принадлежало ООО «Приминвест-С» из Владивостока, а сделка была оформлена в июне того же года. В ЕГРЮЛ есть единственная фирма с таким названием. Она была создана в феврале 2015 года, основной вид деятельности — продажа и покупка участков. Фирма принадлежит Марине Тен и связанному с ней ООО «Криэйт». С 2019 года фирму возглавляет Андрей Гребенюк — директор АО «Торговый дом «Владивостокский ГУМ», который также был руководителем камчатского ООО «Океан». Последнее занималось рыболовством в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах в 1999—2014 годах и с 2014 года принадлежало Александру Олеговичу Кану, чьи данные полностью совпадают с данными сына Олега Кана.

Vladgum.ru Торговый дом «Большой ГУМ». Владивосток

«Океан» прекратил деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемниками ООО в ЕГРЮЛ указаны ООО «Инвестиционные технологии» из Подмосковья (фирма ликвидирована в 2012 году, принадлежала Станиславу Демьянову) и уже известное сахалинское ООО «Курильский универсальный комплекс» (КУК). Последнее также юридически и номинально никак не связано с Канами. «КУК» работает с 2010 года в сфере морского рыболовства, директор с 2019 года — Родион Ким, а владелец с ноября 2019 года — некая Виктория Ледукова. А до неё активом владел как раз Александр Кан.

Единственный актив КУКа на сегодня — это участие в создании в 2016 году регионального сахалинского фонда «Родные острова», который возглавляет Александр Кан. Исполнительный директор — Сергей Довидович.

В активе Сергея Довидовича есть также туркомпания «Сварог», которая является совладельцем хабаровской рыболовной фирмы «Босантур-2», где до мая 2021 года директором был Евгений Довидович — председатель ряда хабаровских рыболовецких артелей. Второй совладелец «Босантура-2» — ООО «Приморская рыболовная компания» (ПРК), которая была учреждена путём реорганизации одноимённого ЗАО. Акционерное общество возглавлял нынешний директор ГУМа Владивостока Андрей Гребенюк. Сейчас ПРК руководит человек с известной на Дальнем Востоке фамилией — Иван Дарькин, а владеет активом Ок Дя Ким, который в свою очередь был владельцем ликвидированного рыболовного ООО «Союз-Т». Директором последнего был уже упоминаемый Евгений Довидович.

Петр Данилов ИА Красная Весна Рыба

Примечательно: в 2015 году приморские СМИ сообщали, что ТЦ «Центральный» и «Владивостокский ГУМ» во Владивостоке структуры, близкие к Олегу Кану, приобрели у экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина.

На сайте фонда «Родные острова» уточняется, что среди его учредителей были ряд компаний, включая ООО «Монерон», а в совет фонда входят Олег Кан, депутаты сахалинской думы Игорь Янчук и Дмитрий Пашов.

Напомним, в 2020 году судом Хабаровска депутат Пашов, который числился на сайте парламента советником генерального директора ООО «Монерон» и проходил фигурантом всё того же «крабового дела» об экспорте морепродуктов, был арестован. На сайте думы Пашов также все ещё числится главой правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Пашов владеет 100% доли в ООО «Монерон» и с 2019 году является вовсе не советником, а генеральным директором актива. Сама компания создана в 2014 году для морского рыболовства.

Весной 2020 года газета «Ведомости» сообщила об аресте долей в ООО «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», а также принадлежащих им автомобилей, квартир, рыболовных судов и нежилых помещений. Следствие посчитало их фактическим бенефициаром Олега Кана, а не вписанных в ЕГРЮЛ граждан.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Краб на песке

До этого сообщалось, что по 40% долей в «Курильском универсальном комплексе» и «Монероне» планировала приобрести телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, а по 10% хотела купить Елена Соглаева, жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

Крабовая империя

В ЕГРЮЛ за Олегом Каном числятся лишь две ликвидированные и перед этим обанкроченные сахалинские фирмы из сферы рыболовства — ООО «Флот» (1994—2008 годы), которым он владел с Николаем Бударевым, и ООО «Континент». Последнее работало в 1996—2006 годы. И вот тут уже владельцами были Олег Кан, Виктор Леонидович Довидович, Дмитрий Пашов и Валерий Бахметьев, что косвенно подтверждает знакомство хотя бы с тем же Пашовым — владельцем «Монерона».

А пока суд да дело, к ООО «Монерон» депутата Пашова был подан банкротный иск. Он поступил в конце мая 2021 года от сингапурской фирмы «ОСПРЕЙ НЕТВОРКС ПТЕ. Лимитед» (OSPREY NETWORKS PTE. Ltd), которая сначала предъявила долги на сумму 1 881 433 538,3 рубля, а потом увеличила сумму почти до 2 млрд рублей. Дело начнут рассматривать 1 июля 2021 года.

«В обоснование заявленных требований заявитель указывает на наличие задолженности у ООО «Монерон» перед OSPREY NETWORKS PTE. Ltd (ОСПРЕЙ НЕТВОРКС ПТЕ. Лимитед) в сумме 26 100 939 долларов США, установленной вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2021 по делу № А40−34 211/21−82−218», — отмечается в материалах дела.

В качестве арбитражного управляющего предлагается Александр Ангелов — участник Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Дело, легшее в основу банкротного иска, касалось долга по контракту на поставку живого краба-стригуна опилио и живого камчатского краба.