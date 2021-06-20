Обнаружение тела пропавшей в Нижегородской области американской студентки Кетрин Сироу, которая была убита, предположительно, неоднократно судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления местным жителем, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 20 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Этот олень, судимый ранее в том числе за изнасилование и прочие особо тяжкие художества, должен был пожизненно существовать с браслетом, под пристальным вниманием. Это рецидивист, они неисправимы!» — считает Сергей Л.

Многие пользователи оказались очень удивлены, ознакомившись с данной историей. Граждане отмечают, что садиться к незнакомцам в автомобиль очень опасно, ведь никогда не знаешь, что у таких на уме.

«Очень глупо, будучи хоть местной, хоть иностранкой, сесть в машину не известно с кем. Очень жаль девушку и её родных», — пишет Joutsenon P.

аккаунт Кэтрин Сироу во ВКонтакте Кэтрин Сироу

Некоторые комментаторы уверены, что улицы российских городов наводнены разного рода опасными элементами общества, которые несут угрозу простым добропорядочным жителям.

«Может быть, трагедия случилась по той причине, что опасные элементы спокойно разгуливают на свободе? Почему за ними никто не следит? Власти думают, что тюрьма исправляет? Точно не таких. Просто везёт, что убивают не родственников власть имущих. Тогда бы вмиг всех рецидивистов позакрывали», — предполагает Ирина Л.

Часть людей отмечают, что в отношении подобных преступников необходимо применять смертную казнь. С такими людьми не нужно церемониться, убеждены пользователи.

«Соболезнования близким погибшей. Давно пора ввести смертную казнь за такие тяжкие преступления. Наигрались уже в «демократию и свободу», — поделился своим мнением Виктор М.

Отдельные комментаторы напомнили российскому руководству о том, что в стране очень много проблем, на которые почему-то власть старательно не обращает внимания уже долгие годы.

«Ну вот вам очевидная ситуация, когда человек, ранее судимый, спокойно отсидел свой срок и дальше пошёл творить зло. Почему у нас законодатели заняты чем угодно, но только не насущными проблемами в обществе?» — возмущается Евгений Ч.

Нашлись и те, кого данная история поставила в ступор, но люди не отвергают фактор случайного стечения обстоятельств.

«Вообще, странная история. Девушка-то непростая, бывший американский военный, бывала в Ираке, приехала в Россию и села в машину к незнакомцу. Хотя чего только не бывает в нашем безумном мире», — отметил Платон Р.

Напомним, 19 июня на сайте поисково-спасательного центр «Рысь» появилось сообщение о том, что пропавшая в Нижегородской области американская студентка Кетрин Сироу была найдена мёртвой. Позже стало известно, что был задержан подозреваемый в убийстве девушки местный житель, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.