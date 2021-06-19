Практика заработка на инвалидах позорна. Но, увы, эта практика существует.

Бог хитрости и обмана Локи

Банк России в рамках мониторинга продаж страховых услуг при заключении кредитных договоров выявил случаи навязывания договоров страхования, прочих товаров и услуг под видом страховых продуктов, не отвечающих интересам потребителей. Причем подобная практика применяется в том числе к людям с инвалидностью. Вводимые в заблуждение потребители таких продуктов в итоге не получают реальной страховой защиты в ожидаемом объеме. При этом при отказе клиента от договора страхования он несет убытки, так как возврат средств оказывается возможным только в части страховой премии либо невозможен вовсе.

На примере семи кейсов регулятор финансового рынка продемонстрировал наиболее часто используемые участниками рынка схемы. Один из таких примеров касается реализации агентами страховщика такого продукта, как страхование жизни от несчастных случаев и болезней с присоединением к программе коллективного страхования, заключаемой между страховщиком и банком-агентом, а также с приобретением сертификата на дополнительные услуги, оказываемые агентом. В качестве допуслуг подразумевается юридический анализ правоустанавливающих документов на автомобиль, проверка обременений на автомобиль. Этот так называемый комплексный страховой продукт навязывается при оформлении автокредита и влечет рост стоимости, в несколько раз превышающий размер страховой премии по договору страхования. Используемые в сертификате термины договора страхования создают у заемщиков представление, будто допуслуги имеют прямое отношение к страхованию. Соответственно, возврат средств, потраченных на приобретение сертификата, невозможен.

Еще один прием ярко демонстрирует то, как можно отдать за страховой продукт порядка 140 тысяч рублей, а вернуть всего 3 тысячи из них. Так, например, при заключении кредитного договора агент страховщика одновременно заключает с заемщиком договор на приобретение полиса страхования жизни и флеш-карты с непериодическим изданием «Альманах потребителя». При этом приобретение страховых услуг и флеш-карты оформляются одним договором, где страховая премия составляет 3 тыс. рублей, а стоимость флеш-карты 137 тыс. рублей. Плата взимается одним платежом — и, как говорится, дело в шляпе: если, подчеркнем, в кредитном (!) договоре была строка о том, что заемщик согласен на приобретение страховых услуг на общую сумму 140 тыс. рублей, то ни отказ от договора страхования, ни досрочное погашение кредита страхователю не позволят вернуть всю сумму страхового продукта — возврату подлежит лишь страховая премия — 3 тыс. рублей.

Анонимный участник страхового рынка в беседе с изданием «Коммерсант» сказал, что это популярная схема, реализуемая в основном в региональных автосалонах. Этими случаями отличились участники рынка в таких регионах, как Нижний Новгород, Тула, Краснодар.

Франсуа Шиффлярт. Совесть, иллюстрация к «Легенде веков» Виктора Гюго. 1877

Возвращаясь к обзору Банка России, также отметим, что есть случаи, когда клиентам не возвращается даже и часть страховой премии. Регулятор описывает эту схему так: при при оформлении кредитного договора с заемщиком заключается договор страхования, предусматривающий покрытие базовых страховых рисков, характерных для договоров страхования, заключаемых при получении кредита. При этом, согласно условиям кредитования, указанный договор страхования не был заключен в целях исполнения обязательств по договору кредита, его заключение не влияло на параметры получаемого кредита. Заемщик же, будучи уверенным, что при досрочном погашении кредита он вправе претендовать на возврат части уплаченной страховой премии по данному договору, «остается с носом».

Между тем Банк России подчеркивает, что с 1 сентября прошлого года в Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» были внесены изменения, внедренные законодателем с целью защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и направленные на обеспечение работы механизма, позволяющего заемщику отказаться от навязанных услуг страхования и получить уплаченную страховую премию либо часть премии в случае досрочного погашения кредитных обязательств. Но, как видно из обзора рынка, ЦБ РФ всё же выявляет случаи несоблюдения страховыми организациями и их агентами прямо установленных законодательством требований. Регулятор рынка также предупредил и напомнил, что заключение кредитного договора не зависит от заключения указанного договора страхования и согласие или отказ заемщика от его заключения не влияет на принятие кредитором положительного решения, как и не должно влиять на условия кредита.

Что касается реализации страховых продуктов людям с ограничениями, связанными со здоровьем, то здесь регулятор на основе поступающих обращений отмечает наличие случаев, когда лицам с инвалидностью либо имеющим заболевания продают такие продукты, условия которых на данную категорию потребителей просто-напросто не распространяются. Как правило, схемы также применяются в рамках заключения кредитных договоров. Понятно, что такая категория заемщиков, приобретая страховую защиту при получении кредита, рассчитывает на финансовую помощь при возникновении непредвиденных жизненных обстоятельств, и обманутые ожидания ухудшают их финансовое положение.

В этом случае Банк России приводит 2 распространенные схемы. Первая не позволила супруге при наступлении страхового случая, а именно в результате смерти заемщика со II группой инвалидности, заключившего в свое время кредит на покупку автомобиля, получить страховое возмещение в форме погашения кредитной задолженности. Отказ был обоснован наличием у заемщика заболевания, содержащегося в составе исключений из страхового покрытия (данное заболевание также явилось причиной установления инвалидности). В результате отсутствия у супруги заемщика возможности погашения кредита на автомобиль был наложен арест. А вторая схема позволила уйти страховщику от возмещения супруге страхователя по факту его смерти путем оформления такой формы договора, который содержал проставленную типографским способом отметку, означающую согласие с условиями договора и подтверждающую отсутствие у заемщика заболеваний. При этом указанная отметка страхователем не была скорректирована: специальные поля для собственноручного внесения сведений об имеющихся заболеваниях отсутствовали.

Avtoved.news Страховой полис

ЦБ РФ рекомендовал участникам рынка исключить практику продажи страхового продукта/услуги, не отвечающих интересам клиента, ставить в известность потребителей услуг о случаях, при которых существуют исключения для страхового покрытия, предусматривать возможность собственноручного внесения страхователями сведений об имеющихся у них заболеваниях и, соответственно, на основе этих данных проводить оценку рисков. Кроме того, конечно же, Банк России рекомендовал исключить практику навязывания допуслуг и товаров под видом страхового продукта. В конце концов, добавим, «семь раз отмерьте, а потом уж режьте». Это, конечно, касается заемщиков-страхователей. Кредит не убежит. Возьмите паузу, потребовав на изучение все документы — вплоть до консультаций со сторонними юристами.